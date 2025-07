Editorial Paulo Vilouta: "Show Obsceno" (21/07/25) #Vilouta910

Embed

Me tomo un minuto, como todos los días y venimos viendo espectáculos realmente espantosos en Argentina, donde todos avalamos y donde estamos todos de acuerdo o el altísimo número 99%,Seremos que apoyamos la democracia y sabemos que la democracia es el único sistema que nos permite modificar, cambiar, alternar,Nosotros con el voto logramos todo que algunos o algunas que estuvieron en el cielo hoy estén tocando tierra algunos que estén bajo tierra, algunos que ni pensábamos aparezcan en el ruedo político, es decir, que nuestro voto es determinante, más allá que estamos en el 2025 y todavía en la Argentina existen algunas prácticas muy primitivas, muy de otros tiempos, pero que vamos camino a poder terminarlas y extinguirlas.

Por ejemplo, la boleta esta de papel insólito que todavía, por ejemplo, en Buenos Aires se vote con esto, Pero lo que sucedió el fin de semana realmente ha sido un show obsceno de los tres frentes electorales que pretenden tener un espacio pensando en el futuro en la Argentina, la libertad avanza y el pro tardaron mucho para mi gusto con una interna que muy poco nos importa a los ciudadanos, que es la de la señora Karina Milei con el señor Santiago Caputo, un predominio de la señora Milei que juega, en parte lo que es su futuro con este armado porque de tener un buen éxito en Buenos Aires de Anche idea de Karina Miley en caso de no lograrlo derrota de Karina Milei, Por supuesto que si uno mira los números siente que la libertad avanza hoy como chapa es mucho más que el pro y el pro, aún en su desgracia de haber perdido la última elección y de ser Mauricio Macri, el único presidente no reelegido en la Argentina, podría incluir 10 diputados contra 20 de la libertad avanza y es cabeza en dos secciones electorales, Algunos dicenché es muy poco y otros dicen es bastante para el momento que está pasando el pro,Del otro lado, en el pero kirchnerismo vivimos una escena lamentable porque la lista única que trataron de armar y que vence hoy a las 2:00 de la tarde por los llamativos cortes de luz, No es lista de unidad roles muy individualistas, Pase de facturas, un enfrentamiento final entre Máximo Kirchner y Axel Kichilov irreparable, lo que hace que hoy estén como estén y a Kicillof no le permitan pensar en un futuro,Se juega mucho el gobernador,Sí, porque se va a jugar su gobernabilidad en los próximos dos años,Si le va bien, todo será mucho más sereno, aunque él dijo la cámpora es peor oposición que el resto, que la libertad avanza, que el pro que los radicales, que la coalición Cívica, la provincia de Buenos Aires,Pero si le va mal, se le rompe el proyecto presidencial del año 2027 del otro lado, lo que están divididos y la avenida ancha o la avenida Anta o no sé cuál, encontramos también situaciones muy desagradables, Vi unos radicales ahí tratándose muy mal, verbalizando cualquier cosa, amenazando con tirarse sillas poco satisfechos y muchas broncas contenidas lo que vimos este fin de semana y estos supuestos cortes de luz que nos obligaron a una vez más en la Argentina a tener que violar una normativa y no permitir que termine a las 12:00 de la noche como tenía que terminar y prorrogar esto hasta hoy a las 2:00 de la tarde, La verdad que mucha mugre en los cierres, poco diálogo, mucho grito, gente que uno la verdad tendría que mirar con lupa lo que están, Vamos a tener muchos testimoniales van a meterse y después no van a sumir, es cierto que este señor Facundo Lococo, que es uno de los dirigentes que atacó el edificio de Artear, será candidato este hombre que está imputado, este hombre tan violento que fue a romper los autos y le dio un ataque porque Cristina Fernández estaba presa y no sé cuántas historias.

