Editorial Paulo Vilouta: "¿Quién pagará los costos?"

Después de un gran entusiasmo en lo que fue el lanzamiento de la campaña electoral, la de menor relevancia en los últimos tiempos y muy potenciada en esto, porque estamos hablando de legisladores para la ciudad de Buenos Aires, en un mandato que cumple el cincuenta por ciento con Jorge Macri, que es el jefe de Gobierno, uno comienza a preguntarse quién pagará los costos de una Argentina que está cada día más más fragmentada y más dividida.

Ayer en pleno programa. Nosotros tuvimos los actos de Malvinas y por supuesto que todos podemos tener distintas interpretaciones. Cómo intentar algún día seducir al mundo para que entiendan que las Malvinas son argentinas? Hemos ido por distintos caminos y ningún camino nos dio resultado. El camino de la locura. La guerra no resultó. Hicimos que mueran muchos argentinos en pos de un delirio. La cuestión diplomática de una forma de otra más cercanos, más indiferentes, tampoco nos dio resultado. Pero ayer se perdió una nueva oportunidad.

Yo creo, inmejorable, dado lo importante que es la fecha, lo importante que es el sentimiento Malvinas en la enorme mayoría de los argentinos y lo sensible del día para que el presidente Javier Miley haga algún gesto hacia lo que podría ser la unidad nacional. Estamos cada día más divididos y más fragmentados. Uno ve lo que vendrían a ser los sectores de la derecha en la Argentina en esta elección municipal que vamos a tener en breve.

Y uno comienza a preguntarse quién pagará el costo de la división de la derecha porteña si termina ganando un candidato del quietismo como Leandro Santoro. Porque alguien va a tener que ser responsable. Y los argumentos de hoy no van a ser las excusas de mañana. Por supuesto que si gana el pro o si gana la libertad, avanza esto quedará a un costado. Pero quién pagará el costo? En la provincia de Buenos Aires, cuando hoy la legislatura tiene que definir no el formato electoral para ver si tenemos paso y des, doblamos o no des doblamos. Quién pagará el costo del quiebre del justicialismo o del KN?

Hoy en la ruptura Kicillof Cristina Fernández tratando de subsistir diciendo Yo no quiero ser el Horacio Rodríguez Larreta de Macri o el Alberto Fernández de Cristina, pero sabiendo que juega también una muy particular, porque si llega a perder en octubre mal y che, Pero escuchame Y el responsable de esto quién es? Qué difícil. Vivimos tan fragmentados, tan enfrentados y me parece que no terminamos de solucionar lo que son las grandes contiendas en la Argentina.

Algunos dicen el populismo y el no populismo, la derecha y algo más inclinado hacia la izquierda y cuando algunos creen que el rival está vencido, las estrategias son tan malas que ese rival a veces saca la cabeza y otra vez está en superficie. Le pasó a Macri la estrategia pésima llevada a cabo con el tema Cristina Fernández. Después con ese invento de Cristina Fernández, de Alberto Fernández y ella en una fórmula con cuatro años de un gobierno espantoso. Y hoy están otra vez ahí midiéndose y viendo no che potenciemos a éste porque así bajamos al otro. Démosle cuerda a esta así y yo me pregunto quién va a pagar los costos ante una sociedad que quiere vivir con más tranquilidad.

Una sociedad que está harta y cansada todos los santos días de un nuevo enfrentamiento. Más allá que hay grupos extremos, tanto en el MI leísmo como en el CRI Cristianismo como en el pro que les gusta estar todos los días bajo esa situación. La vida de Twitter no A ver quién insulta más fuerte, Quién descalifica más fuerte? Quién tiene la respuesta más ordinaria? Esas cosas que no son como los fuegos artificiales del fútbol, duran un ratito y después traen consecuencias importantes.

Hoy es un día también muy, muy trascendente desde el punto de vista mundial, porque Trump alteró el comercio global con aranceles y porque el presidente Mileo, más allá del premio y toda esa cosa que vaya a buscar en el día de hoy, va fundamentalmente para sellar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional.

Todos los países viven. emitiendo deuda. Después vemos de qué forma, o sea, casi ninguno vive de lo propio. Hoy tenemos algo que nunca vimos en la Argentina y es un equilibrio fiscal que es las cuentas ordenadas en lo macro. Por lo general, casi todos los gobiernos argentinos gastaron más y en tiempos electorales ni le cuento che. Este año es electoral listo, abrimos los grifos y empezábamos el show de la obra pública, el show de no sé qué cosa. Y esto y el otro total o tomamos deuda Macri o emitimos Cristina Fernández Alberto Fernández sin parar creyéndonos que con billetitos de colores, papelitos de colores en los bolsillos, la inflación no iba a crecer acá alguno en la pandemia, dijo. Se dieron cuenta que emitiendo no crece la inflación.

