Editorial Paulo Vilouta: "Situación laboral" (9/02/26) #Vilouta910

Me tomo un minuto y digo, qué negativo que estamos los argentinos en todo, ¿no? Por supuesto que estamos acostumbrados a recibir malas noticias, a ser casi casi el común del mal en nuestro país, a estar con poca credibilidad, a sentirnos muchas veces abatidos, ¿no? Pero ese espíritu de diciembre que tenemos todos los años de esperanza, de ilusión y expectativa, creo que lo tenemos que trasladar a la vida misma y pedirle al gobierno y pedirle a los políticos y pedirle a los sindicalistas un poquito más de ideas, porque veo una situación permanente de negación a todos los temas que están mal.

Esta semana en la Argentina tenemos que abrir tres frentes muy grandes. La reforma laboral.¿Estamos bien? No, estamos mal. 45% de gente negro que no tiene un solo derecho. No hay empleo genuino desde el 2011.¿Estamos bien? No, estamos mal. Algo hay que hacer. Después vemos si es mejor la del gobierno, si es mejor la del justicialismo, si es mejor la del radicalismo, si hay alguna idea sindical.Escuchaba el señor Pablo Moyano, un hombre sin idea, que cuando nació en vez de decir como primera palabra mamá, papá, dijo paro. Un paro y una movilización y el miércoles van, bueno ya lo sabemos, van a ir a la plaza, tienen todo derecho, pero no hay una idea. Hoy el sindicalismo argentino tendría que estar diciendo, qué suerte que en el país vamos a tratar la modernización laboral, porque con esto vamos a tener mayor cantidad de gente registrada y por ende vamos a tener más gente que aporte y por ende vamos a tener más recursos.Pero no, lo único que le preocupa es a ver si en vez de vacacionar 40 días no nos dan 80, o a ver si en vez de trabajar de lunes a viernes podemos no ir a trabajar los viernes. Están en una cosa de país de primer mundo, cuando Argentina no es de primer mundo y están en una crisis absoluta y total. Hoy tenemos que concentrarnos en el 45% que está en negro y es la gente que no tiene laburo.Paso al otro tema, inseguridad. ¿Estamos bien? No, estamos mal, pero no toquemos nada, no movamos nada, no hagamos nada. Todo es no, todo es no, todo es no, no porque los menores de 14, no porque los menores de 15, no porque los de 16.

Ayer estuvieron en Mar del Plata uno de 18 que molió a patadas a un pobre hombre de 30 años con golpes en la cabeza y lo mató. Y seguimos sumando 18, 17. ¿Estamos bien? No, estamos mal.Un sinfín de delincuentes menores de edad y hoy pareciera que nos tiene contentos el hecho que los liberan y siguen robando para que terminen después en una cárcel cuando sean mayores, en un hospital o en un cementerio. Esquivamos todos los problemas y esquivamos todos los temas.

Hoy veo el tema este del incentivo para mover los ahorros que los argentinos tenemos por un sistema económico que nos arruinó la vida durante años, no pudiendo ahorrar en pesos y teniendo que correr a una cueva, a un amigo, a cambiar dólares, a encanutar una plata fuerte para no estar mal y para protegernos.La elección del año pasado, la gente, previo a la elección, por el índice Cuca, el índice no sé cuánto, compró 32 mil millones de dólares, casi las reservas argentinas. No, pero está todo mal. No, no, no, no toquemos nada.Hay una negación permanente. Yo creo que es ante la falta de propuestas y también porque nos han metido en la cabeza este modo fracaso casi sistemático y permanente del país. Y los que nos llevaron al fracaso hoy dan cátedra.El kirchnerismo habla sobre ley laboral, cuando lo que lograron es tener a un sinfín de personas hoy en condiciones precarias. No tienen un solo derecho, salen a trabajar todos los días porque los acompaña nada más y nada menos que la buena salud. El kirchnerismo también da prédicas de corrupción cuando tienen a su líder presa por corrupta.Yo entiendo esa parte pero también entiendo que no hay ninguna idea que llegue para decir que este proyecto es un proyecto excepcional. Ayer charlé con empresarios que dicen en algún momento tuvimos que hacer un mea culpa porque la ropa estaba carísima y no vendíamos nada y con senadores y diputados que en la vida le han pagado un sueldo a una persona y hablan desde un lugar que desconocen. Tener una empresa, tener aportes patronales, tener empleados a su cargo, tener que cumplir con un sueldo.

