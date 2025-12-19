Editorial Paulo Vilouta: "Respetemos la institucionalidad" (19/12/25) #Vilouta910

Embed

Me tomo un minuto como todos los días, no sé si muy muy grave pero muy muy decepcionante, fue el día de ayer en la Argentina, porque les vengo diciendo que yo soy uno de los que auspician un país mejor, me importa muy poco quién gobierna mientras lo haga con transparencia, de buena fe, sin robarnos y para progresar me importa muy muy poco a esta altura, nada me importa, absolutamente nada, es la medida que respetemos la institucionalidad del país, que tengamos gente honesta, que no tengamos mafias ni asociaciones ilícitas y que sea gente que trabaje para el bien de los argentinos, ya con eso estoy conforme y ayer creo que hemos perdido una gran oportunidad porque tenemos que tratar dos temas muy muy importantes, ayer cuando parecía que el presupuesto iba con media sanción, el mundo decía, che, otra vez Argentina, un país más previsible, volaban los bonos, volaban las acciones, el mundo nos mira y dice, che, le deben una vela a cada santo, gastaron toda la vida más de lo que tienen, han tenido horrorosos políticos argentinos, muchos sin ideas y otros delincuentes, siguen pidiendo plata, no se ajustan, quieren plata para esto, quieren plata para el otro, quieren plata para esto, quieren plata para el otro, manifiestan por esto, manifiestan, y el mundo nos mira como diciendo, están descarrilados, qué tenemos que mostrarle al mundo, que somos un país con reglas, con un respaldo jurídico, que respetamos lo que firmamos, que abrimos los brazos para que venga, que cumplimos con lo que decimos y que estamos atados a normas pero mínimas, indispensables, como tener una ruta, un presupuesto, volaban las acciones, volaban los bonos, pero estamos discutiendo cuestiones culturales por parte del gobierno y algunos diputados, de buena fe, trabajando mucho en dos temas muy sensibles, como es la discapacidad en las universidades y otros chantas metidos allá adentro, que avalaron y que hoy son cómplices, poniendo cartelitos, Cristina Libre, que no sé qué historia, que avalaron la corrupción brutal de la Argentina, que hizo que tengamos la discapacidad que tenemos, las universidades que tenemos, las jubilaciones que tenemos y la pobreza que tenemos, porque lo afanado se fue para otros, cuando tenía que ir a los discapacitados, tenía que ir a los hospitales, tenía que ir a los médicos, tenía que ir a los enfermeros, vemos que hay gente que le están sumando el club de las coimas, che cobraron no sé cuántas coimas, se robaron todo esto, che la ruta esto, che el hotel el otro, y hoy ahí adentro del recinto nos dan clases de cómo poder vivir mejor, cuando parece que son cómplices de toda esa corrupción bestial, pero ese nos perdimos una oportunidad, porque el gobierno también con esto, defendamos nuestra idea cultural, aceleremos bien en las curvas, a ver si rompemos todo el auto, el gobierno también tiene que entender que el respaldo del 26 de octubre, es consecuencia no por lo bien que estamos, es consecuencia por lo pésimo que estuvimos, entonces mucha gente dice yo no quiero otra vez el regreso de gente que tiene más que currículum prontuario.

No quiero más un 25% de inflación, no quiero salir a la calle y encontrarme que hay 14 millones de piquetes por cuadra, no quiero más gente gritándome todo el día y mandoneando me, y el gobierno por momento cree que ese 26 de octubre, le permite otra vez volver a los tonos que escuchábamos del presidente hablando en un streaming hace 48 horas, o algunas conductas del día de ayer, obvio que tiene que defender sus números, su presupuesto, pero no acelerar tanto, porque si no perdemos oportunidades, y en el medio está la Argentina y estamos nosotros, los que perdemos todos los santos días, del otro lado la respuesta, una marcha, creen que marchando cambia el país, creen que parando cambia el país, creen que gritando cambia el país, creen que sin ideas cambia el país, no cambia el país, hay un hartazgo generalizado a ese tipo de dirigencia que no aporta absolutamente nada, escuchen al señor Rodolfo Aguiar, titular de ATE, miren los deseos que tiene este dirigente sindical.

