📣 Editorial Paulo Vilouta: "¿Se acabó la Argentina corrupta?" (11/03/26) #Vilouta910

Me tomo un minuto como todos los días y veía la la adrenalina fuerte en dos puntos de mucho interés para mí, ¿No? Lo que pasa en Nueva York con el presidente, los gobernadores, la cantidad de gente eh que se ha inscripto y eso me motiva porque esperaban ciento cincuenta, se anotaron cuatrocientos y hay quinientos en espera.

En Marcos López Arreazú me decía setecientos expositores en Expo Agro, cien empresas nuevas que se sumaron también y creo que la gran carta es ¿Cómo generamos confianza? Generamos confianza con el presidente diciendo se acabó la Argentina corrupta, empresarios en connivencia con políticos ladrones, alcanza con eso o eso es para puertas adentro que hoy de mañana lo debatíamos también aquí con con Candelaria de la Sota. Yo creo que tenemos que generar confianza de algún modo, no sé cuál es, para seducir al que está en Nueva York y para seducir al que pone tanto aquí en el campo argentino y tantos dólares nos deja por por año.¿Se acabó la Argentina corrupta? ¿O es una expresión de deseo? Yo creo que hemos puesto mucha firmeza en los últimos tiempos porque el pasa pasa ya no pasa. Tenemos causas abiertas que son gravísimas.

Gracias a Dios la justicia dijo seguimos con la causa de los cuadernos y vamos a ver a Cristina Fernández en una indagatoria la semana que viene y está presa en su domicilio por una cuestión de edad.¿Pero se acabó la Argentina corrupta? ¿Son los empresarios los responsables absolutamente de todo? ¿Hay una connivencia con ladrones políticos? Bueno esto también sería bueno en algún momento poder abrirlo y poder plantearlo. Yo si estoy en Nueva York no sé si eso sirve o no sirve, si conviene o no conviene. Tal vez podría decir como inversor, bueno me hablan de un país que quiere romper con una matriz de corrupción y por otro lado digo, pero se llevan como gatos y perros todos peleados, todos enfrentados.Hablan del número uno más rico de Argentina como que fuera un pordiocero que está en connivencia para hacer negocios con los políticos ladrones y la verdad que es muy difícil poder sacar una conclusión porque todos en la Argentina pensamos diferente y estamos tal vez demasiado atado a algunas situaciones que no nos permiten liberarnos de una determinada línea. Si vos crees que la foto de Messi con Trump es positiva porque Trump es un líder elegido dos veces democráticamente y decís algo que digo es un escándalo se te arma no porque vos por tu forma de ver las cosas y por estar en contra de esto tenés y no hay alineamientos definitivos me parece que es lo que tenemos que romper y ver algunas cosas bien y ver algunas cosas mal.

Yo cuando hablo mal de Irán no hablo porque soy aliado a Trump porque ha volado la AMIA y porque ha muerto mucha gente y porque ha volado la embajada de Israel y porque nos hace estar con el corazón en la boca y porque deliran y porque tiene un exponente como Luis de Lía que es un propagandista a pago de este régimen dictatorial pero acá está todo atado y todo y nos perdemos oportunidades y me parece que lo que más tenemos que hacer es hablar con ustedes con la gente yo no me canso de hablar cuando veo un negocio cuando me paran cuando me preguntan que sentís que ves cómo la estás pasando vos porque veo el esfuerzo notable que hacen los argentinos veo ventas minoristas en caída veo el informe de la uva donde habla que se perdieron 160 empleos por día veo gastos fijos altos que nadie quería aceptar porque en algún momento nos hicieron creer que la luz el gas y el agua en esta parte de argentina había que regalarlo entonces teníamos todo el día todo prendido le damos pelota gastábamos avanzalba cosa que no hacían en Córdoba en Santa Fe en Mendoza en Catamarca en Cujuy o en Formosa y que no hacen en ninguna parte del mundo cruzadas acá enfrente el de la plata en Uruguay la gente cuida la electricidad porque porque la paga como corresponde nadie te regala porque nada es gratis todo se paga a través de impuestos y cuando les pregunto veo gente que se siente muy apretada veo gente que se siente con esperanza veo gente que se siente un poquito mejor y veo gente que tiene pánico a perder el empleo y me parece que es casi el común denominador que hoy tenemos en la Argentina pero no la de los extremos la de los fanáticos de mi ley que creen que vivimos en Suiza.

Y todos tenemos una caja y una cuenta en dólares y los fanáticos del kircherismo que no hacen autocrítica que ven todo mal y que publican portales todos los días con penuria casi como que la gente no come no respira están todos muertos y después tenemos que ver que hace muy poco tiempo se votó y cuando se vota la sociedad define no sé si porque tiene esperanza no sé si porque tiene pánico o porque comienza a intentar buscar de alguna forma algún tipo de confianza para poder llevar un presente que es muy complejo y un futuro que es un signo de interrogación vendrá en breve y con esto termino el momento donde paremos a todos los políticos en una galería digamos este tiene boleto picado esta no puede porque está inhabilitada de por vida por corrupta este está inhabilitado de por vida porque no sé qué cosa este ya jugó 200 veces y le fue como la mona este no tiene expectativa este no tiene una idea este no presenta un plan bueno ojalá que algún día podamos incluir tres o cuatro de los cuales nos saquemos chispas para ver cuál es el mejor o la mejor político argentina para tratar de encontrar algún camino o algún matiz de soluciones hoy mientras tanto atentos a nueva york y atento al campo a expo agro porque son dos polos de mucha atracción porque argentina tiene que recaudar y buscar caminos como la industria como lo está haciendo con mucha inestabilidad con la minería con el petróleo con las intermediaciones con todo aquello que nos permita alguna vez estar un poquito mejor respirar y todos tener un pensamiento un poquito más uniforme o mínimamente más cercano a saber que está bien y que está mal sin fanatismos