No, hablan desde otro lugar. Senadores y diputados que tienen 26 asesores que les pagamos nosotros con nuestros impuestos. Asesores que para mi gusto sirven poco porque son pocos los que trabajan.En definitiva, cuántos proyectos tenemos hoy revolucionarios de reforma laboral o de punibilidad de menores en la Argentina por parte de senadores y diputados. Están discutiendo chiquitaje. Están discutiendo a ver si no podemos tomar 848 días de vacaciones o a ver si dejamos de trabajar un día por semana porque en Australia y en Suiza lo hacen.Pero en Australia y en Suiza la gente cobra bien, está registrada y no tienen este tipo de problemas. Por favor, un poquito más nos piese la tierra. Muy berreta, muy berreta, muy berreta el argumento que tienen y el debate que sostienen.Y el gobierno saca ventaja y dice no, el proyecto te lo meto bajo cuatro llaves y no lo tiene que poner bajo cuatro llaves. Lo tenemos que abrir para conocerlo, para pulirlo. Hoy en la Argentina el proyecto laboral que es uno de los proyectos más importantes que venimos pregonando desde hace años, el laboral, el previsional y el fiscal.Estamos discutiendo la plata de los gobernadores y la caja de los sindicalistas. ¿Alguien habla de los trabajadores?

Me parece que muy poco. Y me parece que tenemos muchos argumentos para no crear una única verdad.Los datos son claros y les doy este, el de OCDE. Carga tributaria laboral. En la Argentina el 35% del costo que le representa un empleado a un empleador.Lo que en la Argentina es un 35% en Chile es un 7. Lo que en Argentina es un 35 en México es un 11,2. Lo que en Argentina es 35 en Estados Unidos es 14,6. ¿Quién va a tomar un empleado bajo estas condiciones actuales? Muy poca gente, muy poca gente.

No funciona el sistema, no funciona el tema de los menores y el delito, no funciona el tema del dinero bajo el colchón. Bueno, hagamos cosas para que funcione. Salgamos de este letargo, salgamos de esta negación permanente, salgamos que todo es imposible, que todo está mal.Busquemos ideas superadoras o exijamos ideas superadoras. Señores diputados, señores senadores, señor presidente, señora vicepresidenta, señores sindicalistas, señores, todos con ideas pero diferentes para salir de una vez por todas. Todo es no y lo actual no funciona.Si funcionara te la discuto y digo bueno vamos para adelante.

La verdad que tenemos un sistema laboral extraordinario, el 90 y pico por ciento estamos registrados, nos vamos de un laburo a los dos minutos tenemos otro, todo el mundo tiene buenos sueldos, todo el mundo tiene buenos derechos. Hoy hablamos de un grupo cada vez menor en la Argentina, pero seguimos insistiendo con que todo es absolutamente imposible.Se abre una semana clave, reforma laboral, temas de seguridad, temas de ahorros. Por favor exijamos y pidamos un poquito más de ideas, basta de chicanas, basta de debate por abajo de la cintura, de datos que no corresponden con ninguna realidad. Acá todos los gobiernos fueron exitosos, brillantes, la realidad es otra.Hay muy poco trabajo, hay muy mal trabajo, muy mal pago, hay mucha pobreza, hay mucha indigencia y hay muchos signos de interrogación. Ojalá que el congreso esté a la altura de la circunstancia y que debatamos por la gente, ni por la caja de los sindicalistas, ni por el dinero de los gobernadores. Primero por la gente, si no vamos a seguir parados en este punto muerto casi letal que tiene la Argentina desde hace un montón de décadas, que son lamentablemente décadas perdidas.