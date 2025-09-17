Editorial Paulo Vilouta: "Romper las barreras" (17/09/25) #Vilouta910

Embed

Hoy me levanté con con el chip y tengo derecho porque soy argentino,Vivo en el país, pago los impuestos y quiero seguir viviendo en la Argentina,Hoy me levanté con el chip del cansancio, no de la indignación de la reiterancia de cosas que a uno realmente lo ponen en un punto donde no vamos ni para adelante ni para atrás, más para atrás que para adelante,Digo, cuándo romperemos alguna vez las barreras de la decadencia?Cuándo haremos algo distinto o diferente?No es tan cansado de vivir,en un país que no les da respuesta desde hace siglos,podemos vivir en un país,donde vivimos votando para que no vuelva alguien,en vez de votar a alguien para que se quede y nos siga gobernando por lo bien que nos está gobernando, podemos vivir bajo esta situación permanente de tironeos de un lado y de otro y de inventar una realidad de un lado y del otro.

Yo realmente creo que no y es muy desgastante porque desde la última marcha universitaria que fue multitudinaria y ejemplar a ésta, yo me pregunto qué pasó,digo, no podemos romper ninguna de estas barreras de tanta decadencia a la Argentina,En qué avanzamos de aquella marcha ésta hubo diálogo, se sentaron las partes,Alguien marcó algún tipo de diferencia entre el reclamo de aquel momento y el reclamo de la actualidad,hay posibilidad alguna vez de tratar algún tema que no sea desde la chicana permanente o desde la desinformación constante,yo cuando hoy me entero de este tweet del ministro de Economía, Luis Caputo, increpando al señor Giacobiti por acusarlo cobrar 18000000 de pesos cuando en realidad cobra dos y pico porque hay un imbécil en Twitter que publica esta información y el Gobierno la hace propia,Realmente digo dónde estamos parados?de qué estamos hablando?

cómo tratamos temas tan sensibles y tan delicados con tanta frialdad y con tanta ligereza,desde primera marcha a la de hoy hubo más silencio que diálogos,hubo y hay más oportunistas que gente que viene con la posibilidad de salvar un problema que es realmente muy serio en un país que no tiene dinero y que está fundido de punta a punta, no de una marcha a la de hoy estuvimos con los tuits uno manga de idiotas que dicen cosas que no tienen sentido para un lado y para el otro, con un sinfín de políticos oportunistas que hoy se suman, que cuando estuvieron en el Gobierno no hicieron y no resolvieron nada y que hoy tendrían que estar en la casa haciendo una autocrítica y con los oportunistas de la CGT,que defienden los derechos de algunos trabajadores porque nunca los vi defendiendo los derechos de de los docentes, eh?ni de la escuela ni de de universidad, nada,nunca, nunca los vi muy entusiasmados con este tema y los veo hoy metidos acá cuando en el gobierno de Alberto Fernández recortaron 700001000000 de pesos y hoy están ahí haciéndose los oportunistas,Dejémoslos de lado.La gente los sacó de circulación y ojalá que no regresen pero hoy me parece que tenemos que tratar el tema como corresponde la educación es una inversión y no es un eslogan o es un país embrutecido,Se lo digo todos los santos días y tenemos que salir con cabezas nutridas,Tenemos que salir con gente que marque una diferencia, romper la rutina y ese chip que nos pusieron que es el subsidio,Me rasco las pelotas todo el día,No estudio, no laburo la birrita y el faso,Eso no es eso,No es eso no es,Hay otro camino pero también hay otro camino donde hay que entender,que hay que tener límites,cuando ponemos tanta plata a los argentinos, en este caso a través de nuestros impuestos límites en el rendimiento,Por qué no hay auditoría?Me pregunto desde la primera marcha a la segunda para saber si todo funciona bien,hoy me decía el señor Govitti el 90% del presupuesto se va en salarios.

