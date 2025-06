Editorial Paulo Vilouta: "Reality brutal" (13/06/25) #Vilouta910

Embed

me tomo un minuto, como todos los días hoy, muy tempranito,Cuando empezábamos el el programa le planteaba que en un caso que conmueve a la Argentina por lo duro y por lo complejo que es la detención inminente de una ex presidenta de la nación, yo les planteaba que tenemos que ir a un escenario de menos show,y más orden jurídico porque, la verdad, estábamos acostumbrados casi siempre que cuando se confirma una sentencia una condena, la persona queda automáticamente detenida.

Comprendo que acá hay algún punto a favor de Cristina Fernández, que es una ciudadana como todos nosotros, con la diferencia que tiene muy grave porque intentaron matarla aquí en la Argentina,El resto, puro show y no estamos para un reality en la Argentina para ver si es hoy, mañana pasado, el martes y miércoles, si va a la C, G T si va a gra voi, si quieren suspender esto, si quieren suspender el otro, un recurso con el juez Ramos Padilla, que es una cosa llamativa, impresentable, que los organismos no sé cuál, tanto, que si puede salir al balcón, si que si puede pisar, no sé qué cosa, Que si puede llamar a un delivery, que si puede ser la jefa del partido es muy poco serio porque estamos hablando de una persona que ha defraudado al Estado y tienen que devolver ella y un grupo de personas quinientos millones de dólares mínimo en este primer juicio.

Entonces menos reality y más acción, por favor,No podemos estar pendiente un país que está con tantos problemas y que tiene tanta necesidad de crecimiento estar únicamente pendientes de este tema,Y si sumamos un dato a este reality brutal, a ver qué día es,A ver si lo aceptamos en Comodoro Pi porque hay mucho lugar para el acto no, pero no lo hagamos acá porque se va a movilizar la gente, no,Cuidado, a ver si prenden cuatro gomas más,El señor Gabo se las rutas y no deja pasar a nadie hoy que un desastre, por favor,Y a esto le sumamos una situación que hoy la Justicia argentina tiene que aclarar en breve, porque Javier Díaz nos adelantó hace minutos que se va de licencia el juez Goni, que está manejando la detención de Cristina Fernández.

Una semana justo la semana que hay que detener a Cristina Fernández,estuvimos haciendo averiguaciones mientras iba a la red informativa, porque uno tiene la posibilidad de tener un inconveniente en la vida,Lógico,Somos humanos,La semana profesional más contundente de un juez que se jugó, y mucho, porque acá la mayoría hoy están advertidos, amenazados, maltratados,hasta con los hijos jugaron de esta gente porque los investigó y porque los descubrieron que son delincuentesy en la semana más trascendente del juego Ori y tiene una licencia,Yo dije Bueno, obviamente hay situaciones que superan lo profesional.

Un problema de salud,Pareciera que no lo es, porque esto está pedido desde hace mucho tiempo,Yo lo lamento en el alma,Uno puede pedir la licencia que quiera para el momento que quiera, pero hay cosas en la vida que son impostergables y hay decisiones profesionales que marcan la carrera de una persona,Para un juez como Borini es trascendente lo que va a suceder esta semana, garantizando los derechos que tiene Cristina Fernández como una domiciliaria, pero garantizando los derechos de los argentinos en una causa donde la Corte Suprema confirmó que se han llevado del Estado y que lo han defraudado en quinientos millones de dólares,solamente por un tema de salud impostergable me llamó la atención porque dicen una semana Si uno tiene un problema de salud, no puede marcar los tiempos porque eso lo define Dios o la persona en quien vos creas,no la pidió hace mucho tiempo,Y qué tiene que ver que la pidió hace mucho tiempo?

Si la Corte decide esta semana tomar una determinación trascendente para una república y fundamental para un hombre de la justicia que ha estado al frente de esta situación, es un cuerpo colegiado,Sí, toma la determinación,Otra persona, sí, pero para la sociedad no queda claro cuál es el motivo,en medio de un sinfín de gente que está desbordada, que amenaza y que molesta a los que opinan, a los que dicen y a los que juzgan con gente alterada pidiendo atengámonos,Esto es una proscripción,Cortemos la ruta,No sé cuántos acampamos allá incentivando gente a tomar escuelas,Universidades, pónganse a laburar que el país está reventado y fundido,Pónganse una mano al corazón.Lean la causa de punta a punta,Lean la causa de punta a punta.

