Editorial Paulo Vilouta: "Robar con la comida"

Mirando un poquito las redes sociales Twitter, donde hay un nivel de agresión tremenda y donde hay tendencia cliché todos los días, las mismas mujeres, los mismos hombres en medio de escándalos, de gritos y de insultos.

Instauran donde no hay un perfil político, pero hay una descalificación porque si se puso una cosa sacó la otra que la ropa que el estético y digo dentro de este cuadro de de de agresión que vive en gran parte de las de Argentina. Tal vez lo que vemos todos los santos días alimenta esto.

Qué es la demanda casi permanente de una parte de la sociedad, pero que el resultado no nos lleva a ningún lado. Ayer Tuvimos un show patotero en los tribunales. Porque me parece que viendo los números de la UCA y caminando cualquier caso de Argentina, viendo la pobreza total que tiene nuestro país, la decadencia, no solamente por lo pobres, sino por lo moral en muchos aspectos, no necesitamos ni siquiera cotejar las cifras del INDEC con la UCA.

Tendríamos que estar hoy todos más que mirando el pasado, donde la justicia si tiene que encontrar los responsables, condenarlos y ponerlos en un nivel, decir bon, hable más de economía por noble más de pobreza. Bono, hable más porque soy responsable de esto y punto. Lo cancelamos directamente, pero con una situación clara por parte de la justicia, hoy tendríamos que estar mientras llega esto, viendo cómo salimos para que el próximo número no sea cincuenta y cinco por ciento de pobres. Veinticinco millones de argentinos Y lo que vimos a ser fue un shock patoteril en los tribunales. de la mano de Juan grabó OIS y la isla ya ni que no aporta absolutamente nada.

Porque esto es falta de respeto. Esto es no pensar en el problema gravísimo que tenemos, que son los pobres La distribución de los alimentos, la compra de alimentos, los sobreprecios de los alimentos, los vencimientos de los Alipio. Un montón de gente que depende que alguien sigue hace darle algo.

Ayer fue un día escandaloso, entre otras cosas por esto escuchen esto que era un diálogo supuestamente entre dos personas que iban a la justicia a una mediación. El nivel lamentable, tan patoteril se dio a hacer cuando tenemos que entender que Argentina tiene que salir de esta situación dramática donde mucha gente no come todas las veces que tiene que comer. Ayer tuvimos este escándalo ya ser hubo un cuestionamiento. También a CONIN, que salió a repartir los alimentos.

Estamos hablando de una fundación que ha recuperado más de cuarenta mil niños en la historia de la República Argentina intachable y hacer también salimos a cuestionar todo. Cuestionamos y todo en este nivel gritos Cuca no sé cuánto chorra aborda un nivel intelectual lamentable. Yo ser pensaba si una persona sola que depende de un alimento que le del Estado, escucha esta gente, la verdad de mi, sentirse absolutamente desprotegida en todos los sentidos. Y no terminó acá en este papelón, porque esto no sirve de nada.

A la Argentina de los gritó a la Argentina de la prepotencia El Argentina que vivimos hoy La Argentina de una sola versión no sirve, no sirve eso Sé que hemos ido a tal extremo que quien diálogo que quien se siente quien trate de utilizar el cerebro queda como descalificado o desvirtuado el Argentina, pero es el camino que tiene el mundo Los grandes países crecieron dialogando, rompiendo fronteras de pensamiento. Esto es bueno, no? Mira por acá. No hagamos como hizo tal. No, acá es a los gritos, a la prepotencia.

Y hacer también fue un día lamentable porque los diputados, en medio de este escándalo, decidieron aumentar su un ochenta por ciento los sueldos, ganan menos que los senadores. Si lo de los senadores es vergonzoso, sí, pero en un momento donde hay tanto inconveniente, el día que sale el número de la pobreza en la Argentina tienen tan poco tino que salen a discutir y a decir que es poco el aumento del ochenta por ciento He meterse un millón de peso más en cada bolsillo.

