Editorial Paulo Vilouta: "Semana Importante" (01/09/25) #Vilouta910

Me tomo un minuto como como todos los días empezamos una nueva semana y ojalá el Gobierno pueda entender porque lo noto muy preocupado en conocer quién es el filtrador de los audios, de las escuchas y todo este escándalo y no por saber si el contenido es verdadero o es falso,yo que soy un defensor permanente de todo lo que tiene que ver con cuestiones de Estado, con ficha limpia, con transparencia de funcionarios, con cuestiones patrimoniales de sindicalista,Me parece que a esta altura el Gobierno ya juega una carta definitoria,Si a ver si es más de lo mismo o si tiene una cuota importante y diferente para poder demostrarle a la sociedad que no todos son iguales y que no todos están en la joda de la corrupción,me parece que no alcanza.

Vuelvo a repetir Conche,Quién lo habrá filtrado?Será el marido de no sé quién no será la mujer de tal no el jueves,Te acordás que entró?Habrás metido un micrófono o con un celular,Poco nos importa,Poco nos importa,Por supuesto que para ustedes puertas adentro para la interna, pero para nosotros poco poco realmente importa y entramos en una semana muy importante,porque se va a votar en la provincia de Buenos Aires porque venimos de la elección contundente y la victoria de los Valdés en la provincia de Corrientes Y me parece que a esta altura, viendo el 2025 y con el resultado consumado de hacer en Corrientes, el Gobierno argentino tiene que empezar a darse cuenta que no se puede vivir peleado con todo el mundo,el primer año de Javier Miley, con buenos tratos políticos con los gobernadores argentinos en cercanía con algunos líderes de otros partidos, obtuvo en el Congreso Nacional,Lo contamos el día viernes en un trabajo que hizo Andrés Malamud de una situación muy compleja en el Congreso porque tiene muy pocos diputados y tiene muy pocos senadores,Un triunfo notable porque en el 2024 sobre 17 sesiones ganó 15,pero si nos vamos al 2025 cuando decidió enemistarse, pelearse y enfrentarse con todo el mundo de 17 sesiones perdió 16 y perdió en varias provincias porque se metió en la elección que tiene que ver con la composición local, no pensando en la del 26/10, cuando tenga que elegir diputados y senadores para el Congreso NacionalMiren la diferencia desde que asumió el gobierno de mi ley enfrentó 34 votaciones legislativas en el 2024 hubo 17 y ganó 15 en el 2025 hubo 17 y perdió 16,no se puede vivir peleado con todo el mundo,No se puede estar enemistado con todos los gobernadores de la Argentina,porque hablamos de un gobierno federal,No se puede estar enemistado con Mauricio Macri, que en un momento le dio la posibilidad de fiscalizar un balotaje después de la derrota contundente de Patricia Bullrich y ganar con el 56%,No se puede estar enemistado con el gobernador de la provincia de Buenos Aires, por más que pertenezca a otro espacio político, porque es la provincia enorme, casi un país dentro de la Argentina y el pulmón desde el.de vista campo de los ingresos de la República Argentina,No se puede vivir peleado con el jefe de Gobierno, Jorge Macri, y tener una relación rota desde hace meses, como tampoco se pueden expulsar 152 funcionarios de la gestión oficial,porque eligen gente que no está capacitada o eligen gente que no cumple con su tarea,Uno se puede equivocar en uno, en dos, en tres, en todos los grupos,En qué lugar de trabajo no ha pasado que hay modificaciones permanentes, pero en un elenco gubernamental, más de 150 personas en un año y medio largo,realmente llama la atención,peleas con todo el periodismo o atisbos de pelea con algunos atisbo de reconciliación,hoy te atiendo mañana no te atiendo funcionarios que llegaron de la mano de este gobierno, este tal Diego Español, que hoy pareciera no tener ninguna luz intelectual,fue elegido por el propio Javier Milei,para ocupar el cargo que ocupa y lo mismo así, con un sinfín de diputados o diputada que fueron eligiendo ustedes que votaron, pero que en algún momento los trajo a la política el propio Miley o su hermana o su núcleo de confianza o el círculo de Hierro o el triángulo.

No sé cómo se llama,No se puede vivir peleado con todo el mundo,Último ejemplo, provincia de corrientes,donde la dura derrota del día de ayer, que lo pone cuarto y cómodo al candidato de la libertad avanza, marca otra vez y pone en foco el fallido armado de este trío Karina My, Lule y Martín Menem en contraposición con lo que decían algunos otros que Ian,hagamos un esquema mucho más sencillo,No nos metamos con los gobernadores cuando juegan sus consejos cuando juegan sus diputados provinciales, sus senadores provinciales y pongamos la fuerza en el 26 cuando tenemos que nutrir al Congreso Nacional de Hombres y mujeres que defiendan un cambio radical en la Argentina, porque con mi ley o sin mi ley tendremos que hacer reformas de peso,tendremos que reformar la caja jubilatoria,Tendremos que hacer reformas laborales,Tendremos que hacer reformas fiscales para que el país alguna vez salga y no esté siempre marcha atrás,Una nueva semana importantísima, definitiva con este desdoblamiento tan particular de la provincia de Buenos Aires,Pero me parece que el Gobierno tiene que arrancar esta semana,pensando tres o cuatro cosas fundamentales.

La primera elección del próximo domingo ver cuánto afecta o no esto del audio Gate en el resultado electoral del mileísmo,dos tratar de hacer pie en una provincia compleja y difícil con todo este aparato de intendentes, de micros, de remises de te llevo, te doy la boleta, casi casi como que estamos pagando votos todavía en la Argentina,Un viejo sistema electoral esto de la boleta de cada partido que te la rompo, que te la tiro, que te la cambio la fecha, todas estas manias de otros tiempos, pero que todavía tienen vigencia en la Argentina, pero fundamentalmente tratar de encontrar la fórmula para demostrarle a la sociedad argentina los quiera o no los quiera, que lo más importante no es preocuparse por quién filtró los audios y cómo llegaron los audios, si no por saber si el contenido es verdadero o es falso.

Me parece que esas son las claves fundamentales para una semana que comienza y que le va a servir una vez más al gobierno argentino y darse cuenta fundamentalmente que vivir peleado con todo el mundo no da ningún tipo de resultado,con los países limítrofes, con algunos presidentes, repito, con los gobernadores, con algunos intendentes,con algunos hombres de la justicia, con los líderes de los partidos antagónicos,Me parece que es demasiado para un momento donde los resultados no son los mismos,Repito, en momentos de diálogo y en momentos de cercanía sobre 34 votaciones legislativas en 17 ganó 15 cuando dialogaba cuando se cerró y se peleó con todo el mundo de 17 perdió 16 números para que los tengan en cuenta no solamente ellos, sino nosotros que vivimos en un país bajo las imposiciones de los gobiernos circunstanciales que elige la gente, pero que definen el poder de toda la gente.