Dejen de meter inadecuadas defensas a hechos que están absolutamente claros.Esto no es proscripción bajo ningún punto de vista,Pónganse a trabajar de verdad,Pónganse a trabajar de verdad Tómense un ratito en vez de estar con las redes sociales,Lean la causa.Es larga, es clarísima, pero uno no puede estar inventando diciendo cosas sin ningún tipo de sustento,hagamos las cosas de verdad, porque ya hicimos muchas veces las cosas como las hicimos y estamos como estamos entre ellas por esta causa solamente por esta causa,Un puntito porque de cincuenta y uno items tomaron cinco,Nos faltan quinientos palos verdes en un país donde un montón de chicos hoy no sabemos si tienen cuatro comidas y donde estamos bajo una crisis moral de educación y de un sinfín de cosas en un país pinchado que lo reventaron y estamos discutiendo en el reality show.A ver a qué día, a qué hora, en qué lugar detenemos a Cristina Fernández,A ver si le sacamos la foto o le sacamos la foto A ver si el juez tiene licencia o no tiene, irá al Mundial de Clubes,El juez no creo, no creo, pero bueno, veremos qué pasa en un país que realmente tiene situaciones que son insólitas y que cada vez nos ponen más cerca de un país chatarra que parece que nunca va a salir, porque cuando vemos algo che vamos por esto le metemos el envión,Algo nos tira otra vez para atrás y para terminar el minuto.

En este país donde pasan cosas incomprensibles,Hace un año que hay un chiquito que conmovió a la Argentina porque con ver esa carita o verlo tocando ese acordeón decimos dónde está loan?Un año sin noticias, Un año sin respuestas,Un año donde la justicia argentina está esperando que los ocho detenidos rompan el silencio y digan la verdad,No alcanza con eso,Hay que encontrar métodos para investigar Pues si dependemos de estos ocho tránsfugas, nunca vamos a ver dónde está Loan,los padres los conocimos.

Los tratamos de acompañar durante mucho tiempo,Después la Argentina se tapa de temasy con una mano al corazón,Mucha gente dice bueno, el tema de lean se diluyó porque no queremos que esté bien o no sabemos dónde está o está fuera del país o está con vida o está sin vida,Quién le quita el desgaste, el dolor y la angustia a esta familia argentina?Y cómo naturaliza esto que desaparecen chicos,La directora de Miss SRE, un año atrás nos contaba la lista interminable, esa carita que vos ves en en la factura de luz de gas o en algún aeropuerto o en alguna estación de trenes.

Un montón de chicos que no van no volvieron nunca más,y hoy estamos hablando de temas absolutamente menores y quemando goma para cortar por la inocencia de Cristina Fernández y tomando escuelas y tomando universidades,Por qué no tomamos una universidad, una escuela para reclamar por los chicos que no volvieron nunca más?Por qué no tomamos una escuela para preguntar por qué Sofía en Tierra del Fuego nunca más volvió con los padres?Por qué no cortamos una ruta y prendemos goma para preguntar por qué Guadalupe festejando un cumpleaños en la vería de su casa en San Luis?No volvió nunca más,Dónde está Lean el Chiquito de Córdoba?Dónde está Loan?No hay una sola respuesta,Un montón de conjeturas,Un botón de investigaciones sin sentido hasta de periodistas que se sumaron a esto.

Como la señora Viviana Canosa que la verdad que yo tengo en Chas trando un caso tan tan sensible como es éste Loan Un año sin noticias,Una familia condenada a una tristeza permanente y un país condenado a ver estos casos brutales de Sofía de Guadalupe, de Loan de Lian sabiendo que lo que le pasa a otro argentino en cualquier momento a cualquiera de nosotros nos puede