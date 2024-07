Editorial Paulo Vilouta: "Sacarse las caretas"

Tres temas el uno, el dos y el tres dos que que los tengo que mencionar, pues se fueron sumando. El primero tiene que dar con el vínculo entre Javier Vila y la señora Victoria Villarroel el uno y el dos victoria Villarroel ETA tratando de marcar o de justificar su autonomía frente a Javier Miley y frente a un Gobierno que tiene El mal desempeño. Este de creer que hay que armar mesa chicas y tomar la decisiones dos o tres y a partir de ahí descartar a todos.

Yo creo que no es el camino, como tampoco creo que el camino de Villarroel es bueno, Tengo agenda propia, hago lo que se me da la gana, opino lo que se me da gana. Autorizó los sueldos en el Senado que suban cuando le persiguen presidencia Dicen que no opino en forma individual sobre un tema sensible, sabiendo que el presidente viaja a Francia hoy con un Tema doméstico o de la selección nacional.

Me parece que hay que pulir acá porque vuelvo a decir no estamos en momentos para más grietas, para más divisiones y para más controversias. Si la señora Villaroel tiene algún proyecto político como de confían algunos dentro del Gobierno nacional.

Bueno, tenía que no lo con ella, sacarse las caretas y decidir cómo se resuelve y si tiene solución, pero caer en este tipo de situaciones que venimos viendo desde hace tiempo con todos gobiernos que les ha ido mal. Por diferencia por discrepancias, por desconfianzas No sirve, no sirve. Y tenemos el último ejemplo de Alberto Fernández Alberto Fernández es el último presidente que hemos tenido elegido por la gente antes de Javier Milei, que tuvo, entre otras cosas, la desgracia de no poder ir a una reelección.

Solamente dos presidentes no pudieron ir a una reelección. Uno perdió Mauricio Macri. El otro no se pudo presentar Alberto Fernández porque en el justicialismo, que es un partido Taki cero o no fue siempre y compite para ganar como lo hace el radicalismo, o lo hace después. Las nuevas expresiones que fueron surgiendo y armaron frentes siempre se busca el mejor Alberto Fernández tenía cuatro puntos. para poder ganar la elección. Cuatro puntos. Su imagen era pésima y su posibilidad de ser reelecto era imposible. Lo dejaron un tiempo hasta que no fueron.

Vieron como pasó con Bailén que lo van acomodando. Lo van llevando. Llegas a la presentación en veinte, dice. Este es tu lugar. Aca te tienes que quedar bueno. Lo mismo pasó con Alberto Fernández, Alberto Fernández que iba a hablar y armar el Alberti ismo y que después iba armado una corriente interna Alberto Fernández que iba promover a Alberto Fernández que iba no sé Quico Alberto Fernández. Dice la casa, recordado como uno de los peores presidentes que tuvo el argentinas del regreso de la democracia.

Alberto Fernández tiene un problema y el problema es que no asume el lugar que la historia de esta asignando Así estuvo en en una radio colega. y dijo lo siguiente Escuchen y que tienen su última ficción había crecido un punto y medio ya con todo lo que nos pesó, crecimos el doble que se ultiman los detalles del plan Es Alberti porque iba y estos datos buenos, sito inventando Yo son de Torito en el intenso lo que no se cuentan ahora porque lo que se ha integrado, esta idea de que van a las vallas, que el Gobierno fue desastre y todos lo repiten y todos lo repite, vienen a dar cátedra es- te algunos Quieren instalar que nuestro gobierno fue un desastre Alberto.

Lamentablemente, no es que quieren dar cátedra o la gente decidió inventar que su Gobierno fue malísimo. Su gobierno fue muy flojo, su Gobierno no tuvo la presencia presidencial que requiere la Argentina, porque estamos acostumbrados a tener un presidente tipo padre o madre que en algún momento nos da órdenes, que en algún momento nos alaba, que en un momento creemos que nos cuida, que en algún momento creemos que va a solucionar todo.

Y en un momento también tenemos el desencanto con la mayoría de los que han sido presidente del ochenta y tres a esta parte. Pero no reconocerlos ya es arrancar mal. Porque Alberto Fernández tendría que tal respetuosamente en silencio, como la mayoría de los ex presidentes o cuando veo en Estados Unidos ante el drama de vaivén, que es un problema de salud grave y veo que los que estuvieron no pueden volver.

Digo qué suerte que tienen han sido buenos o malos. Clinton ya no es más su mujer que intentó y no llego, no está en los planes de nadie. Obama que para la mayoría fue un gran presidente por el Partido Demócrata no puede volver Imagínese lo que sería en la Argentina todos intentando volver acá todos creen que hicieron presidenta presidencias contundentes y brillante y tenemos casi sesenta por ciento de pobres no saben mirar la realidad y no solamente para Alberto Fernández cuando se lo ve a Macri, que ahora va a lanzar otra vez el pro que el regreso de no sé qué.

No pudo ser reelegido. Cuando escucho Cristina Fernández queda masterclass como que fue la mejor presidenta de la historia. Cristina Fernández no dejó repletos de pobres.

