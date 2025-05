Editorial Paulo Vilouta: "Retroceso" (08/05/25) #Vilouta910

Embed

Me tomo un minuto, como todos los días.

Hoy, ocho de mayo no es un día más en la Argentina es un día decadente y es un día donde pusimos unos cuantos cambios y estamos en marcha atrás porque los países no solamente tienen que ver con su economía, tienen que ver con nuestro bolsillo, que por supuesto, tiene que mejorar y vivir en condiciones.

Por supuesto que la seguridad es clave porque salimos de casa y no sabemos muchas veces si volvemos.La justicia es determinante para marcar un equilibrio entre lo que es lo bueno, lo malo, lo decente y lo honor honesto, pero también la política sus leyes y nuestra forma de vida.

En un país que tiene que ser sano es fundamental.Y allá retrocedemos considerablemente, porque hay un grupo amplio de políticos en la Argentina que pretenden hacer confundir a la gente y hacerle creer que lo bueno y lo malo es lo mismo que la honestidad y la delincuencia.

Es lo mismo y allá nos perdimos una oportunidad notable en manos de algunos ineptos y de algunos cómplices senadores de la nación a más de nueve millones de pesos por mes.para determinar que ficha limpia a la Argentina no es ley.yo les vengo contando esto de hace mucho tiempo y ahora tendré que esperar un tiempo largo porque pierde estado parlamentario.Pero anoche ganó la corrupción en la Argentina.y no es un tema para dejarlo pasar y olvidarlo, porque yo estoy cansado de encontrarme con gente y muchas de ellas que está vinculada, que es cercana a mí, que creen que la corrupción es lo mismo que la no corrupción.Nos llevaron a un sistema de confusión donde algunos creen que la corrupción no genera nada Es lo mismo, hacen, pero roban.

Y son cosas que marcaron el camino y el destino de la Argentina en este declive y en esta decadencia brutal que ha sufrido nuestro país.

Ayer, cuando veía a algunos senadores, los más visibles como la señora Alicia Kish, el señor mayas, el señor Recalde, la señora Fernández Sagasti, la señora de Tulio, abrazarse, festejando, que no salga una ley que frena los corruptos, dije Qué mal que está, Qué mal que está, cuánto sirviente no, cuánto servil, cuánto inútil, solamente defendiendo la supuesta transparencia de una jefa política que está doblemente condenada y al borde de ir presa y esperándola Otros juicios terribles a Cristina Fernández, como son o Te sur, Los sauces, los cuadernos de las coimas y si quieren ir a uno, a un tal vez más doloroso y peor que no tiene que ver con el punto de vista del robo económico.

Tiene que ver con los argentinos que murieron en la AMIA y el entendimiento con Irán.El día que eso realmente se ha analizado con mucha fuerza.Algunos no van a poder abrir la boca, pero nunca más, porque no van a tener forma de poder explicar lo inexplicable.Yo ayer veía ese tipo de abrazos y digo en la Argentina hemos perdido todos los valores.El Gobierno que llegó para decir que son diferentes a todos.Cómo jugó ayer jugó improvisadamente o jugó a favor de Cristina Fernández?Porque si están improvisando ya están grandes.Ya pasaron unos cuantos meses.

Al principio, cuando no dan pie con bola, se acuerdan los diputados cuando se trató lo que fue la ley base, que no sabían ni el reglamento.Ahora ya lo saben.Ganaron contiendas y batallas durísimas en la Cámara de Diputados y Senadores cuando tienen una minoría absoluta, cuando están con números bajísimos más allá que siempre, los apoyó el pro.Cómo van a perder esta no sabían.O estos senadores impresentables de la provincia de Misiones Rojas, de Cut y Arce, manejados por el poder de esa provincia, son indescifrables y si son indescifrables, no tienen la capacidad para entender que esto puede pasar.Me llama mucho la atención.Me llama mucho la atención porque creo que esto se trata únicamente cuando vos tenés las llaves para poder tratarlo o no, si tenés los números y si Rojas de Cod y este Arce tienen tanta habilidad intelectual para envolverte y arruinarte la ley y empezá a ver que algo está pasando?No, yo estoy más cerca de los supuestos acuerdos que de la mala praxis, porque hay cosas que no cierran y porque hay cosas que se saben y tal vez haya algún tipo de acuerdo electoral.Tal vez tal vez haya alguna candidatura testimonial.Tal vez haya este apoyo che, no nos metemos en la provincia.