Que tendría que estar dándonos clase de lo que necesitamos a nivel laboral los argentinos, para tratar que haya mayor cantidad de gente, y que no crezca el número de empleo negro, que casi casi está tocando los 8 millones en la Argentina, miren lo que dice este señor. Yo creo que hoy es un paso más, yo creo que lo que está en debate es cómo se sigue, y cuando se trate la reforma en el recinto que algunos plantean, que es el 26 de diciembre, lo lamento, hay algunos apurados por ir a meter los pies en el agua, el 26 de diciembre tenemos que volver al paro y la movilización, tenemos que transformar, tenemos que construir un diciembre caliente, como lo dijimos. Usted me habla de un diciembre caliente, ¿qué es caliente? ¿Cómo es? Un diciembre que no tiene que tener paz el gobierno.Bueno, hay hablado con Gustavo López, Rodolfo Aguiar, yo le puse un hombre sin ideas, si tuviera un barco le pongo un hombre sin ideas, porque la verdad no tiene una sola, no tiene una sola. Diciembre caliente, en una Argentina, estimado señor Aguiar, donde hemos tenido muertos, donde cayó un presidente como Fernando de la Rúa, donde hemos tenido saqueos, donde hemos visto gente llorando en la calle, donde hemos visto etapas brutales de corralitos, de desesperación, de locura. Tocar diciembre en la Argentina no era la esperanza de navidad, era estar con el corazón en la boca.Gracias a Dios no lo vivimos más, así que no aliente este tipo de cosas. Y la otra, que no tenga paz el gobierno. Si no tiene paz el gobierno, no tienen paz los argentinos, porque es el gobierno que eligió la gente para que lo gobierne.Entonces tratemos de no ser tan básico, por favor, tratemos de levantar un poquito el nivel, porque lo estamos buscando ante el fracaso que usted plantea del gobierno, de sus ideas en materia laboral, para que nos dé una clase de buenas ideas, no este tipo de frases vacías, que lo ponen a usted contento porque marchan, porque están ahí juntos, porque cantan no sé qué cosa, porque putean a miles, eso les alcanza, ese es el nivel que tienen. Bueno, no conforme con el señor Aguiar, escuchamos al señor Octavio Arguello también, hombre de la CGT, digo, a ver qué idea superadora nos da este hombre en un día, otro día más, perdido en la Argentina. Es mentira que se puede dar dignidad en el trabajo cuando nos quieren sacar algo que no corresponde, que es nuestro capital, que son las dignizaciones.Por eso compañeros, no nos dejemos engañar más. Nosotros tenemos que ganar la calle y pelear profundamente por los derechos y la dignidad de nuestra familia. No podemos entregar nuestros derechos, compañero y compañera.Por eso, compañeros, vamos a luchar en todos los ámbitos que sean necesarios. Y le decimos a los senadores que todavía pretende firmarse el dictamen o pretende apoyar esta ley entreguista. Ojo con lo que hacen, porque el pueblo y la patria se lo vamos a demandar.Ojo con lo que hacen los senadores, una amenaza. Ojo con lo que hacen los senadores. Señor Octavio Arguello, ¿tuvieron desde el 83 a la fecha muchos años para generar como sindicatos empleo en la Argentina? No generaron uno.Espantaron gente. Tenemos 9 millones de personas en negro. El último dato, bajó el desempleo de 6.9 a 6.6, pero subió el empleo en negro.¿Y el empleo en la Argentina?

Los dirigentes sindicales más cagones del mundo, que estuvieron ausentes durante el gobierno de Alberto Fernández para tratar de hacer fuerte un gobierno que fue caótico y desastroso. Y hoy están, tenemos que ganar, repitiendo frases vacías, sin sustento y amenazando a los senadores. Y hacer en ese contexto de esta marcha también del atraso, porque por un lado tenés un gobierno acelerando las curvas, no explicando las cosas y creyendo que hay que hacer todo como se le da la gana.Del otro lado, esta clase de dirigentes sindicales que no aporta absolutamente nada. Y viendo y siguiendo un poquito el comportamiento de la gente, veía el trabajo de mis colegas, uno de ellos Fabián Rubino, que fue a entrevistar a la gente para ver por qué estaba en la marcha. ¿Qué sentía? Porque yo me imaginaba ya, digo, debe ser una marcha de un montón de trabajadores que están en negro, que salen todos los días, que no tienen paritaria, que no tienen vacaciones, que no tienen aportes jubilatorios, que no tienen nada.Tienen que tener buena salud porque están a la deriva, no los que estamos en blanco, con la comodidad casi monárquica laboral que tenemos en la Argentina. Además debe haber un montón de desocupados. Y empezaron a entrevistar gente, y lo hizo también América, y lo hizo Fabián Rubino.Este señor contestaba lo siguiente, al ser en la marcha preocupado por la situación laboral. Escuchen. ¿Qué edad tenés? ¿Cómo? ¿Qué edad tenés? 28.¿Trabajás? Sí, soy del movimiento popular Milito, ¿sí? La militancia, sí. ¿Trabajás? Exacto, eso es mucho más también, ¿sí? 24-7. 24-7.Trabajás, sí. ¿De qué trabajo? De militante. Trabajan de militante.No saben lo que es laburar. No saben lo que es laburar. Viven de nosotros.Viven muchos de ellos de los impuestos. Viven muchos de ellos de lo que trabajan los demás. En la marcha por el trabajo, en la marcha por los derechos, en la marcha por modificar los derechos que tienen muchos a patadas supuestamente, y algunos nada, este tipo de personajes.Somos militantes.

Los milivagos de mil y una marcha que ya conocemos en la Argentina, en el año 2025 terminándolo, con las mismas características de dos o tres décadas atrás, con las mismas costumbres, con la misma falta de argumentos, con la misma falta de ideas, en otro día, en otro día perdido. No es el programa de Mario Pergolini.Otro día perdido. Es el día a día de nuestra querida Argentina.