Editorial Paulo Vilouta: "Romperse el alma"

Cuando escucho a todos los políticos argentinos y fundamentalmente a los que circunstancialmente hacen oposición y en algún momento también cuando los de la Libertad avanza, sean opositores van a tener su propio criterio. Y también lo tenían cuando no eran Gobierno. Hace dos años se veían cosas muy mal.

Lo digo porque me parece que tendríamos que consensuar algunas cosas mínimamente los argentinos para entender qué camino tomamos, gobierne Milei, gobierne el kirchnerismo, gobierne el macrismo, gobierne el radicalismo, el Justicialismo o el no sé qué causa, pero con un poquito de criterio, porque nosotros queremos todos, pero no podemos Todo porque somos un país, está muy mal y todos los días nos vamos enterando de un sinfín de situaciones que nos permiten saber por qué estamos tan, pero tan mal y que casi nada funcione correctamente en la Argentina sin un debido control, porque lo que no controlamos se descontrola muy rápidamente.

Hoy el Gobierno argentino va a eliminar, se acuerdan? Lo hablamos casi un mes atrás con un fiscal de la Nación, el doctor Marijuán. Ciento veinte mil pensiones de personas que inventaron con la complicidad de médicos, delincuentes, psiquiatras, delincuentes y sicólogos delincuentes. Asignaciones por incapacidad cuando no la merecen.

O sea, hicieron creerle a la sociedad argentina que tienen una dificultad física para cobrar del Estado un dinero mensual y estar sanos, estar trabajando en vez de estar luchando. La veía hacer un noticiero, le preguntaba a la gente como hace con el aumento de colectivo y como hace con el aumento de no sé qué y la mayoría de la gente de condición muy humilde, sabes que respondía y me rompo el alma laburo como una bestia.

Siempre estoy mal. Nunca progreso ahora hacer antes de hacer Hace diez años, hace quince años Me rompo el alma. No estoy en mi casa esperando a ver si un trucho me dice Che Mire, tengo una asignación por incapacidad y con esto un número altísimo, ciento veinte mil le van a dar de baja en el día de hoy.

Y menos mal que quienes están a cargo de todo eso se dieron cuenta que hubo un fiscal que investigó seriamente y coche ciento veinte mil personas cobrando algo que no merecen, presentando radiografías, trucha, certificado, Qué, vergüenza, un médico que te algo, una carpeta porque ese médico, algún beneficio recibe más allá de estar mintiendo porque no lo puede hacer algún tipo de beneficio recibe realmente increíble, no realmente increíble tema dos que ahora no voy a hablar en un ratito con un colega que hizo la investigación.

Estamos desesperados con el tema de las universidades, no que no funcionan, que la marcha, que un millón de personas, que lo público, que lo estatal que no tienen para pagar, No se que cosa, que el agua, que no se que historia un escandalo tras otro. La Universidad Madres de Plaza de Mayo que pena las Madres de Plaza de Mayo porque son emblemáticas en la Argentina y en algún momento se distrajeron para algunas cosas que no tiene nada que se que ver con la vida de esa no universidades Sueños compartidos construir, meterse en ese quilombo Colo soplen der con con toda esa inestabilidad, con toda esa delincuencia quedar manchadas por algo que que no les corresponde.

La Universidad Madres de Plaza de Masó gestión Alberto Fernández recibió mil quinientos millones de pesos en cuantos egresados salieron? Es de esa universidad brioche. La verdad que tiene un buen fin, no? Porque la gente va, la gente estudia, la gente se recibe una boca más en un momento de tan poca educación. Dieciséis egresados, o sea, un rotundo fracaso. En el 2022 mil tres cientos setenta y cinco estudiantes regresaron cuatro. El cero coma veintinueve por ciento. Pero nos costó mil quinientos millones de pesos. Alberto Fernández muy generoso. Más generoso tuvo Alberto Fernández cuando hoy nos enteramos de bares que financió Alberto Fernández con fotos millonarias del Estado.

