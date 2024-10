Editorial Paulo Vilouta: "Siempre contra la misma pared"

Como todos los días, hemos vivido una semana frenética en la Argentina, pero cuando uno mira los resultados, eso siempre lo lo marcó, como la posibilidad que tiene el Gobierno de disfrutar de algunos momentos dentro de un marco de mucha imposibilidad numérica y de mucha debilidad numérica. Porque el gobierno de Milei Se destaca por tener poca cantidad de de diputado, poca cantidad de senadores como les cuento siempre ningún gobernador, ningún intendente.

Y el viernes, cuando comenzó el feriado, dijo Tenemos tres puntos, cinco de inflación. Tenemos un préstamo del BID de tres mil ocho cientos millones de dólares El Fondo por una gestión que comenzó antes con los ministros de Economía que anteceden a Caputo habló de Massa y algunos dicen que Logramos quedarnos con tres mil dos cientos millones de dólares de un reajuste que se hizo desde Ucrania hasta la Argentina y nos salvamos de entregar ese tipo de de dinero o esa cantidad de dinero.

Lograron un veto cuando no era fácil, porque el número hay finito convenciendo otra vez a Macri, pero logrando un resultado los mercados con un dólar, en este caso el paralelo que baja y se acerca al dolar oficial y con un riesgo país y con bonos y acciones en alza. Esto de paso al Gobierno el viernes Después hay otra realidad y uno y se eche, pero con este combo económico todavía nosotros nos llegó y hoy después lo vamos a hablar más tarde con la gente de opina Argentina.

Pasa algo muy particular porque mucha gente tiene inconvenientes de bolsillo, pero hay mucha gente, cincuenta por ciento Sigue pensando en que tiene sentido el esfuerzo que le plantea este Gabi este Gobierno de cara a un futuro económico mejor y el Gobierno va a utilizar la bandera del viable para decir que tenemos menos inflación, tenemos menos riesgo país, tenemos un dólar que no está a mil quinientos Nia siete mil como per decían muchos. El fondo no baja la guita, el vino presta dinero. Algunas noticias que en una Argentina de malas noticias son buenas noticias.

Pero después aparece también la otra realidad que la realidad del bolsillo de todos los argentinos Porque salvo los privados, los que tenemos la situación en blanco y los que tenemos la posibilidad de una paritaria El resto están todos hoy en desventaja con relación al acumulado de inflación que tenemos en la Argentina para los sueldos. Las cifras anuales disponibles de Julio versus Julio dicen que salvo el sector privado registrado, los que estamos en blanco El resto perdió porque porque la inflación en este caso supera los ingresos. Los estatales están con treinta y nueve puntos abajo.

Los jubilados están con treinta puntos abajo que estoy diciendo con esto que los estatales pierden por treinta y nueve puntos porcentuales. Y además otro sector muy amplio, que es el de los que no son del Estado. Son privados, pero están en blanco y son los que están en negro a que están perdiendo por treinta puntos, es decir, cuando van al supermercado cuando van a la farmacia o cuando salen. Si pueden. Un fin de semana largo como el que tuvimos están treinta puntos abajo, los estatales treinta y nueve puntos abajo. Los jubilados que se habían perdido como en la guerra con Alberto Fernández, siguen perdiendo durísimo con el Gobierno de Javier Milei.

Esto realmente muy importante. Y hoy también hay otras situaciones que han cambiado los hábitos y los gastos, porque teníamos algunos regalos del cielo que ya no está más, como los subsidios a las tarifas, que para una gran parte de la población no eran necesarios ni eran imprescindibles. Y que al Estado le costarán algo así como cien mil millones de dólares. Y no solucionaron los problemas, sino que los acrecentaron.

Ningún gobierno no pudo superar y hoy el Gobierno actual padece en cierta forma lo que la la situación de gran parte que dice y Che ahora pago tanto de algo de agua. Ahora pago tanto y tiene un gasto que antes no tenía, pero entendiendo la sociedad argentina que el otro no era normal. En un país serio. No puede una hamburguesa ser más cara que un servicio eléctrico, un servicio de gas o un servicio de agua.

Para terminar el tres puntos cinco de inflación es un buen número Pero cuidado, no creamos que tenemos el problema resuelto en Brasil El tres punto cinco mensual de Argentina es el tres punto cinco anual Los números de Chile y de Paraguay de este mes están tocando el cero punto uno y el cero punto dos es bueno, Sí, mejor que doce. Sí, mejor que veinte. Odio mejor no tener inflación segurisimo. No hay un solo país en el mundo que con inflación pueda crecer y pueda generar bienestar. La inflación genera pobreza siempre porque marca desigualdad más allá que algunos o algunas hoy pretendan decir que con un poco de inflación se vive bien. Y para terminar, porque es un tema muy, muy mío y me molesta tener que recurrir siempre a repetir cosas que en la Argentina pareciera que son no solamente reiterativa, sino que forman parte de nuestra vida. Una fuga masiva de presos en una comisaría con superpoblación.

En este caso en Rosario, el lugar donde estaban los detenidos esa comisaría, entran doce personas en un calabozo. Había cincuenta y dos. Se les escaparon dieciséis re capturaron dos y uno que se fracturó y era más fácil recapturar lo que permitir que se fugue. El resto están prófugos. Hablamos de delincuentes de alta peligrosidad con cargos por homicidio, tentativa de homicidio, narcotráfico, robo doblemente calificado y tentativa de extorsión.

Año 2024. Cuántas veces Cuántas veces chocamos contra la misma pared. Cuántas veces tropezamos contra la misma piedra? Se siguen escapando presos, se siguen no re- capturando presos y se sigue teniendo un altísimo nivel de personas que están profundas, que tendrían que estar a disposición de la justicia y muchos en las cárceles por peligrosidad Pero. Lamentablemente, están libres en una Argentina que se repite permanentemente gobierne quien gobierne, con una justicia que no hace pie y con comisarías y alcaldía que hacen de penales, porque a alguien se le ocurrió más allá de lo caro que significa construir penales, que con menos carceles hay menos delincuencia.