Este hombre va a ser candidato o lo van a bajar hoy, ya que hay tiempo,si no se corta la luz en la platapara poder sacarlo definitivamente de las listas,Cómo vamos a tener este tipo de personajes? y si no será responsabilidad de los que van a votar Che decir este tipo de gente, No, no, no incluyamos este tipo de gente con antecedente violento, con gente que no no razona con gente que no prende el cerebro.

Por favor, por favor, veía el trabajo de las distintas consultoras y me parece que todo esto que vimos el sábado sirve para confirmar lo que ellas están marcando, la distancia del votante con la política argentina, el desencanto, yo sé que con el desencanto no resolvemos porque permitimos que muy pocos definan el futuro de muchos, no yendo a votar, No estamos solucionando, Yo sé que están desencantados, que están hartos de todo lo que pasó, que están hartos de todo lo que pasa, que probaron con todos los partidos políticos y que fue un fracaso sistemático uno tras otro, Algún momentito, un poquito más de luz, pero que un país tenga hoy dos fórmulas presidenciales tomadas por la justicia,la de Cristina Fernández y la de Alberto Fernández con Cristina marcan un poco como estamos los argentinos desencantados, pobres, hartos, mortificados, engañados, más los fracasos de otros como el de Mauricio Macri y su gobierno,A sentimos potenciado discusiones y candidaturas secundaria,Estamos discutiendo Che.

Quiero ser consejero escolar de no sé dónde no, vos no vas vos yo estamos hablando de cargos que hasta hace poco no sabíamos la importancia que tenían,no por lo que legislan,Ayer averiguaba en la legislatura de la provincia de Buenos Aires,Los temas centrales este año fueron las reelecciones indefinidas de los intendentes y no sé quién fue una idiota o un idiota que propuso proclamar el día de la cerveza, cosas que no le importan a la gente, cosas que nos salen muy caras a los argentinos para que tengamos estos shows permanentes tan obscenos de funcionamiento o poco funcionamiento de estas cámaras, pero cuando uno ve los números de la legislatura de la provincia de Buenos Aires comienza a comprender la avidez de tanta gente por querer pertenecer a esto,Porque en algún momento, la verdad, con todo respeto, cuando a uno lo designaban legislador por alguna provincia se sentía Che,Yo quiero ser diputado nacional,Yo quiero ser senador nacional,Yo quiero ser jefe de no,hoy se contentan con poco pero ese poco es el cargo, pero es mucho el dinero que está en juego.

La legislatura de la provincia de Buenos Aires nos sale a los argentinos 3800001000000 de pesos y el presupuesto del Garraham son 186380 contra 186,lo que marca claramente que la política hoy tiene un gasto desmedido en la Argentina y que la medicina y el Garraham que salva vidas y que trasplanta ahora desde hace unos días intestinos en la Argentina está en un plano inferior,Veo un montón de legisladores de la provincia de Buenos Aires, politizando el tema Garraham,Déjese de jorobar,hagan que Yoma pague lo que tiene que pagar.

Bájense ustedes la innumerable cantidad de gastos que tiene la legislatura de la provincia de Buenos Aires y después hablamos,Dejen de poner cara de circunstancias en las marchas de los médicos y hagan lo que tienen que hacer desde su lugar bajarse los números exorbitantes que tiene la legislatura y en el caso puntual de Yoma, pagar la deuda que tiene Yoma con el hospital Garrahan,Después se van, ponen carita de circunstancias, se hacen los doloridos, se hacen los emotivos, pero dejen de tomarle el pelo a la gente,porque están haciendo un papelón legislatura de la provincia de Buenos Aires, lo que votará mucha gente en breve,con un signo de interrogación, porque lo que tenía que resolverse el sábado a la noche, misteriosamente y por problemas energéticos, se suspendió hasta el lunes a las 2:00 de la tarde.

Típico de Argentina, jamás cumplimos y respetamos una ley, una norma o un reglamento, Así nos va.