La verdad que es Alberto Fernández es una peor que la otra Lo de Néstor y el justicialista emprendimiento gastronómicos Militantes recibieron transferencias discrecionales directas o indirectas sobre los cuatro años de su presidencia. Los dueños de los varios deseche donde están trabajando en los bares, no trabajaron en áreas de la Administración Nacional y tuvieron vínculo directo con el ex presidente y otros funcionarios. Seguramente cuando los amén Alberto Fernández negará como niega absolutamente todo. Porque te vieron que es un negador de todo lo que está sucediendo.

No en su vida personal y en su vida pública como Presidente de la Nación. A propósito, eso mañana es un día muy importante Jueves porque las nueve de la mañana vamos a traer la apertura de los sobres de declaraciones secretas y más allá de algunos testigos y una guerra que está dando vueltas de un lado y del otro. Tengo entendido que en el despacho del doctor Ercolini están acreditando que la señora Sánchez no mintió más allá de algunos comentarios que escuchamos en las últimas horas de algunos que se sacan responsabilidad.

Eso que dices, no yo en esa época no. Esta vez tuve en otra un poquito más tarde, un poquito más temprano éramos amigos, pero no tan amigo para otro tema que quiero contar con todo esto, así como también en el acto que tuvimos hace poco este desfile militar donde Miley y desarrollo sobre los tanques que nos costó casi setecientos millones de pesos.

Estamos en un momento muy sensible para estar gastando lo que no tenemos para gastar o los viajes presidenciales hoy de cultivos que son oficiales o no son oficiales, pero podemos gastar dos, tres palos, un viaje a Francia tres cientos cincuenta mil dólares. Van a venir las inversiones. No se, acá no salimos. No convencemos a nadie para que traiga un dólar a la Argentina, pero con el respeto a todos y cuidando los mango porque estamos en una situación gravísima.

Y si no me la creen ayer eía un informe desde el INDEC y que está en Argentina en datos que marca lo que realmente en nuestro país entre dos mil doce y el dos mil veintitrés saben cuál es el país del continente que lideró el crecimiento del PBI per cápita por cada habitante de su país en la región, con una tasa promedio del dos por ciento, nuestros vecinos de Bolivia saben quienes están en la peor ubicación de crecimiento del PBI en la en el continente.

Venezuela y Argentina vieron que tanta meses y anoche Venezuela. En eso estamos igual menos siete puntos siete Bolivia dos puntos positivos Argentina y Venezuela entre el dos mil doce y el dos mil. Veintitrés siete puntos, siete abajo. Los dos únicos países que no crecieron y que caserón rotundamente En el dos mil veintitrés hace un año atrás se no hace tanto tiempo, el PBI per cápita argentino fue once por ciento más bajo que en el dos mil once.

Somos muchos más habitantes. Necesitamos y demandamos mayores y mejores fuentes de trabajo. y en el dos mil veintitrés, repito, el PBI per cápita argentino fue once por ciento más bajo que en el dos mil once.

Yo sé que no lo solucionamos con los bichitos, éstos, el Justicia Lita con la Universidad de de la madre con el tanque de Miley. Pero siempre habló de los gestos y de los momentos y de la consideración a los que menos tienen. Porque estamos en la B y con claras chances de pasar a primera se con estos números que marcan el dramatismo de una década donde Argentina caso, caso, caso, caso y hoy lo siente con los números brutales que tiene, no solamente de pobreza, no solamente dirigencia, sino también de educación, de salud y de muy pocas posibilidades de realmente progresa.

Ojalá que los que tienen a su cargo esas chequeras enormes de muchos ceros y muchas cifras sepan para donde tiene que ir el dinero. Porque en más de once años gran parte de ese dinero anduvo por lugares donde no dieron ningún tipo de resultado y si le dieron beneficio, pero muy pocos argentinos