El sistema político a la Argentina Está cuestionado, no la democracia, porque todos queremos la democracia. Estamos totalmente de acuerdo, pero Javier Milei, expresidente Como consecuencia del fracaso de la política tradicional de Argentina Argentina aprobó con todas las expresiones políticas, con el radicalismo, con el macrismo con el kirchnerismo con él.

Pero ni con todo, le fue muy mal y la gente armó un presidente de emergencia en dos años y lo voto y lo transformó el presidente. No sé, me parece que la Cámara hoy tendría que estar pensando che, estamos para aumentar los un millón de pesos cada uno y salir a discutir es si che es poco, porque la verdad que ganamos mucho menos que los senadores me parece un papelón.

En el día en que se conoció un índice escandaloso de pobreza, de indigencia, nuestros diputados que también estaban tratando un tema con los jubilados desde una des prolijidad. Total, porque Argentina tiene un presupuesto Argentina tiene un número Argentina tiene que manejarse dentro. Algunos parámetros, no la locura de crear por momento que estamos en Disney. Ese día determinaron aumentarse las dietas y ponerse a toda la gente en contra.

Mientras tanto, después de un día escandaloso, algunos alimentos llegaron otros. El Gobierno tendrá que justificar por qué están porque no están. Si vencieron, sino vencieron, Si la auditoría, si el inventario corresponde o no corresponde. Para eso tenemos a la ministra de capital humano más ratificada de la historia. Nunca se vio un ministro. Yo creo que en algún momento a la Argentina dimos muchos mimos a Domingo Cavallo, todos, Carlos Menem ni hablar. Le salvó en su momento con el uno a uno su su gobierno. Los Kirchner lo adoraban. Fernando de la Rúa lo tuvo que llevar porque si no mantenía la convertibilidad. No era presidente y le ganó a actual de Fernando de la Rúa. Fue presidente errático de la nación por dos años.

Bueno, ese era un ministro muy mimado, pero después no hubo Lavagna fue respetado más que mimado, pero llegamos a una ministra con una ratificación todos los días. El propio presidente de la Nación fue a visitarla a su ministerio, a su edificio y hacerla volvió a ratificar y la la la volvió a confirmar.

Y la ponen un nivel que ahora la propia Sandra Pettovello, que la ministra que no habla tiene que estar a la altura de esa circunstancia y encontrar un sistema de distribución de alimentos mucho más digno para la Argentina, un sistema para salir de la pobreza. No sé si será con más tarjeta alimentar, si será con más asignación universal, pero es con menos referentes sociales, con menos cita que se tire, que no se sabe dónde va con menos movimiento que hoy.

No saben si lo público es privado, solo privados, públicos y con todos estos escándalos que tenemos todos los días hablando de escándalos El último La Justicia está investigando una caja millonaria, en este caso de la Cámpora, y tendrá que responder la secretaria de Inclusión Social a cargo de Laura, Valeria Alonso, porque hay diez mil millones de dólares en la gestión de Alberto Fernández aplicadas a políticas alimentarias entre el dos mil veintiuno y el dos mil veintitrés, donde cuesta mucho encontrar justificaciones.

Así que la funcionaria tendrá que explicar porqué están faltando diez mil millones de dólares. Un extenso listado que de tasa ochocientas ochenta y nueve erogaciones realizadas por distintas áreas del Ministerio, expone partida multimillonarias que se destinaron a un conjunto de cooperativas, fundaciones, asociaciones civiles y, lamentablemente, por lo que investiga la justicia. Muchas de ellas nunca existieron.

Ojalá que no sea así. Porque si los resultados de todo lo denunciado Con El fiscal Marijuán y el fiscal Pollicita logran ratificar gran parte de todo eso, vamos a estar ante uno de los escándalos más grandes de la Argentina que robarle a la gente que menos tiene con que, con la comida.