Ustedes hagan lo que tienen que hacer cada uno con su feudo, pero nos apoyan siempre, porque Misiones apoyó al Gobierno de Miley en todo lo que pasó en el Congreso y hace un mes esta señora Sonia Rojas de CUT, que me encantaría que la verdad que estos senadores un día renuncien estos cachivaches intelectuales que tenemos, que no sirven para nada y que son empleados de los hombres de poder de la provincia, no los elija más la gente que se dediquen a otra cosa gratis, son caros y son carísimos, porque hoy nos cuestan más de nueve millones de pesos por mes.Esta señora Sonia Rojas, de CUT, que tiene su Instagram repleto de fotos de Rovira, que parece que es lo único importante en su vida.Hace muy pocos días hablaba de la ley que íbamos a sacar en el día de ayer.

Los argentinos que nos creemos y que sentimos que el país tiene que ser honesto.Esta mujer decía lo siguiente la que votó en contra decía lo siguiente Hace un mes nosotros hemos acompañado la media sanción, ficha limpia.Creemos que la política argentina hoy necesita más transparencia y y bueno, las instituciones debemos responder no a la confianza de la gente con herramientas claras y eficaces.Vamos a actuar en correspondencia con lo que hacen los diputados nacionales, no nuestros diputados.Ficha, limpia tiene que salir.

Es algo que la sociedad demanda.

No es una discusión legislativa, Más transparencia, herramientas claras en correspondencia con los diputados.Yo estaría preocupado.Señora Sonia, si hoy escucho esto y si veo lo que voté anoche porque o tuve algún problema con mi memoria o no estoy pasando un buen momento.No, porque dijo Blanco hace unos días y negro anoche, salvo que nos cuente que la manejen a través de un sistema de telecomunicación cifrada y le dicen sí o no, porque si es así, la verdad, hay que sacarla del Senado.A usted y al otro caballero y a la cantidad de impresentables que están ahí, algunos se irán yendo con el tiempo.

Estos que se abrazan y festejan a la corrupción, los sirvientes de Cristina Fernández los irá sacando la gente, porque el setenta y ocho por ciento no quiere más corrupción en la Argentina.Pero estos que representan a las provincias, no representan a la provincia, representan al poder de las provincias y hacen lo que les pide el Gobierno de turno.

Vaya a saber a cambio de qué?Para terminar en un día desastroso, porque vuelvo a insistir gana la corrupción en el día de ayer ayer escuchaba que en la Argentina se dice che ahora que no tenemos si nadie y no vamos a entrar en esa vieja discusión porque ni nadie está para defender los derechos de todos y no hacer lo que teníamos en la Argentina.

Pero en esta Argentina donde hemos hecho de la vida, y mucho con este Gobierno de la vida, un ejercicio del insulto y una descalificación casi permanente, me parece que necesitaríamos un UDI, no por los que te dicen cuando hablás mal o cuando opinás te dicen zurdo, te dicen mandril, te dicen en sobrado te dicen e concha te dicen gorila, te dicen excremento, te dicen periodista, hay que odiarte porque sos una mierda, te dicen rata, te dicen Pau, te dicen woke, te dicen casta, te dicen basura, te dicen puto esto en el dos mil veinticinco.

Uds Pueden creer que este manual y este ejercicio del insulto lo tengamos en el dos mil veinticinco.Cuando alguien opina, sea o no sea periodista.Bueno, me encantaría que en este manual de descalificación permanente utilizando estos términos para maltratar gente.

Utilicemos de ahora en más la palabra corrupción, porque la palabra corrupción es una mala palabra y en la Argentina pareciera que zurdo, mandril en sobrado, excremento, rata, casta, basura son las palabras que descalifican.

Pero nadie pone la palabra corrupto o corrupción como método de descalificación.Y como vivimos en un ejercicio permanente de calificación, propongo que pongamos la palabra corrupto dentro de este formato de palabras descalificante.A ver si encontramos el sentido de la palabra corrupción.Si no lo saben, busquen el diccionario.Y si no entienden el significado, porque tal vez le pedimos a una Sonia Rojas de COD o a un Carlos Arce senadores de misiones que nos expliquen qué es la corrupción.

Cerremos los ojos y veremos la Argentina.La corrupción es pobreza, la corrupción.Son chicos que no comen cuatro veces por día la corrupción.

Son obras que no se hacen y muertos en las rutas argentinas.La corrupción son jubilados a trescientos mil pesos.La corrupción es un país con flechas declinante en todos los sentidos morales, actuales, económicos y sociales Eso es la corrupción.

Cierren los ojos Miren la Argentina Miren, la gente durmiendo en la calle, miren la gente revolviendo contenedores y comiendo basura todos los santos días y se van a dar cuenta lo que significa la palabra corrupción y tal vez la incluyan en este manual que ya no le molesta a nadie, porque que nos digan woke, mandril de no sé qué cosa y todo este tipo de cosas viendo lo que es Argentina y viendo lo que vota el Senado de la Nación en un día que podía haber sido histórico, nos hace ver que realmente no solamente estamos mal hoy, sino mal de cara al futuro que se nos viene ocho y veinte de la mañana.