Editorial Paulo Vilouta: "Que funcione más la cabeza que el corazón"

Creo que les puede haber pasado a ustedes algo parecido, Una sensación. Hoy, cuando se despertaron, arrancaron y dijeron Uy, Dios, otra vez Miércoles no? Con todo lo que trae desde el punto de vista carga, no cuando uno empieza a recordar lo que pasó la semana pasada en una ciudad de Buenos Aires absolutamente desquiciada. Hay casi cuatro cinco coma y pico millones de jubilados y pensionados que cobran un haber menor a cuatrocientos mil pesos por mes en la Argentina.

Yo si tomo la parte positiva, digo qué bueno la reacción de una sociedad que comienza a ver los desajustes permanentes en un sistema jubila que son fabricados para fabricar jubilados pobres en la Argentina. El quimo en gran parte con estas moratorias que para mi gusto fue bueno, hagamos esto. No sabemos cómo metamos a todo total. Donde cobran cien, pueden cobrar trescientos.

El tema es que generamos un sistema de pobres, de jubilados indigentes, de jubilados que dependen de alguien. Bueno, si creen que con eso se solucionó el problema, nos damos cuenta hoy que no. Y digo che, qué buena la reacción de la sociedad argentina de darse cuenta que hay una porción enorme, más de cinco millones de jubilados que están en esto porque todos vamos camino a eso. Hoy lo vemos más cerca. Cuando teníamos veinte años nos hablaban de Che, tenés que hacer un aporte de qué me hablás y me falta una vida para y todos vamos a eso en la Argentina. Algo absolutamente injusto que no corresponde.

Hoy en la Argentina hay siete coma, dos millones de adultos mayores que perciben un haber jubila o una pensión. Tenemos cinco millones seiscientos mil jubilados, un millón, seiscientos cuarenta y siete mil pensionados. Los saberes son terribles y hacer con claras zaguero. Les presentamos y les contamos las injusticias permanentes que tienen los jubilados en la Argentina. Cristina Fernández, hoy la reina del tweet y la fiscal de la República no les otorgó el ochenta y dos por ciento móvil que en algún momento se prometió y se lo vetó en muchísimas oportunidades, como les conté cuando había sentencia para que un jugador jubilado cobre lo que le había quitado el Estado, apelaban para decir Che, como es una persona grande, lo más probable que no puede haber en vida lo que merece tener en vida, que es un derecho.

Con Macri diecinueve abajo de las jubilaciones, lo que tiene que ver con el poder adquisitivo. Con Alberto Fernández se creó un sistema muy perverso porque se daba ajuste a los más bajos y a los que cobraban diez mil ocho mil nueve mil pesos más que a la mínima, los tenían atascados en una cifra que no movían. Y después, ese insólito número creado a través de un bono que todavía tiene vigencia en el día de hoy y que persiste congelado.

Me parece bien la reacción de la sociedad que diga Ché, qué mal están los jubilados porque todos tenemos una abuela, un abuelo, un amigo que tiene una abuela, un abuelo, una persona mayor y porque todos vamos camino a eso. Muchos compadres con madres en situación de jubilación, que es un calvario en la Argentina la reacción me parece parece buena, tardía, eh? Porque hace años que vemos esto, pero ahora vemos un montón de cosas que no vemos cuando hay algunos gobiernos de los cuales la mayoría son afines, simpatizan y ven en esos tiempos todo bien, aunque esté realmente todo mal.

Aplaudo que la sociedad con buenas intenciones esté atenta a todo esto mal. Los jubilados, mal, los maestros, mal, los policías, mal, los médicos malos. Ahí estamos todos, de acuerdo, pero cuando vemos atrás de todo esto, también la otra parte que no es la que cierra. Ahí entra todo en la distorsión. Y ahí comenzamos a no darle tanta legitimidad a un derecho tan importante como es el haber jubila, porque aparecen algunos personajes que tienen otras intenciones.

Uno de ellos es el señor Juan Grabois, que abiertamente dijo Hay que terminar con este gobierno. Eso ha pasado en la historia argentina algo bueno del señor Gravo, que es sincero, algo malo que está apurando los tiempos de un Gobierno que ganó legítimamente hace muy poco tiempo y algo malo del señor Gravo, que este año tenemos también una elección legislativa para, entre otras cosas, evaluar a este Gobierno con un buen resultado, con un mal resultado o dándole apertura a alguien que puede asomar para el Veintisiete. Pero no es el único.

Hoy sabemos que hay personajes infiltrados, que hay barras bravas, que hay gente de la cita, organizaciones sociales, la izquierda que saca cuatro votos locos, pero que se creen que gobiernan desde la calle en la Argentina y además de Grabois, con este plan destituyente aparece el señor Rodolfo Aguiar, de ATE, que dijo que está preocupado, pero que el Gobierno también escuchen a otro con fines destituyentes.

Ojo con el autogolpe, autogolpe, cuenta regresiva. El caos social se acerca todos personajes que han contribuido para el caos social, generando pobreza, generando incertidumbre, pasando por las urnas. Grabois con un escaso éxito, sacando muy poco frente a Sergio Masa y después, sin chances ni siquiera de poder competir. Un millón de votos contra siete de Milei y catorce en un ballotage. El Señor Aguiar y muchos de estos personajes de la CT ni les nombro la CGT, que estuvieron en refugio a lo largo del Gobierno de Alberto Fernández o de gobiernos afines, como les digo siempre, sin asomarse, sin preocuparse y sin tener la palabra jubilados dentro de un léxico y dentro de una preocupación social.

Esperemos que hoy sea un día sensato. Esperemos que el Gobierno, hoy a través de este blindaje del Congreso y este cambio del sistema de protección de la ciudad de Buenos Aires esté a la altura de las circunstancias que la Policía y que los hombres de seguridad también hoy demuestren como demostraron en su gran mayoría la semana pasada, salvo importantes excepciones.

Caso Grillo caso Beatriz, la jubilada y alguno fuera de eje que no están para maltratar, para pegar y para ponerse fuera de la situación normal que tiene que tener un país que controla preventivamente no solamente el Congreso, no solamente la ciudad, sino a un sin fin de ciudadanos que no tenemos nada que ver con la violencia, con los barras y con estos personajes como Juan Grabois y como Rodolfo Aguiar, que quieren adelantar los tiempos.

Lástima que la democracia tiene sus propios tiempos. Elegimos presidente por cuatro años, renovamos legislaturas cada dos y vivimos en un sistema donde, salvo estos personajes peligrosos y periféricos, ponen en duda el valor de la democracia en la Argentina. Que sea un día compás, que sea un día donde funcione más la cabeza que el corazón y donde no terminemos otro miércoles con angustia y lamentando lo mal que llevamos a cabo algún tipo de reclamo como éste, tan puntual, tan necesario y tan importante en el corazón de los argentinos, que es la catastrófica situación de los jubilados desde el regreso de la democracia.