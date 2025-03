Editorial Paulo Vilouta: "Seguí participando"

Ayer me planteaba Qué difícil vivir en un país indescifrable en un país incomprensible. No? Porque vuelvo a dividir lo que planteé ayer el corazón, la solidaridad, la emoción, las lágrimas por Bahía Blanca y la intolerancia y el delirio que estamos viviendo en las últimas horas de manos de muchos políticos argentinos y alguna jueza que no está a la altura de la circunstancia, como Karina Andrade, la jueza porteña que tuvo que hacer tomar algún tipo de determinación.

Qué país incomprensible! Donde el presidente de la Nación y la vicepresidenta no se hablan y tienen agendas paralelas. Ayer, la vicepresidenta Villarruel, que se cree que es presidenta por momentos, fue con un discurso diferente al del Gobierno nacional, que juega cartas claves en el manejo de la CA de la calle y en el intento de estar absolutamente estable ante grupos que en la Argentina antidemocráticos, empezando el señor Aboy para abajo, intentan muchas veces con algunas actitudes, vulnerar a un gobierno elegido por la gente legítimamente con más de catorce millones de votos. Milei, Villarruel, Cristina Fernández no habla con Alberto Fernández. Así nos fue en ese gobierno caótico y desastroso donde Cristina Fernández trata de apartarse, pero dejaron de hablarse como si fuera un problema de medianera entre vecinos o de una ex pareja. No nos hablamos con cuarenta y siete millones de argentinos abajo.

Hoy la doctora Kirchner tiene el mismo problema con Axel Kicillof porque muestra algún punto de independencia y porque quiere que terminen de armarle las listas y que el hijo de la presidenta tenga un lugar preponderante más que que por político. Por hijo. Bueno, ahí está. No le hablan más.

Ayer admitió que no se hablan más abad los dos radicales que intentan ser una oposición supuestamente constructiva ante el Gobierno de un outsider como Javier Milei peleándose, reprochando vos que fuiste ministro de que fuiste embajador de Macri. Vos que fuiste de la ciento veinticinco.

Una vergüenza. Ni que hablar del congreso de la nación. Ayer estaban atentos por el señor Saco y el señor Almirón. A ver si subían otra vez al ring para el segundo round creyendo que están en el Luna Park, no en el Congreso o la Federación de Vox dos papelero. Ni que hablar de ese trío de diputadas que son de poca idea y de mucho grito y mucho revuelo, como la señora pagano, la señora Le Moine y la otra la tira agua a Bona, que ni siquiera pidió disculpas tirando un vaso de agua dentro del Congreso, en el lugar donde hay que parlamentar, en el lugar donde hay que dialogar.

Uno en el lugar donde hay que buscar consensos donde hay que encontrar la mejor idea. Esta señora tirando un vaso de agua. Bueno, esto es la Argentina incomprensible que el mundo mira desde afuera. Estos que piden guita, estos que nunca están porque tenemos treinta acuerdos ya con el fondo de que desde que se creó, si no le pedimos al fondo, le pedimos a la Unión Europea.

Si no le pedimos la Unión Europea, le pedíamos a los venezolanos. Si no le pedimos a los venezolanos, le pedimos al Banco Interamericano. Si no le pedimos al Banco Interamericano, le pedimos al Banco Mundial nunca nos ajustamos a lo nuestro, nos miran desde afuera, como diciendo Es una banda de forajidos, una banda de dementes.

Cuando aparece un grupo de violentos, como apareció el último miércoles rompiendo todo. Y en esta Argentina incomprensible, donde uno dice mínimamente hay que poner un límite a través de la justicia, no a través de la policía, porque de los mil habrá cien que están fuera de órbita.

Pero hay novecientos que saben cumplir con su función y saben lo que hay que hacer. Aparece una jueza como Karina Andrade una jueza fanática de par avalancha con actitudes también de barrabrava a la hora de tener que dirimir la historia de los violentos. La jueza llega a su cargo impulsada por la sindicalista judicial ultra K Vanessa Sique y por Juan Manuel Olmos, ex jefe de gabinete de Cristina Fernández, un operador K sumamente influyente en la ciudad de Buenos Aires.

Qué dice ayer esta señora jueza que representa el interés de todos nosotros, los argentinos, los que no somos violentos, los que no somos delincuentes, los que no somos mano de obra barata porque hoy estamos rompiendo el Congreso. Mañana estamos rompiendo una cancha de fútbol pasado. Estamos entorpeciendo el tránsito frente al ministerio total. Vivimos de eso, vivimos del quilombo, vivimos de la venta de galopa, vivimos de ser piratas del asfalto. Vivimos fuera de la ley porque la ley les permite vivir así.

La señora, esta jueza en su escrito sostuvo que los detenidos no habían portado armas, doctora, no vio algunas armas tumbe ahí en medio de todo esto y que no incendiaron bienes públicos. Se ve que se prendió fuego Todo solo, doctora. Y usted? No sé. O tal vez tiene una percepción distinta de la vida. Y nosotros no nos damos cuenta. Vidrieras rotas, carteras de estacionamientos destrozadas, maceteros, bancos destruidos por los manifestantes.