Bueno, lamentablemente, no fue lo que predijeron, pero estaba mirando un poquito a las gente de chequeado con relación a los números, porque algunos se escandalizan cuando nos acercamos al fondo a pedir dinero si no es el fondo, es la Unión Europea, el Club de París o Venezuela. Cuando le prestó a Kirchner y le cobró una tasa de dieciséis por ciento, los generosos venezolanos hablo del gobierno, no de los encantadores venezolanos que están allá, escuchándolos y acá viviendo y padeciendo la dictadura de Maduro. Por supuesto, hoy el fondo nos cobra cinco coma cuarenta y tres. Hay casi diez puntos menos, pero cuando escucho algunos de los gobiernos anteriores con fondo o sin fondo generaron deuda brutal en la Argentina.

Si nosotros miramos el el gobierno de Macri más allá del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, en su momento estamos hablando de una deuda de cincuenta y cuatro mil millones de dólares en sus cuatro años de gestión fuerte, no. La gestión de Alberto Fernández deuda bruta subió noventa mil ciento ochenta millones de dólares a razón de veinticinco mil millones en promedio anual. O sea, lo que nos presta el fondo ahora formaba parte de un año de Alberto Fernández. Mira los números, eh? Qué buenos trabajos que hace la gente de chequeado. Y salí a mirarlos porque como pareciera viste que el fondo hay una cuestión ideológica al fondo, el fondo, el fondo a cinco, cuarenta y tres, la tasa más baja del mundo.

Ojalá algún día no tengamos que pedir más, pero todos los países en el mundo emiten deuda y algún día, cuando tengamos algún número en riesgo país considerable, estaremos haciendo lo que hace todo el mundo. No saco crédito como hace el mundo de los países civilizados. Saco un crédito, compro una casa, pago el crédito, saco un auto, crezco cosa que la Argentina, por los delirios que hacemos y que hicimos, no podemos llevar a cabo.

Y para terminar hoy muy temprano, cuando hablaba con Gonzalo en su agenda, les traía una encuesta que, a diferencia de todas las que se hacen acá, acá tenemos algunas muy buenas, muy confiables y otras de poca monta intelectual. O sea, cosa que uno lee que dice Che esto de dónde lo sacaron? No? O cómo midieron o cómo tecnológicamente están equipados o cómo no hacen un mea culpa cuando hace ocho o diez elecciones que no pegan un solo resultado en la previa Latam.

La diferencia con las nuestras es que no tiene inversores locales. O sea, puede tener una determinada independencia por lo menos del punto de vista económico y marca. Cuáles son los principales problemas en la Argentina? Cuáles son los temas que a vos te ocupan y que los reflejas cuando alguien te hace? Cuáles son los problemas que a usted hoy lo aquejan en la Argentina? Y me llamó la atención que en el primer lugar esté la corrupción.

Creo que la corrupción hoy está reflejada fundamentalmente por Cristina Fernández y la posibilidad de que vaya presa y el caso Vialidad, más Our más Los sauces, más los cuadernos de la coima y gran parte de su gobierno, pero que también puede tener implicancias en la conducta del presidente de la Nación con lo que sucedió en el caso Libera, que si bien le sacó poco número a su gestión porque no bajó los diez quince puntos que algunos presumían, lo puede poner para algún sector de la población en una conducta que lo hace mirar para atrás y decir otra vez lo lo público involucrado en situaciones donde hay cosas que no van y me parece que el Gobierno tiene que prestar atención a eso también.

En segundo lugar, altos precios. En tercer lugar, el desempleo. Y en cuarto lugar, algo que espero que en la campaña electoral empecemos a tocar con fuerza, que es la inseguridad ante la enorme cantidad de argentinos atacados, robados o muertos en los últimos tiempos.

Después tenemos algunos, pero ya con menor menor consideración de la gente, no porque no importen, sino porque otros tal vez importen más la impunidad del sistema judicial, la educación, el narcotráfico, los altos impuestos, la obra pública, la migración y el medio ambiente repito, esto es Latam, la fuente con los principales problemas de la Argentina, resonando con mucha fuerza la corrupción. Esto tal vez nos permite entender la conducta o el cambio de muchos argentinos que muchas veces, mirando su metro cuadrado, mirando la cuota de la tarjeta o accediendo a alguna ficción económica, se taparon los ojos, lo cerraron, se taparon los oídos y la nariz y votaron cuando presumían que podía haber corrupción.

Hoy se dan cuenta que la corrupción es generadora de pobreza, es generadora de desigualdad, es generadora de conductas de dirigentes que han hecho de lo público lo privado y hoy ven en números y en su vida y en su actualidad lo que sucede en los países donde manda o donde mandó durante mucho tiempo la corrupción.