Nos dejó repletos de inseguridad. No dejó repleto de narcotráfico. Nos dejó repletos de corrupción. De qué están hablando estas persona? Alberto Fernández dice que se está instalando que su Gobierno fue flojísimo y Alberto. Fernández no pudo ni siquiera tener diálogo con su mentora de este cargo, que fue Cristina Fernández porque dejaron de hablarse.

Yo cuando veo lo de Villarruel y Milei todavía no me asombra porque no hemos llegado a esto, pero no quiero llegar a eso. Que no se hablen, que tengan agendas diferentes, que uno crea que la otra es una soberbia y que la otra crea que el otro es un boludo.

No sirve eso. Estamos hablando de un país donde cuarenta y siete millones de personas abajo donde chicos que quieren ser un porvenir, un destino, un camino donde hay gente grande que quiere terminar su vida de otra forma, no ganando dos cientos mil peso miserablemente y estando preocupada porque no puede comprarse un remedio que están hablando estas personas.

Alberto Fernández es un irrespetuoso con este tipo de concepto porque la sociedad argentina lo marginó y le dijo No lo podemos elegir porque su gobierno fue terrorífico. Por supuesto que tuvo cosas que le complicaron la vida.

Cualquier gobierno que una pandemia puede estar marcado Cualquier gobierno con una guerra que no fue el caso de la Argentina, la de Rusia y Ucrania puede estar golpeado también, pero Alberto Fernández lo porque no reconoce los errores y vive una situación virtual. Cree que su Gobierno fue bueno? Cree que su Gobierno se hicieron cosas buena. Cree que lo de la fiesta de Olivos fue un error? Las culpas siempre son de los demás. Ninguna le pertenece, Pero Alberto Fernández también olvida algunas cosas que hizo en el pasado, cuando no tenía la varita mágica de Cristina Fernández, que un día lo llamó, le dijo Alberto tengo que hablar con vos.

Cuando no se hablaban, estaban peleados y le dijo Vas a hacer mi candidato a presidente Antes de ese momento. Antes de ese momento, Alberto Fernández siempre hablaba mal de Cristina Fernández de su Gobierno y de sus actitudes. Y ante este tipo de situaciones más allá del baño de confianza que tuvieron, Alberto Fernández las cosas no funcionario un récord. No, no funcionaron.

Recordemos Alberto Fernández hablando, entre otras cosas, sobre el segundo mandato de Cristina Fernández haber Hay un tercer mandato DOS ya no encuentras elementos para condenar las que decidirán.

Es un mal gobierno, todas opción institucional o si es deplorar, de todo lo que hizo en materia judicial. Es deplorable toda su introducción en las noticias y favorable lo que hizo con el Consejo de la Magistratura y con la ciencia no puede su red antes. Es lo que inició con la llamada de No. Gracias donde la justicia Todo eso ejemplo loable, lo que hizo con el Tratado de Irán de deplorable la muerte de mi manera deplorable, la no resolución de la muerte de mi fans de declarar el segundo mandato de Cristina A mí me cuesta muchísimo. Se encontraron unas mensual y a pesar de todo eso, con Cristina Fernández armó fórmula y fue presidente de la nación. Que difícil, no, porque con una persona que ve todo tan mal y que te pone en un lugar tan, tan, tan deplorable, que difícil poder confiar y qué difícil poder gobernar.

Bueno, pero también habló de la cuestión penal y de los delitos sobre que tiene a Ferran se escucha con un problema institucional. Yo creo que Cristina va a dejar su gobierno con dos máculas indudables quince. El deber de hecho, ritardo leyes para protegerse penalmente de de dos delitos cometidos El primero el encubrimiento agudo ET atizando Chicón. Y el segundo, el encubrimiento del Había dicho aprobar por ley el tratado con Irán, que es definitivamente un acto de encubrimiento. Alberto Fernández que hacer. Dijo que quieren instalar que su Gobierno fue un desastre marcando una serie de situaciones que para él fueron de éxito puro.

Para terminar hoy salió una encuesta de la Universidad de San Andrés que el Gobierno tiene que prestar mucha atención porque hay ministros que, como les vengo diciendo hace meses, la gente no los conoce y al no conocer los no sabe cuáles son las medidas que están tomando.

El ministro menos conocido del gabinete en la Argentina en nada más y nada menos que el ministro de Salud, el señor Mario ruso no se le conoce prácticamente la voz. Tuvo que dar la cara cuando tuvimos el escándalo del dengue. Pronto Estimado Mario vamos a tener el mismo problema porque vuelve el calor y el dengue no terminó el Argentina sí que sería interesantísimo empezar a armar ronda de trabajo de conocimiento para que la gente pueda saber cuáles son sus planes. Lo mismo está pasando con otros con Sandra, peto, velo, la superministra que salvó la crisis que tuvo. No vimos que cambió su su actitud y con algunos otros que no son conocidos por la gente.

Pero al margen de no ser conocidos, no es conocida Su tarea no es conocido. Su plan no es conocido. Su alcance, educación, salud hasta cultura. Si quieren, lo lo ponemos dentro de los ámbitos que que la gente hoy reclama un poquito más de presencia y fundamentalmente el tema de salud sin hablar. Por supuesto que no van a cometer errores, pero sin hablar tampoco van a lograr que la sociedad argentina entienda cuál es la función y como los están cuidando.