Señoras y señoritas que golpeaban veredas para romper todo. Dónde está, jueza? cómo se legisla si jueza? Usted es responsable de De la gente que quiere trabajar de la gente que quiere vivir decentemente, Señora jueza. Actúe como corresponde y si tiene tanta vocación política, deje su cargo y dedíquese a la política.

Y por ahí le va fantástico. Le va bien si total son diputadas pagano, Lemoine y Bonace, y no creo que desentone tanto dentro de este cuadro incomprensible que vive la Argentina. Lo más grave de todo, porque ya estamos, lamentablemente acostumbrados a romper la ciudad, a maltratar gente.

A destrozar patrulleros, a romper motos, a romper lo público, a tener que tirar cuatrocientos millones de pesos en un momento dramático económico de la Argentina a pa tutearnos entre nosotros a usar un núcleo de jubilados que necesitan un millón doscientos mil y les pagan trescientos cincuenta mil.

En vez de buscar alguna idea coherente, decir Che, cómo salimos? Porque a futuro ustedes que me escuchan y yo y el resto de mis compañeros vamos a ser jubilados de la miseria en un país que fundió las cajas de la jubilación en un país donde utilizaron ans para cualquier cosa menos para los jubilados, se cagaron de risa de los jubilados, armaron moratorias para hacer creer que todos tienen un derecho y el derecho es ganar una miseria. El setenta y cinco por ciento. Esto es lo que se armó y esto es lo que tenemos en el día de hoy.

Pero no hay una sola idea de ninguno de estos diputados, senadores políticos argentinos que digan Che el proyecto para sanear las cajas jubilatoria y para darle dignidad a los viejos es éste. Cuando hacés sacaba sentencias a favor de los jubilados que hacían los gobiernos, fundamentalmente el de Cristina Kirchner, la gran defensora de los jubilados, apelaba. Saben por qué? Porque si yo tengo ochenta y dos, ochenta y tres, ochenta y cuatro, ochenta y cinco y gano un juicio y alguien lo apela, lo meto a través de la justicia.

Lo dilato en el tiempo y los tiempos de una persona de ochenta y cinco no son los tiempos de un pibe de veinte y lo más probable es que dejaban esta vida sin haber ganado el juicio sin haber cobrado el juicio. Por qué? Porque se lo pateaban con una maldad absoluta, una maldad absoluta, aprovechándose del peso de los años de la gente.

Todo este desastre de gente que arma una Argentina incomprensible. Tiene un cierre final con el señor Juan grabo y yo la verdad que mucho no lo conozco. Lo entrevisté, lo tuve muchas veces en intratables. Es una persona que si lo critic se pone fastidioso, se pone violento. Para mí, un ciudadano más. No le veo muchos atributos. Es un chico preparado. Tiene la cercanía con el Papa, pero no veo nada descollante que yo diga Che.

El futuro en la Argentina para mí es Juan grabo Iz y de los pocos méritos que le encontré empecé a repasar un poquito sus números. Digo porque el señor Juan Grabois ayer en un streaming muy suelto de cuerpo, dijo esta frase absolutamente preocupante y desestabilizante. Grabois gana una elección. Y si querés ser presidente, ganan una elección. No Tumbes a los que te ganaron por goleada Grabois. Cuando fuiste elecciones masa sacó cinco millones de votos. Vos sacaste uno. Te dieron el lugarcito ahí y viste incomprensiblemente porque qué iban a hacer?

El voto puro el voto. No sé qué cosa Masa te ganó por casi cuatro millones de votos Graboi se haber ido a la elección general. Milei te ganó por más porque ganó con siete millones y vos tuviste uno. Te sacó seis. Y en el ballotage a este presidente que vos querés echar porque no lo podés tolerar, lo acompañaron más de catorce millones de argentinos. Grabois trata de ganar una elección. El día que ganes una elección vas a poder ser presidente.

Mirá que hay posibilidades, eh? Como un millón. Lula muchas veces tardó y perdió. Perdió, perdió y llegó a ser presidente de Brasil. El actual intendente de Bahía Blanca perdió, perdió, perdió. Es intendente de Bahía Blanca. En Córdoba De la Sota perdió, perdió gobernador de Córdoba gana una elección Grabois y si no te gusta el sistema, que es la democracia, ponete a un costado. Porque golpistas y gente con ideas como las tuyas, la verdad que demuestran que este número de un millón, tal vez en el futuro, pueda ser más flaco.

Ganá una elección El día que ganes una elección te vamos a tener respeto y vamos a decir Che El tipo más votado de la Argentina es el que tiene el derecho y la posibilidad de ejercer la primera matriculación. La magistratura, la primera magistratura. Por ahora seguí participando, seguí participando, pero sin golpismo, porque estamos en democracia.