Editorial Paulo Vilouta: "Reparar la vida de las victimas " (12/ 11/25) #Vilouta910

Embed

Me tomo un minuto como todos los días y si hay algo cuando termine el año este que estamos cerquita no porque la verdad que que pasa volando 2025 desde el punto de vista de los balances yo voy a decir la verdad este año me saco el sombrero por la justicia argentina porque ha tomado determinaciones que nuestro país estaban enquistadas en nuestra mente como situaciones imposibles y en un año electoral no se toman medidas y esta tiene mucho poder y no la van a tocar no este tipo no sabe en su momento fue un dios en la tierra y me parece que lo que está haciendo la corte suprema con tan pocos miembros es mucho más eficiente y mucho más práctico que en algún momento cuando tuvimos un cuerpo colegiado que tal vez era con un número muy alto no y como corresponde para tener distintas opiniones pero con resultados muy escasos y muy lentos este año no solamente llevaron presa a cristina fernández por corrupción en un hecho realmente increíble porque la señora buscaba un atajo ser legisladora en la provincia de buenos aires no sé qué historia y terminó en cana y ayer se tomó una determinación que no solamente es justa sino que es reparadora porque cuando hablamos de la tragedia de 11 y los 52 muertos y los más de 700 heridos estamos hablando de algo que tiene que reparar mínimamente la vida de todas esas víctimas que no tuvieron nada que ver con otra bola brutal de corrupción del kirchnerismo es reparador y sí en algún sentido no porque la vida de los que se fueron no no regresa pero por lo menos es más justo yo cuando veía al señor julio debido hace algunos días cuando comienza el caso de los cuadernos porque están en todas ese club de la corrupción y en medio de los jueces sentado en su casa en un zoom comiendo palta en un gesto de absoluta falta de respeto a todo el mundo digo el poder que tuvo este hombre no la impunidad que tuvo este hombre y los momentos después se pagan.

Porque mañana tendrá que ir con un bolsito a comodoro pi y pidiéndole al universo que los 75 años le sirvan para terminar su vida en su casa y no en un penal porque mañana van a definir si va a prisión porque la corte suprema confirmó la condena por el choreo infernal en el tren sarmiento que terminó con la muerte de 52 personas y más de 700 heridos no fue que el maquinista estaba distraído o que el maquinista tocó lo que no tenía que tocar o que el maquinista no sé qué historia me parece que era algo mucho más importante y algo mucho más grave que el maquinista los trenes no estaban en el estado que tenían que estar porque todo un entramado de políticos con cristina kirchner a la cabeza julio debido ricardo jaime juan pablo schiavi y un entramado y conglomerado de empresas dilapidaron subsidios que tenían como fin proteger a la línea sarmiento para que funcionara como tenía que funcionar no pagamos subsidios para que la gente viaje con una tarifa popular.

Pagaban subsidios para afanarse una gran parte porque se afanaron todo vialidad la causa de los cuadernos coimas por todos lados el tren sarmiento un día el tren explotó no llegó al destino y mató a un montón de gente y corrió el velo de lo que estaban haciendo empresarios y políticos robarse el dinero de los subsidios comprobado por la justicia juzgado por la justicia sentenciado por la justicia faltaba el último eslabón que está en donde tiene que estar presos no es la casa cuidando los pajaritos caminando por los jardines comiendo palta cuando comienza otro juicio porque estos cuatro se le pueden sumar otros cuatro otros cuatro y a los 75 años por más que la expectativa de vida creció tal vez es de por vida adentro y una gran ventaja esta gente no vuelve más a un cargo público porque están inhabilitados de por vida pagan no solamente con cárcel con condena con desprestigio se le quita lo que se robaron muchas veces no se puede es muy difícil para sacarle 500 de dólares ahora a 500 millones a cristina killer y va en la justicia está dando vuelta pero mucha vuelta mucha vuelta y el tema no se resuelve para que devuelvan el dinero de jubilaciones mal pagada vuelta vuelta vuelta no se resuelve pero ese desprestigio de eso no vuelve más y tampoco volvés porque hay una inhabilitación de por vida ya hay una tabla en la argentina cristina killer julio debido guillermo moreno no pueden volver más porque están inhabilitados de por vida por más que inventen que son inocentes y que la oferta y que no sé cuántas idioteces más que dicen algunos loritos parlanchines que tienen a su alrededor que en definitiva son cómplices y yo no quiero ser cómplice de la muerte de 52 personas y de más de 700 heridos en un tren donde se robaban los subsidios por eso me parece que es absolutamente justo lo que determinó allá la corte suprema confirmando la sentencia de julio debido que con james que abby y toda esa banda tienen que estar presos y y como corresponde justo ayer cuando se produce un descalzo descarrilamiento del sarmiento parecía como que se juntaba todo en el mismo día y ayer nos volvíamos a preocupar y por eso le pregunté a Rubén sobrero,

Hace un ratito al pollo escúchame pollo esto pasa por una falla técnica humana o porque con este gobierno también se la están afanando dijo no el problema está en que han echado mucha gente que los sueldos no son buenos y tal vez no tenemos el personal pero me descartó esto tan brutal que es lo lo del choreo que se llevó a 52 personas y 700 heridos la falta de respeto no solamente estuvo el día en que murió toda esta gente y que quedaron marcados para toda la vida la falta de respeto después siguió porque cuál era la modalidad del kircherismo bueno nos encontraron con esta hora que hacemos traemos trenes nuevos hablamos de fallas humanas tratemos de poner al maquinista como el responsable de todo el asunto inauguramos trenes pero le seguimos faltando respeto a la gente primero porque había un delito gravísimo y segundo porque cuando aparecieron los trenes nuevos el día de la inauguración la presidenta hoy presa cristina fernández dijo esto ubicados miren que tenemos que estar rápido porque si no viene la próxima formación y nos lleva a puestos la próxima formación y nos lleva a puestos estaban inaugurando los trenes nuevos del sarmiento no sé que le causaba gracia a esta señora no no sé que le causaba gracia que sus funcionarios debido jaime esquiavi ella la cabeza tengan la responsabilidad no solo de haberse quedado con los subsidios sino la responsabilidad de tener en la cabeza o en el corazón si lo tienen pareciera que no la muerte de 52 inocentes y más de 700 heridos rapidito porque viene otra formación dios mío así estábamos no y así estamos con un poquito de sol en la justicia argentina que parece poner en orden lo que tardó tanto tiempo y aquellas cosas que ya no tienen orden porque los que murieron no vuelven los heridos vaya a saber cómo quedaron y los familiares que hoy están en pie ayer escuchaba a lucas escuchaba a maría luján escuchaba emilio a estela que son madres padres amigos amores dando vuelta lo que pasó ese día no vuelve más es irreparable un poquito más de cárcel en la argentina un poquito más de condena un poquito más de sentencia ante tanta injusticia ante tanta corrupción y ante tanto dolor