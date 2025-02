Editorial Paulo Vilouta: "Razonamiento en lugar de adoctrinamiento"

Ayer pensaba Qué difícil vivir en un país, porque nosotros trabajamos en medios de comunicación y tenemos la chance todos los días de hablar, de debatir, de preguntar, de discutir. Pero me ponía un poquito en el lugar de ustedes que nos escuchan y nos acompañan, que no tienen esta tarea.

Digo qué difícil vivir en un país que no razona en un país donde se pregunta poco en en un país donde hay todas respuestas, desde la violencia, desde la discrepancia y donde no se aporta ningún tipo de solución. Y lo llevo a dos temas puntuales que hoy para mí son centrales en la Argentina uno de enorme importancia como es la la inseguridad y el otro, un tema de debate, de preocupación y ocupación como es la salud y la Organización Mundial de la Salud. Y esta decisión del Gobierno argentino con relación a lo primero.

Ayer, después de mucho tiempo, el gobernador de la provincia de Buenos Aires daba una conferencia, se entrevistaba, lo entrevistaba un medio tenía que hablar absolutamente de todo y por supuesto, tenía que hablar de inseguridad. Esto, dijo el gobernador. El Gobierno nacional es responsable del narcotráfico, del narcotráfico, las bandas criminales que ingresan droga a la Argentina no es responsabilidad de las provincias de la nuestra.

Por ejemplo, el narco menudeo uno puede ir a un punto de venta, pero cada gramo de cocaína de Merca que llega a la provincia de Buenos Aires, que está en los barrios de la provincia de Buenos o de cualquier droga, entró por una frontera que no son precisamente las que están en la provincia. Recorrió mil quinientos kilómetros. Entonces tienen la responsabilidad del narcotráfico, burri y milei.

Por eso cada gramo de marca que llega a la provincia responsabilidad y yo no quiero decir entonces qué decimos nosotros? Colaborar, contribuir, Hemos hecho mesas, Nosotros estamos abiertos a trabajar, pero si vamos a tratar de hacer esta los papeles y esta vergüenza. Bueno, éste es el gobernador de la provincia que tiene que enfrentar el tema de la inseguridad. El gobernador es monotemático porque siempre echa culpas.

En este caso, a Milei y a Bullrich me parece que el problema de la frontera es un tema muy serio. Pero hace unos días, cuando tuvimos que debatir si ponemos un muro para que no entre tanta droga y tanto Ba Galleo desde Bolivia, muchos desde lo emocional salieron a criticar la medida. Y por ahí entra la droga. Mil quinientos kilómetros, como dice KZ Lov y llega a la provincia de Buenos Aires. Así como también encontramos radares que compramos en la gestión de Alberto Fernández, los argentinos con nuestros impuestos tirados en un depósito porque Alberto Fernández no creía en este tipo de metodología para controlar las fronteras argentinas.

Hoy el gobernador de la provincia de Buenos Aires, que es tan cambiante en sus pensamientos porque en el dos mil diecinueve dijo que hay mucha gente que se dedica a vender droga porque se quedó sin laburo, como que hacía una situación de suavidad, con un delito que es gravísimo, porque si yo me quedo sin laburo tendré que acudir al Estado, tendré que pedir un subsidio.

Tendré que romperme el alma, tendré que aula y vender, pero no puedo vender droga y que me lo justifique el Estado diciendo este pobre tipo como se quedó sin trabajo. De qué estamos hablando? Gobernador, por qué no nos ponemos a trabajar con seriedad el tema Ayer decía Diego Valenzuela, el intendente del tres de febrero.

Cada vez que nos encontramos es para hablar mal de Macri o mal de Miley o para hacer un monólogo hay que encontrar y hay que razonar. Hay que tener soluciones en la Argentina porque para que nos explique que la marca entra por la frontera solamente con Salta tenemos setecientos kilómetros de frontera y que es la culpa de Burge y de Milei. Son disquito rayados. Axel Sos, un tipo joven tra de marcar una diferencia.

No te mezcles con un montón que te anteceden, que atrasan los pensamientos y que lo único que hacen es echar culpas o hacer una revisión de un pasado que ya pasó y un futuro que no tenemos y que puede ser peor de lo que nos ha pasado. Y en esta Argentina que no razona, que no piensa que no avanza. Ayer nos metimos en medio de un escándalo por esta decisión del Gobierno de bajarnos de la Organización Mundial de la Salud. Si yo salgo a preguntarle a la mayoría de todos ustedes qué es la Organización Mundial de la Salud, no tenemos ni idea. Pero como estamos en un contexto que de acuerdo, quién lo plantea o quién lo dice, nos alineamos de un sector o del otro, no podemos nunca avanzar, No podemos nunca saber y no podemos nunca indagar.

Hoy tendrían que estar reunidos los hombres de ciencia, las mejores cabezas argentinas para poder darnos un concepto más claro. Ayer yo escuchaba brevemente a Fernán Quiros que lo respeto mucho más allá de como se llame la organización. Es muy importante tener una institución de coordinación, decía. Lo escuchaba Rubinstein, otro hombre que sabe del tema, marcando alguna diferencia con relación a esto.

Salir de la organización mundial para un país implica estar fuera de políticas sanitarias globales. Escuchaba y leía a una señora que se llama Cecilia lo Ciano, que es secretaria de Gestión Administrativa del Ministerio de Salud. Quiero aclarar que la Argentina, si se retira de la OMS no significa nada de lo que algunos periodistas políticos que defendieron la cuarentena y una parte de la comunidad sanitaria está diciendo En definitiva, nos ponen siempre en un laberinto donde no sabemos absolutamente nada. Y yo no quiero que opinamos sobre un tema sensible por lo que piensa mi ley, por lo que dice Cristina o por lo que dice Mauricio. Yo quiero que razonamos como sociedad y no importa quién lo dice. Si no sirve, no sirve, nos hace bien o nos hace mal. Es un curro o es un beneficio?

Es una organización que está a la altura del momento o es una organización errática que en medio de una pandemia, aconsejaba no usar barbijos y tuvo serios inconvenientes con el tema de la vacuna? Me parece que hoy sería el día de encontrar mente fuertes, capaces para decir Che a la Argentina esto le sirve o esto no le sirve? Y estar con el cuentito? No que porque mi ley no, porque Rubi está y no porque quiro se Macri no, porque el otro es muy barreta y no nos lleva a ningún lado. Veamos esto adónde nos lleva toda esta discusión? A desgastarnos todos los santos días y no tener un criterio autónomo independiente donde podamos ver qué es bueno y qué es malo, qué sirve y que no sirve.

Ojalá que el Gobierno lo pueda explicar y ojalá que cada uno de nosotros pueda tener una conclusión desde el razonamiento y no de esta cuestión casi casi permanente que es el adoctrinamiento en la Argentina que nos llevó a estar donde estamos, en una situación crítica en la mayoría de los temas importantes para el país.