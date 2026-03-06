Editorial Paulo Vilouta: "Relato agotador" (06/03/26) #Vilouta910

Embed

Bueno, me tomo un minuto como todos los días, cerramos una semana muy pero muy agitada, ¿no? Porque pareciera que Argentina está otra vez por votar el domingo, ¿no? Y votamos hace muy poquito, en el mes de octubre, con resultados muy auspiciosos para el gobierno nacional. Pero veo que ya más allá de la grieta que tenemos en la Argentina hay una instalación permanente sobre un clima de mucha inestabilidad. Que el presidente diga, me manejo así porque si no me van a llevar puesto como Mauricio Macri, tal vez marca el reflejo que el gobierno tiene sobre este momento.Hay noticias económicas preocupantes, en enero y febrero la producción de autos cayó un 30%, hay noticias preocupantes porque estamos en un ranking de industria con números realmente muy altos, pero muy bajos. Hay noticias preocupantes porque los bolsillos están flacos, los precios están altos, con inflación de 2.7, impensada para otro momento cuando teníamos 200, 1000, o números realmente impresionantes que íbamos a comprar el supermercado todos los días con precios diferentes, pero el 2.7 es realmente un número muy alto. Pero también hay una gran inestabilidad en cuanto a lo que dicen de un lado y del otro de esta Argentina que siempre tiene dos tribunas y dos versiones.El ministro de Economía nos dice que el sistema industrial argentino que teníamos hasta supuestamente hace poco, porque no venimos de Suiza, algunos creen que tal vez el gobierno anterior de Alberto Fernández y Cristina Kirchner fue Suiza y fue un desastre, era un modelo prevendario. Nos dicen que se cazaba dentro de un zoológico, que se pescaba dentro de una pecera. Lo que pasa es que hoy tenemos que encontrar, podría ser el cambio de un modelo a otro modelo, un punto de equilibrio para que este modelo que promete mi ley basado en el campo, la energía, la minería, las industrias pesadas, en las petroquímicas, en el aluminio, la siderurgia, en el hidrógeno, en el litio, pueda realmente tener éxito.Yo cuando escucho al señor Marín que me dice YPF nos va a dar más de 50 mil millones de dólares junto a todo lo que es la energía, más el campo, digo bueno vamos a terminar saliendo.

Pero el contraste permanente es ver el otro modelo, el de una industria que uno tiene que preguntarse a esta altura si realmente funcionaba o no. Porque también hay una instalación sistemática de un relato que realmente es agotador, porque ese relato lo sostiene en la Argentina una fiscalía de militantes que no tiene autocrítica y hoy el guillarismo y la izquierda están agitando permanentemente una situación de mucha inestabilidad sin recordar lo que fueron y lo que hicieron y genera una tensión permanente con sólo ver algunos canales de televisión o escuchar algunos medios van como a instigar a la gente señora cómo hace para llegar a fin de mes señora cómo hace para... como si Argentina viniera de Suiza yo sé que hay un montón de problemas se los acabo de enumerar y hay un montón de cosas que realmente no nos cierran pero me parece que ese pasado está cerrado y tenemos que depender de esta fiscalía militante para saber qué está bien o qué está mal.Acá se hizo un cuestionamiento al pobre chico Nahuel Gallo después de 450 días de secuestro y de tortura la militancia guillerista planteó che por qué no se queda en el rodeo en un centro de tortura cómo van a plantear esa bestialidad cómo van a plantear que en la Argentina hoy Messi no puede sacarse una foto con Trump cuando se bancaron la foto de Maradona con Maduro quiénes son para determinar cómo se vive cuando no hicieron una autocrítica cuando no reconocen un solo error cuando hablan de transparencia cuando hay corrupción cuando hablan de eficiencia cuando hay números dramáticos inflación pobreza indigencia falta de respeto permanente de que está hablando esta gente ojo que igual con la obligación de cerrar un pasado no hay que avalar todo el presente y hay que mirar al futuro que quiero decir con esto veo mucha gente que se aferra a la tabla del gobierno pues el otro ya lo viví es un desastre son caóticos son ladrones son chantas mienten pero miren también el presente y juzga en el presente y diga esto no me gusta esto me parece mal este ministro de justicia me genera algún tipo de situación no muy clara acá están pifiando perdí el empleo no me alcanza la no terminan de poner la inflación en cero como nos dijeron y nos prometieron pensemos en el futuro yo sé que es muy difícil que es el futuro en la argentina lo que nos proponen moreno pichetto y quintela lo que nos propone grabó y que dice que cristina es como jesús porque a jesús también le pusieron tobillera y eso la acerca a cristina killer más a jesús ese es el futuro y por eso hay que aferrarse a mi ley sea bueno sea malo grite no grite nos parezca educado mal educado con ideas o sin idea no me parece que no me parece que hay que dividir pero las últimas horas veo también en esta fiscalía militante un descrédito permanente hacia algunas cosas que no están tan mal porque si bien veo mucho problema de bolsillo también escucho al dueño de neumann el de los neumáticos que nos dicen la verdad estábamos robando a la gente le cobramos 70% más cada goma y no lo podemos hacer y cuando empezamos a competir nos caemos y escucho al dueño de garbarino este señor rosales que dice que la gestión venía bien pero cuando los gobiernos no tienen reglas claras uno se cae y dice que si en la argentina del 2021 hubiesen existido condiciones de seguridad jurídica y estabilidad como las que hay hoy en el país garbarino no hubiese quebrado y le echa la culpa del quiebre alberto fernández o ustedes se creen que fate entró en desgracia hace 15 días el gobierno de mi ley profundizó la crisis de fate pero la empezó el kircherismo rajando ya mil empleados hace dos o tres años atrás por eso que es contradictorio no porque por un lado los desmemoriados sin autocrítica y muchos con prontuario y del otro lado los que no explican absolutamente nada cómo vamos a tener un modelo basado en campo energía minería industria pesada y resultados lo más rápido posible y en el medio voz en el medio yo que escucha la fiscalía militante que te dice che está bien que gallo de una conferencia de prensa está bien o mal que meses saca una foto contra qué difícil qué difícil qué complicado qué complicado terminamos la semana pasaron muchas cosas el presidente va a los eeuu ojalá que él y los gobernadores en esta semana tan trascendente de inversiones consigan lo que estamos necesitando argentina necesita inversión argentina necesita dinero y argentina necesita que alguien medianamente no se explique no por miedo al pasado y por el cerdidumbre al futuro cómo hacemos para tener un presente más calmo no tan intenso y con más posibilidades