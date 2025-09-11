Editorial Paulo Vilouta: "Realidad Argentina" (11/09/25) #Vilouta910

Embed

me tomo un minuto como todos los días,Día cuatro hoy jueves, lunes, martes, miércoles, jueves,después del gran Pinión del Gobierno argentino en la elección de la provincia de Buenos Aires de paso aprovechemos un poquito, ya que vamos a a poner tanto ímpetu en esta legislatura para ver un poquito los costos, los gastos no, porque les contaba que tiene un doble presupuesto que el Garraham, en Argentina y cuando preguntamos cómo financiamos algunas cosas, tal vez tenemos que ver esto ,No bajamos un poquito la plata de la política y subimos la plata un poquito en la medicina, en la educación, en las cosas que a la gente realmente le importan,Porque si yo digo legislatura, ustedes me van a decir Bueno, domingo, elección o chocolate rigó, pero no se van a acordar absolutamente nunca de lo que ha sido esta cuna democrática pero me parece con una cuestión parasitaria realmente importante para tener en cuenta, día cuatro y les planteaba temprano que el título de la película sigue siendo mucho ruido y pocos cambios y yo soy de los que cree que cuando algo funciona no se toca a veces se retoca y no está mal pero cuando algo no funciona o hay un resultado y nosotros que nos gusta tanto el fútbol, los resultados mandan y yo veo mucho ruido y pocos cambios, porque la foto del domingo es la foto del jueves.

Es la foto de hoy con los mismos personajes y me parece que lo que hay que tener en cuenta que la Argentina de la emergencia que votó a Javier Miley como consecuencia del fracaso brutal de todos los últimos gobiernos y fundamentalmente del del desorden brutal de Alberto Fernández,buscó un cambio en formas, en calidades, en diálogos, en todo lo que vino mal hecho,el gradualismo que no funcionó, las clases magistrales en las cadenas nacionales, la falta de respeto a los periodistas, la falta de respeto a los que pensaban distinto,pero se buscó una modificación y la gente confió quienes lo votaron el 56 de un balotage en la figura de Javier Milei,la gente no votó por Karina Milei.

La gente no votó por los hermanos Menem,ni conocía a Santiago Caputo,ni sabía cómo iba a ser el gabinete,Por supuesto que después esto no es un unipersonal y uno tiene que nutrirse y rodearse de un montón de personajes que te llevan en la diaria y que te contienen porque yo puedo entender la situación familiar de Javier y Karina Miley desde el.de vista de la contención desde el.de vista de la confianza,desde el.de vista que uno tiene en un hermano, en un familiar hasta en un amigo, eh?que muchos amigos son con distinta sangre, pero casi de la familia y del corazón,El hecho de sentirse respaldado, protegido, cobijado,pero de ahí a creer que hoy tenemos un gobierno doble comando,No votamos a los hermanos Milei en la Argentina como fórmula.

Cuando la gente fue al cuarto oscuro, encontró a Javier Milei,con Victoria Villarruel,como fórmula central y cuando veo la foto del domingo con caras largas y la foto del jueves o del miércoles con caras un poco más distendidas, tal vez creen,que sortearon el gran chaparrón y me parece que están confundidos y me parece que pueden volver más allá del de octubre a cometer errores en un momento complejo y difícil donde hay una población,en la provincia más grande de la Argentina, que es casi un país dentro de otro que el domingo le dijo Guarda que hay cosas que nos gustan, pero hay cosas que nos preocupan,los tonos, las formas, la falta de diálogo, la pelea permanente,1000000 de personas no fueron a votar pero también aquel que no fue a votar o que votó en contra la economía de bolsillo,lo que les digo siempre,El 20 es el 30,Si pago el cable, no pago el gimnasio,Si pago la escuela de los chicos, no pago la maestra particular,Si compro en determinado lugar, no puedo llegar a fin de mes.

