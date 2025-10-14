Editorial Paulo Vilouta: "Semanas finales de campaña" (14/10/25) #Vilouta910

Embed

Me tomo un minuto como todos los días, empezamos a jugar dos semanas finales para finalmente votar en la Argentina. Uy, Dios mío, lo que hemos hablado de esta elección, ¿no? Los desdoblamientos, la provincia de Buenos Aires, la legislativa, que van juntos, que van separados, que el pacto, que no... Dios mío. Y llegamos al 26 de octubre y pareciera como que el país tiene una aposta, ¿no?

El 26 y después el 27.Milagrosamente apareció toda esta situación con Estados Unidos, con Bizet, con Milley, con Trump, y cambiar un poco el eje de la situación. Pero más allá de lo que les vengo contándose ya varios días, que Argentina tiene siete vidas o más, porque hemos defaulteado más de ocho, creo, con todos los desórdenes y desajustes económicos, uno tras otro, un fracaso tras otro, y hoy un presidente que no es de la política al frente de la Argentina, me gustaría que escuchemos el análisis que hizo Javier Milley con relación a este año tan particular, donde sucedieron muchas muchas cosas y donde la expectativa económica de marzo y lo que podía pasar en octubre no es lo que está pasando en los días de hoy. Esto dijo el presidente.Cuando el riesgo país tocó 550, a partir de ese momento, el Congreso, en la parte, digamos, destructiva de la Argentina, dijo el quiserismo de sus aliados, empezaron a romper todo. Es decir, entonces cuando usted tiene una oposición que lo único que busca es destruir, ¿cuál es la única propuesta que tiene el quiserismo? Lo hacen abiertamente en campaña.

La propuesta es parar a MilleI, o sea, romper todas las cosas que nosotros hacemos, indultar a la condenada y reforma agraria.O sea, quieren ser la Unión Soviética en 1917. Eso tuvo un impacto sobre el riesgo país y eso disparó las tasas y eso frenó la actividad. Los números se vinieron todos abajo.El riesgo país ahora, porque intervino Estados Unidos y nos compró pesos, pero se nos fue arriba de mil. Las tasas, parálisis en toda la actividad, lo dejamos para después de las elecciones, la muletilla. Hay una gran parte que es verdad, hay una gran parte que es verdad, porque hay una oposición que tiene otra forma de pensarlo y no está mal.Así como en algún momento Milley como opositor la pensó de otra forma y la gente lo eligió, hay una parte de la oposición racional, digna, honesta, que tiene otro camino. No sé si nos puede dar resultado o no. Y después están los locos de siempre, los que están preocupados en ver si sacan a Cristina Fernández de la prisión por corrupta, los que ya aprobaron absoluto.

Ayer escuché a Alberto Fernández que se montó una campaña para desprestigiar lo que fue su gobierno. Ni Alberto Fernández todavía hace su propia autocrítica para saber que fue un desastroso presidente manejado por Cristina Fernández que no hizo pie. Todavía no se dio cuenta.Entonces en un país donde no hay autocrítica y donde algunos creen que son genios y son un fracaso, estamos realmente mal. Pero dejando de lado esto también el gobierno tendrá que entender que cometió muchísimos errores desde marzo en adelante. Se contó los dedos del pie diez, creo que se pegó más de diez tiros, rompió el diálogo con todo el mundo, se enojó, se fastidió, creyó que ganaba una elección de taquito, hizo desafíos innecesarios, montó esas frases que quedan para para el recuerdo, compradora, escampeó, todo ese tipo de cosas de poco nivel intelectual que lo llevaron a tener que cotejar con una oposición gran parte oportunista, de hacerlo saltar en el congreso en mil de oportunidades y pasar de un marzo auspicioso para Argentina, no para mi ley, a un octubre que es un signo de interrogación.Veremos qué sucede en el día de hoy. Yo no tengo ningún problema ideológico, no estoy con la historia del primer mundo, de Estados Unidos, del imperio, hay cosas que atrasan, hay cosas que atrasan. Como no me molestó el swap con China, tampoco me molesta el swap con los Estados Unidos.Lo único que quiero que alguna vez podamos encaminarnos y que cada seis meses no tengan que tirarnos un salvavidas porque la economía argentina nunca funciona.

Que vengan de afuera a marcarnos lo que tenemos que hacer y como argentinos nos cuesta un poquito, nos duele, nos mortifica, pero que también nos guíen los de adentro que pasaron casi todos y fracasaron casi todos y predicen casi todos desde el fracaso y bueno, pongo un poquito de atención a lo que nos puedan decir de afuera. Hay cosas que no las conocemos.Las conocimos la semana pasada cuando alguien vino y dijo compramos pesos en la Argentina. Así que como ya probamos todo, ya hicimos todo, ya probamos con todo, ya probamos con todas y los resultados son los que tenemos a la vista, presto un poquito de atención a ver si alguien de afuera nos hace un poquito de ruido, a ver si rompemos la monotonía de los malos resultados de siempre. Para terminar, hoy no es un día más.

Es 14 de octubre del 2025. Hoy cumpleaños Pedro. ¿Quién es Pedro? El chiquito que perdió a su mamá, a su abuela, este fin de semana.El chiquito que se quedó sin madre, sin abuela materna, Mariel, y sin padre porque estamos ante un asesino serial que va a terminar preso de por vida. Y hoy esta criatura cumple seis años en la incertidumbre de lo que es su presente y de lo que va a ser su futuro. ¿Quién le explica hoy a Pedrito que su mamá no le va a festejar el cumpleaños? Que su abuela, que era como un angelito de la guarda, no está más.Y que el delincuente del padre, que lo tuvo hasta último momento, en vilo está preso. Abuela materna en Uruguay, que lo vio dos veces en la vida, porque este delincuente, la hurta no le daba importancia a ellos. Y una tía que viene de Chile.

Y si nos ponemos a trabajar en serio, para cuidar un poquito más los derechos de todos, y en este caso de un sector muy vulnerable, de las mujeres golpeadas y maltratadas. Una cada 36 horas en la Argentina, femicidios. El 88% cercanía, pareja o expareja.Botón antipánico que tenía alguna falla. Cuando la policía en Córdoba fue a la casa para ver por qué estaba apagado, ni siquiera golpearon las manos o tocaron el timbre. Se fueron.Vagancia, falta de responsabilidad para cubrir un cargo que hay que ser muy sensible, hay que estar muy atento, porque si no anda el botón es porque algo pasa. Estaban las dos mujeres muertas dentro de la casa.

Hoy Pedrito cumple seis años en una Argentina que más allá de lo macro y lo sustancial que son las columnas del país en un montón de cosas, no discute temas tan sensibles y temas tan importantes.Con el estado ausente de mi ley no sirve. Con el estado hiper presente kirchnerista de 52% de pobres y un vagón de corruptos manejando ministerios y armando cosas tampoco sirve. Que alguien hoy le explique a esta víctima llamada Pedro de seis años por qué hoy está solito en el día de su cumpleaños con su mamá y con su abuela muertas y con su papá preso por asesinarlas de por vida en la Argentina de hoy.Pedro cumple seis años