Editorial Paulo Vilouta: "Respetar la intimidad"

Lo sucedido a hacer en la justicia con Alberto Fernández realmente es de un una preocupación como ciudadano y de un papelón como ciudadano, como nunca visto. El presidente Alberto Fernández en un día le comunicaron que tiene que ir a tribunales por un presunto caso de corrupción. Donde avaló la posibilidad de que un grupo de amigos y conocidos se queden consumas importantísima de dinero con los seguros.

Y a su vez, por un hecho tan desgraciado y tan feo como es la violencia. Un ex presidente metido en esta situación por violento. Mientras fuimos desarrollando la noticia, por supuesto que tuvimos con la conmoción de las fotos, con la sorpresa de los chats, pero ya no hablamos de dimes y diretes de una parte y de la otra.

Hoy estamos hablando de lo que plantea la justicia y son fuertes evidencias contra Alberto Fernández. Captura de chats, comunicaciones pero obsesivas. Más de mil seis cientos. Veintidós mensajes del presidente Fernández para con su pareja en su momento. Agresiones sistemáticas, dice el fiscal. Historias clínicas y registros que lo perjudican. golpe por la espalda, confirmación de médicos, maltrato y amenazas.

Realmente es vergonzoso. Solamente con un golpe uno se estaría descalificando a una persona. Pero realmente es vergonzoso, indignante lo que pasó. Y ahora, cuando se abre la investigación y leemos cosas como lesiones leves y lesiones graves, agravadas y coacción, acosos, hostigamientos, insultos, ninguneos, daño psíquico, reactivó situaciones de violencia sistemática. La verdad que da asco. Es una vergüenza.

Las penas son altísimas, pero más allá de lo que fue una presidencia horrenda, con una falta de valor para imponerse y para lograr algo en cuatro años realmente terribles para la Argentina con la pandemia, con la vacunas, con la presunta corrupción que están probando ahora con un desorden total de Alberto Fernández El punto final lo podría poner el fiscal que le está pidiendo al juez porque le atribuye tres delitos, nada más y nada menos como violento, realmente. Es vergonzoso, realmente vergonzoso.

Un hombre que siempre echa culpa, no, si no es a uno es a otro. Si no es aún a esa otra y nunca tiene responsabilidad. Pero pareciera que la justicia lo va a poner en el lugar que corresponde.

El otro es el actual presidente de la nación. Con su estilo, con su forma hacer, leía un un artículo donde plantea que Javier Miley tiene un treinta por ciento de seguidores, que es lo que lo acompañó en la primera vuelta. Y después tiene mucha gente que se sumó al balotaje para vencer al kirchnerismo i- y que tal vez tendría que estar atento algunas cosas.

El presidente de la nación, teniendo en cuenta que el treinta por ciento del también representa lo que es el gusto y las costumbres, por las palabras fuertes, por los Twins violentos y por un estilo de de gobierno que a mucha gente le llama la atención. pero que hay otra porción del electorado que acompañó a Javier Miley para que no gane el quise RIM o que se hartó de ese tipo de formas que mucho la emparentan con, con gobiernos anteriores, con la descalificación, con el maltrato a un sector de la prensa, con el de trato a los oponentes políticos con la palabra siempre subida de tono, hacer el la descalificación de minusválidos y palabras que lleguen y palabras que duelen y palabras que lastiman.

Y me parece que en la parte que tenemos que ver no, porque hoy el Gobierno está metido dentro de algunos números que lo favorecen, pero con una situación con un manejo y con una impronta muchas veces su vida en un tono que que mucha gente no, no acepta porque pretende vivir en una Argentina cin Tanto enfrentamiento y sin tanta pelea. Por supuesto que todo el mundo habla de la entrevista de Amaia González, la pareja del presidente con Javier Miley Yo hoy temprano planteaba No? Y tengo algún tipo de contradicción porque para mí los personajes públicos tienen solamente un nicho muy pequeño de privacidad, que es precisamente su vida privada, su entorno, su familia, sus amigos, sus amores Y me parece que no es necesario que todo eso sea tan público.

Entiendo que aquí hay una particularidad La mujer del presidente de la nación es una mujer pública, es una mujer del mundo del espectáculo. Es una mujer conductora de televisión y todo lo que haga, todo lo que diga todos los santos días tiene una repercusión diferente. Así fuera Amalia una mujer que no pertenece a este mundo, se la busca, se le pregunta. Se la consulta, te una guardia casi permanente. Si me preguntan por la entrevista de hacer la verdad que a mi no me gusta, por el hecho que soy muy reservado en lo privado y creo que lo privado no necesita de mínimos ni besos, ni canciones, ni miradas, ni ni palabra, que forman parte de lo íntimo de lo privado y que no es necesario que se sepa Comprendo que hay una porción muy grande de la sociedad que le interesa, que le gusta, que lo disfruta y que tal vez el único contacto que tiene con el presidente de la nación es a través de este tipo de reportaje. Porque tal vez no ve un reportaje en un canal de noticias.

Tal vez no ve o no le un reportaje en uno de los diarios de la Argentina o no escucha un reportaje a Miley en una de nuestras radios, pero sí le presta atención a esto porque le gusta saber cómo vive, cuál es su, su relación y su vínculo con su mujer, como es su entorno, cuáles son sus características? Yo creo y respeto más. La institucionalidad, respeto a la investidura y respeto a la intimidad Eso no significa que tiene que ser lo correcto o lo que deba de hacerse.

Si me preguntan a mí te gusta y la verdad que mucho no me gusta. o casi nada me gusta, pero entiendo cuáles son las reglas del juego. También entiendo que no es un hecho dramático, no lo descalificó. Para mí no suma absolutamente nada. Lo acerca a un sector de la población, pero no suma.

Y en definitiva, tampoco. Lástima, porque me parece que los argentinos tenemos que es la tabla de valores de cosas importantes. Separar que lo importante y que lo poco trascendente. Para mí este tipo de entrevista forma parte de eso y lo importante, si otro tipo de características de políticos, otro tipo de conducta de políticos que tal vez no le prestamos tanta atención y le hicieron mucho daño a la Argentina, como la corrupción, nada más y nada menos.