Editorial Paulo Vilouta: "Sin coincidencias, con agresiones"

Hay dos o tres temas dando vuelta por ahí. Uno que me pareció hacer realmente dramático y espantoso no solamente por lo publicado, sino por algunas reacciones a ser. Alguien filtró de las redes una foto de nuestro querido Jorge Lanata en terapia intensiva En el momento dramático Qué está pasando lavada? Que alguien saque una foto de una persona sufriendo en un lugar tan privado como es un hospital y en una sala de terapia intensiva muestra que hay gente muy, pero muy mala, pero después Quito se lo publique.

Y que haya personajes que publiquen esa foto divirtiéndose del mal momento de salud que está pasando Jorge porque y biológicamente piensan distinto a Jorge realmente que ser una basura en la Tierra. Yo No lo hago nunca, porque no es mi función lo bien Twitter. Hice la denuncia que hoy, lamentablemente, me llegó la notificación de esta empresa, no de, de de Twiter, ahora X que soy yo y me dice Completamos la revisión, no detectamos ningún incumplimiento de nuestras reglas Dios.

Pues serán las reglas, no? O por lo menos, cuáles son las reglas éticas que tenemos cada uno. Porque si publicamos la foto de una persona que está muy mal en terapia intensiva y que de solo ver esa foto a uno le da necesidad de de ser compasivo y de estar al lado de de él y de sus seres queridos y de sus compañeros de trabajo, como puede haber gente que porque una persona que está en terapia intensiva piensa o pensaba distinto en algún momento le tienen que desear lo peor.

Le tienen que desea la muerte, tienen que creer que se justifica el momento que está pasando el enfermo, porque ideológicamente hay que ser un flor de basura. No hay que ser un flor de basura. Me puso tan mal la situación y se la la denuncia o el medio esta respuesta que la verdad que no sirve de nada, pero gracias a Dios Hubo también una campaña muy fuerte de todos para que esto no trascienda.

Porque si yo tengo esa foto y se la mandó a un amigo, a su a Chad y este amigo se la manda. Hoy hacemos una cadena de algo que no corresponde violar la intimidad de una persona y lo más doloroso, desearle lo peor a una persona porque piensa distinto que enfermo, que estamos en Argentina, que enfermo, que estamos como nos metieron.

Y no es solamente porque ahora algunos creen que el odio comenzó el diez de diciembre Con Miley no metieron esto, que es el odio permanente El rechazar al que piensa distinto. Se separaron familias, grupos de amigos, tema que no se pueden tocar una argentina que mira con con dos focos y que un día es quise Dimon Tiquis de LiMo macrismo Kissner imo hoy en Miley Si Miley no es una cosa donde si no hay este tipo de antagonismo y nos van mal en todo y creemos que nos va bien y gastamos energía todo el tiempo En esto, hasta el Papa tuvo que hacer una reflexión este que es un Papa político desde el Vaticano decir que estos últimos ataques de tweed entre el presidente de la nación, Javier Mila, y la ex presidenta Cristina Kirchner, son realmente contraproducentes para un país que está repleto de pobreza, que está repleto de problemas, que está repleto desigualdad Empiezo a estar construyendo para el futuro.

Estamos con con esta enfermedad y lo de Jorge realmente fue lamentable, sea Jorge o sea quien sea, hay una intimidad que hay que respetar y ojalá descubran quién fue la persona que que tomó esta determinación de sacar la foto primero, y después de publicar la En Este Argentina tan contradictoria y tan extraña Señor Juan grabó hoy salió en defensa de Norman Bridge aquí en su declaración sobre Gaza y el favoritismo que tiene este actor gracias a Dios está grande. Originó porque así evitamos tener que quedar lo tan seguido en actos.

Un discursos tan desafortunados como el que tuvo el domingo por la noche en la Oficina del Arte Bryce qui salió haciendo una apología sobre el terrorismo. Se sintieron tan mal. Pero todos los que pertenecen a la religión judía, entre ellos los de la valla, un país que desaprobó este tipo de discursos y el señor Juan grabó es que es un poco el fiscal de la Argentina. Poco voto, pero mucha opinión.

Salió en defensa de Brick y por supuesto, por su declaración diciendo que no escuchó ninguna apología, sino que lo de gris, que es un sentimiento genuino, perfecto, un sentimiento genuino a posar al terrorismo. Tomemos nota porque tal vez no lo sabíamos. Y el señor Juan grabó hoy nos hace una aclaración de este tipo de temas El tema tres está vinculado Un segundo al fútbol. Si no estamos en condiciones de organizar partidos con dos barras o o con dos públicos antagónicos, terminemos de exponer a la gente, porque hay un montón de gente que desde el sentimiento profundo que tiene por el fútbol y desde la ingenuidad que no va a pasar nada, compra una entrada y tiene que tolerar las barras bravas, las presiones que arranque en tribuna, que arranque en butaca, que se tiren, que quieren abrir una puerta, que se siempre terror, que tengan que ir dirigentes a cumplir el rol de las Fuerzas de Seguridad, sino estamos en condiciones.

Dejemos de inventar cosas que no están a la altura de la circunstancia. Hay mucho temor porque viene gente de Mineiro la semana que viene a la cancha de River y gente de Corinthians a la general cancha de Racing Somos, el único país en el mundo con la metodología muy particular acá que hablamos de tanto derecho. Si yo quiero comprar una entrada y una cancha de fútbol, no puedo porque está restringido Por incapacidad para organizar eventos deportivos. No arriesguemos si no está en condiciones para jugarse un fin de semana por el torneo local, no están en condiciones de jugar un día de semana por la Copa Argentina, salvo que sea otro país, salvo que sea otra legislación o que alguno para que esto suceda, esté recibiendo algún favor económico, entonces crea que la Copa Argentina puede haber público de los dos instituciones y en el torneo local no Seamos un poco más serio.

Dejemos de hacer estos papelones, hacer una demora sustancial hechos de violencia, agresiones, gente peleandose, gente con terror y dirigentes cumpliendo el rol que tiene que cumplir la policía, que menos mal que no pudieron resolver. Y por último, el Gobierno en su debilidad, mira para los costados y ve una bolsa de gatos en todos lados. Se van del bloque de diputados de la Unión Cívica, Radical, demanes y de luto, una docena que Avon abandona esta banca y esta conformación para ir por otro lado.

Por otro lado, también vemos la foto del terror? No, Porque si después de decir Poncio Pilato, Judah del peronismo, traidor y todos calificativos al aire que algunos pueden impactar en la provincia de Buenos Aires Kicillof y los hacer intentar armar una supuesta foto de unidad entre la ex vicepresidenta Cristina Fernández y el actual gobernador y aspirante a tener un lugar destacado en el cristianismo barra peronismo de los próximos tiempos.

Realmente el Gobierno festeja porque están todos peleados porque nadie encuentra un punto de coincidencia. Y si no hay coincidencia y agresiones y hay descalificaciones, repito Poncio Pilato jugar el peronismo traidor.

Ayer una diputada radical evitaba zorrita. La otra Este es el nivel. Y en el medio un Gobierno débil, con poco diputado, con pocos senadores, sin gobernadores, sin intendentes, que se frota las manos, mira para el costado y de como la política tradicional de Argentina, en vez de enderezarse buscando un futuro, está peor que hace un año, cuando fuimos a votar.