No me puedo dar un gusto,Si se me rompe algo en la casa, tengo que hacer una cadena de oración para que alguien me preste,tarjetas de crédito detalladas,Argentina con mucha deuda,Gente que pide, eh a familiares, amigos Che prestame bancame adelantos de sueldo, mucho empleo en negro, gente que no tiene paritaria ni el uno por ciento de la inflación jubilados a 350 Lucas y situaciones muy complejas que la vemos en el día a día,Pensábamos que iba a ser muy distinto,No, porque Argentina está fundida y Argentina a la medida que no se ajuste, que no tenga números claros, que no combata la inflación,lo que planteábamos el otro día con Melkonian, casi lo que dijo la ministra Bullrich ayer el tratamiento es largo, pero hay que explicarlo.

Hay que tener cercanía,Hay que tener sensibilidad,así como el médico te dice Mira, toda la vida vas a tener que tomar esta pastilla,Un día te dice Vayan a date un gustito,He de tener su permitido,Ojo, que esto es malo, pero una vez cada tanto, el Gobierno tendrá que explicarlo a los argentinos,el una vez cada tanto o el permitivo o el paliativo para que no sea tanto, tanto, tanto, tanto esfuerzo y tiene que tener una conducta intachable.Porque si yo pido esfuerzo, tengo que forzarme para que los demás puedan entender cómo se hace ese esfuerzo y no puedo hoy estar tratando de eludir a la comisión que investiga el caso Libra y tampoco puedo estar hoy escondiendo o diciendo que no aparezcan los audios de español,hoy tendría que estar diciendo Che, no me fijes la fecha del caso libra de la investigación,Voy yo solo Che Españolo presentad todo lo que tengas porque no tenés nada para engancharme,pero veo que hay una necesidad de no posterguemos.

No dejemos a un costado, no?realmente es llamativo,cuatro días, mucho ruido y pocos cambios,Nuevo ministro del Interior interesante,veremos si tiene un fin porque no sirve solamente con y te prometo y no te cumplo,Del otro lado, también hay una obligación porque el diálogo es de a dos,Se puede pedir disculpas,Se puede dar una segunda oportunidad, tal vez la definitiva intento de diálogo,Después habrá que ver si se concreta o no se concreta muchos vetos porque supuestamente el Gobierno sostiene que la oposición no justifica a dónde sale el dinero,los mismos que estaban el domingo son los mismos que están en el día de hoy.

Me parece que en materia de autocrítica, así como se lo reclamo a todos los que forman parte del pasado,también se lo reclamo a los que forman parte del presiente y me parece que en materia de autocrítica siempre hay mucha culpa para los demás, pero muy pocas culpas para cada uno de los integrantes de lo que fue la gran derrota del último domingo en la provincia de Buenos Aires,Para terminar es el día del maestro.Cada vez que vienen las pruebas PISA y aprendernos agarramos la cabeza de lo mal que estamos en la Argentina,El porcentaje de estudiantes alcanza conocimientos mínimos y muy flojos en matemática y en lectura,Hay una asistencia que aumentó,Esto es bueno,Muchos dicen que los chicos van no solamente a la escuela a educarse, sino también a alimentarse,tenemos una disminución en cuanto a lo que era el faltazo casi generalizado de otros tiempos un colegio secundario que ya es algo fundamental y primordial para tener un horizonte mejor,Cómo están los maestros, como siempre mal un país que gasta 10000000 de pesos por senador aproximadamente que paga o pagaba jubilaciones de privilegio por más de 20000000 de pesos y que a los maestros lo tiene a los tirones todos los años con 7000008001000 a veces con más ruido, a veces con menos ruido,Depende de quién gobierne y los gremios se pongan las pilas o simplemente sean una alfombra para que los gobernadores del momento la pixen como si no pasara absolutamente nada por los maestros, donde todos dicen está el futuro de la Argentina por los maestros donde la educación es un pilar para ser un país distinto y diferente y salir de este común denominador, que es la falta de conocimientos, la vulgaridad casi casi permanente y el lugar común que es nada más y nada menos para cualquier persona que habita una sociedad con fines y con entusiasmo y con futuro,la ignorancia.

Feliz día del maestro para todos y ojalá que algún día los pongamos en el lugar que tienen que estar no solamente por el bolsillo, sino por la calidad humana y social que cumplen en todas sociedades que tienen el futuro y que buscan tenerlo a través de la educación.