Bueno, tendremos que revisar si es poca plata, si es mucha plata, si están todos los docentes a la altura del momento, si faltan docentes, si sobran docentes,Miren cuando yo hablo de los límites del rendimiento, me refiero a lo que estamos pagando con nuestros impuestos,Lo estamos pagando bien,tenemos que poner un límite al tiempo y a las formas de cada alumno que está dentro de las universidades argentinas,un egresado nos sale un promedio de 35000000 de pesos cada vez que se recibe y lo pagamos con los impuestos,Pero los datos no son muy alentadores,Yo prefiero que estudien pero el 48% de los estudiantes aprueba como máximo una materia por año en la Argentina no es nada,No podemos tener alumnos que deben cursar y rendir más de 401 por año,El 48% de los estudiantes aprueba como máximo una materia,Es el día para tratar este problema?No, pero me parece que de un lado y del otro lo tienen que ver,dónde están las auditorías?

Argentina destina un punto 04 del PBI y destina más que algunos países de primerísimo nivel, como Israel o Irlanda,sólo el 25% de los alumnos entre los 19 y los 25 años logra un título,Sólo el 25% de los alumnos entre 19 y 25 años logra un título,la universidad tiene 20 egresados por año en la Universidad Pública Argentina 27 tiene en Brasil y 82 tiene en Chile,O sea, no estamos sacando buenos resultados y hoy estamos discutiendo únicamente ocho meses del 2025, donde el gasto cayó 130.41 y los salarios perdieron 129% de poder adquisitivo,es un problema gravísimo, pero también rompamos un poquito la barrera de los salarios de los docentes, que es el problema y entremos a ver por qué tan poca gente se gradúa en la Argentina o por qué tantos chicos solamente aprueban una materia por año,porque pareciera que algo no está funcionando bien,No está funcionando bien,repito, desde la primera a la segunda marcha no cambió prácticamente nada Se profundizaron y se agudizaron los problemas,el Gobierno amenazó con auditorías,No hay que amenazar con auditorías, hay que hacerlas y a través del resultado de la auditoría saber qué funciona y qué no funciona, porque somos un país pobre, roto,probamos pidiendo plata prestada,Debemos 500000000000 $,Probamos emitiendo dinero a lo loco,Nos llenamos de inflación de pobres y no fue como la mona,No tenemos muchos caminos,El único camino va a ser el de la sensatez que las partes se sienten,Digan Che, esto podemos esto no podemos,Esto me gusta,Esto no me gusta,Aflojemos con los gastos de acá, eh?

Prioricemos esto,La educación y la salud son temas claves,estoy saturado de escuchar que un rector gana 8000000 de pesos cuando no lo gana,Estoy harto de escuchar que los médicos se quejan ahora y no se quejaban en gobiernos anteriores que cobraban como la mona también ya lo sabemos y no fueron ninguna solución,Rompamos un poquito el nivel de mediocridad y avancemos a ver cómo lo encaminamos y lo solucionamos necesitamos que las universidades funcionen con austeridad, con equilibrio, con auditorías, con transparencia, alumnos que se reciban si quieren militar políticamente, como ayer hablé con un chico del del Colegio Nacional de Buenos Aires, que van a dormir, que van a tomar, que no van a tener clase, que representan a la izquierda,No sé qué cosa que vayan a militar a la calle, no adentro del colegio adentro de la universidad y si militan dentro de la universidad, que estudien y obtengan títulos y se reciban porque lo pagamos con impuestos,Los argentinos no hay nada absolutamente gratis y dejemos de jorobar con las dos sillas en los extremos del Rin que no nos llevan a ningún lado,La silla de mi dice poco estado,La silla del otro extremo dice mucho estado con el Kerimo,Ayer Florencio Randazo nos dijo con mucho estado supuestamente presente,No fuimos a 52% de pobreza y fue un vero lo del estado presente,hagamos algo mixto,Hagamos algo intermedio,Bajemos a los oportunistas,Pensemos en las cosas que hacen falta,Pensemos que los médicos del Garraham son los que logran trasplantar un intestino y salvar a 1000 pibes, eh?

Casi por año en la Argentina,Dejemos de tanta política los audios de la presa Cristina Fernández, la contestación del presidente en Paraguay,Levantemos un poquito el nivel,Si no lo hacen ellos, hagámoslo nosotros porque les repito lo que les dije cuando comencé el minuto no podemos vivir en un país donde no podamos romper tantas barreras de mediocridad y no podemos vivir en un país donde solamente votamos para que no vuelva el pasado y nunca podemos votar para que el presente siga siendo nuestro futuro.