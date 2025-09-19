Editorial Paulo Vilouta: "Realidad Argentina" (19/09/25) #Vilouta910

Embed

Me tomo un minuto, como todos los días,Yo decía la semana pasada la peor semana de Javier Miley como presidente de la nación y miren lo que habrá sido esta semana para ser peor que la semana anterior y creo que más allá del gobierno de Javier Miley, porque estamos 47000000 de personas debajo de las decisiones de los gobiernos circunstanciales que tiene la Argentina,Me parece que hay que encontrar algún.de alianza entre lo que es una crisis política que desencadena en una crisis económica muy importante por los números,Por qué?Porque la Argentina vive cada tanto estos sacudones económicos muy fuertes, donde el mercado no cree, donde el dólar se suelta y hay que tirarle agua o dólares encima para poder apagarlo y muchas veces lo encendemos más,uno sinfín de hechos incomprensibles que nos hacen vivir a todos con el corazón en la boca, no en un país donde si tuviéramos un poquito más de criterio y más sensatez, todo tal vez nos iría un poquito mejor,porque cuando uno mira nuestras variables y nuestros números uno dice por qué tenemos un riego país de 1400 puntos cuando Perú tiene 120 cuando Paraguay tiene 150,cuando Uruguay y Brasil tienen cifras que también empiezan con uno.

Lo que pasa es que tenemos un presente complejo, pero un pasado trágico en Argentina,Los reyes del default, los reyes del incumplimiento,El mundo no nos ve con Oh, pobres, los argentinos Che, qué mal le va el mundo nos ve hasta con bronca porque dice por qué siempre hacen las mismas cosas,Por qué siempre repiten las mismas recetas?Por qué siempre profundizan los mismos errores y ya no nos tienen piedad,Ya nos miran como son los rebeldes de toda la vida,En algún momento tendrán que madurar y tendrán que entrar en caja,Y hoy estamos viendo cosas que ya vimos en muchas oportunidades un presidente que ha dilapidado lo que era el respaldo popular,la gente que lo llevó a una presidencia sabiendo que venía un ajuste severo, que venían momentos difíciles, momentos de sequía porque Argentina vivió ficciones,hoy más allá que nosotros vemos que pretenden instalar a Axel Kitzilov,como la contrafigura de mi ley como líder alternativo,Argentina termina siempre mirando para atrás y creyendo cosa que sabe en el fondo que no cree,como cuando miró Alberto Fernández y lo veían con ojos azules y pelo largo rubio y terminó siendo un fracaso estrepitoso,Hoy miran a Kitzyve peleado con Cristina Fernández, que entre paréntesis está peleada siempre con todo el mundo y si no se hace lo que ella quiere directamente ni se le dirige la palabra, como pasó con el ex presidente,Hoy estamos presentando a una contrafigura presidencial,alguien que expropió IPF y que nos puso con 16000000000 $ al cuello,alguien que en el bendito cupón del PBI se acuerdan falseando números del indec para no pagar una cláusula de crecimiento nos hizo perder 2000000000 $ alguien que pagó sin quita al club de París sin negociar nada,Absolutamente nada,3633000000 $ y hoy lo vemos como la contrafigura.

Por qué?Porque se diluye el proceso actual, porque dejamos de confiar en un outsider tan rápidamente que vino a prometer una Argentina diferente, distinta, cometiendo errores gravísimos de la política tradicional, pero profundizándolos,sin diálogo,sin etapas superadora, sin consensos, sin el respeto a la institucionalidad,No es tan difícil,Lo más difícil es otro lo que lograron en agosto se alcanzó el mayor superávit comercial del año,limpiamos las cuentas los argentinos con un notable esfuerzo pero ese esfuerzo no tiene que ser siempre de mala cara a las patadas de mal humor, con insultos descalificando, porque si no llega un momento que eso no tiene valor,ayer me decía una persona,que entiende mucho de números y digo Che, esto será cierto que el problema del Garraham se arreglaba con 100000000 $ por todo el año 2025.

Si es verdad, no puedo entender que prendamos fuego 379000000 $ en un día para mantener el dólar en 1495,porque sería un capricho político pero ayer nos encontramos con el vocero que nos dice que el monto anual de la Ley de Financiamiento universitario es de 19 billones de pesos y cuando uno dice cheque 19 billones de peso,La verdad que la palabra bón con B larga ya no la entiendo,es el equivalente a suspender todos los planes sociales por tres meses, como dijo Adorni,es el equivalente a suspender los subsidios energéticos por cuatro meses,Es el equivalente aumentar el IVA de 21 a 24% por 45 días,Es decir, vamos al súper y pagamos en vez de 21 a 24 de IVA por 45 días para mantener el tema presupuestario de las universidades es verdad que ese dinero equivale a cuatro meses de sueldos de diputados y senadores de la nación,porque el Gobierno lo plantea con una gravedad importantísima para no romper el superávit comercial del año y para mantener el equilibrio fiscal,El tema es de dónde ponemos y de dónde sacamos el dinero,según el Gobierno y adorni, la ley de emergencia pedrat pediátrica, o sea, el Garraham 13000000000 de pesos implicaría despedir 66550 empleados públicos, suspender el total subsidio al transporte por un mes o las jubilaciones de privilegio por tres meses,Ya no está mal suspender las jubilaciones de privilegio por tres meses,No es gente que en realidad no lo necesita y algunos nos estaban currando, no diciendo vivo en Santa Cruz cuando vivo en Buenos Aires y me llevaba 6000000 de pesos por mes durante no sé cuántos años, no,situación compleja,Día muy complejo,Jueves negro,Ojalá sea un viernes gris y ojalá encontremos algún.de equilibrio entre la política y la economía, porque si votamos cada dos años y cada dos años rompemos la fragilidad que tenemos, que es poca.

Realmente estamos en una situación imposible de intentar pensar en un crecimiento,Tal vez sea la responsabilidad nuestra, no la de los habitantes, la de los votantes, los que decidimos quiénes circunstancialmente nos gobiernan porque alguna vez tendremos que llegar a un pacto entre nosotros y decir C, y si no repetimos una y 1000 veces los mismos errores y si decidimos y exigimos ideas superadoras para algún día crecer de verdad y no todos esos atajos berretas,No, hoy te demuestro mi poder en el Senado,Hoy te demuestro en diputado mañana yo tengo la billetera y la chequera y el látigo y esto y el otro y el que era un desastre hoy es un rey y el que llega y es rey a los dos minutos es un mendigo político,Realmente qué complicado y qué difícil no en el medio,Nosotros 47000000 de argentinos padeciendo, sufriendo, poniendo el hombro, pero sin saber si lo que estamos haciendo realmente tiene utilidad o será como siempre, más de lo mismo.