Editorial Paulo Vilouta: "Situaciones delirantes" (27/05/25) #Vilouta910

Me tomo un minuto, como todos los días,Hoy es un día trascendente para ver qué pasa con la jueza que forma parte de este trío de jueces en la decisión para poder saber si Diego Maradona fue asesinado o murió como consecuencia de cuestiones que tienen que ver con lo médico y con lo natural,Pero qué gravedad que tiene el hecho y me llama la atención,Y lo que quiero remarcar es la naturalidad con que tomamos algunas cosas nosotros, los argentinos, que ya no nos sorprende nada y que nos hemos acostumbrado a vivir situaciones que no solamente son un des quicio, sino que son delirantes.

Terminamos de hablar hace minutos con el abogado del doctor Luque, que está implicado en la causa, el doctor Rivas, y nos dijo En un momento me llamaron de la BBC para formar parte de un documental,Estaba expresamente prohibido el tema de las grabaciones dentro del recinto,Acá hay una jueza que violó absolutamente toda la normativa que fue a los tribunales de San Isidro un domingo a hacer un desfile y armar un trabajo que no sabemos si es personal, si no es personal, si es monetiza, si no lo es, pero rompiendo todas las reglas,Ojalá que en el día de hoy,se encuentre la figura para poder actuar y encaminar este bochorno que el mundo mira porque estoy cansado de vivir en un país donde todo sea irregular.

Y la justicia de un personaje que rompe nuestra frontera, llamado Diego Maradona, hace que nos miren azorados de las cosas que pasan en Argentina,Que haya una jueza que quiera tener un protagonismo extremo, con preguntas inquisitoriales en algún momento con actitudes cinematográficas, en un rol lamentable,Hoy tiene que haber una situación ejemplar, porque Argentina es un país donde lamentablemente nunca, nunca, nunca tenemos sanciones que marquen un ejemplo y que digan a otro Che, mirá, le pasó esto a la jueza, Le pasó esto al gobernador?Le pasó esto a la gobernadora,Le pasó esto al presidente,Le pasó esto a la expresidenta?,Algún límite moral?Es un país sin límites,Cada uno hace lo que se le da la gana porque no hay sanciones esta jueza hoy tiene que tener el rigor de la justicia más allá, que tiene el rigor de una sociedad que está cansada de vivir en un país donde no hay reglas, donde no hay normas y donde no hay leyes o si las hay, se las viola permanentemente,Es un papelón sublime para el país,Es una falta de respeto para los familiares y los allegados a Diego,es un dolor terrible, una juez absolutamente insensible, fuera de eje, inmoral, preocupada, tal vez por un negocio o tal vez por una cuestión personal de ego extremo, a poner en juego algo tan, tan clave como es saber porque una persona murió.

Si porque lo mataron, porque lo descuidaron o murió en forma natural como consecuencia de la vida de Dios y de lo que vos creas es realmente impactante,Y para terminar, porque pedir sanciones no es ser ni de derecha ni facho, es vivir en un país donde las cosas tienen que funcionar mejor,Los países que funcionan tienen reglas claras,Acá en la Argentina todo es una falta de respeto,No respetamos nada,No respetamos a la familia de los sentimientos de los Maradona,No respetamos los contratos, no respetamos absolutamente, no respetamos la palabra,y me parece que tenemos que hacer un cambio sustancial y estar discutiendo permanentemente cosas donde no actuamos y creemos que van a mejorar simplemente por obra y gracia del Espíritu Santo,Ejemplo inseguridad de la provincia de Buenos Aires.

Ayer un debate tremendo entre el gobernador,Hoy vamos a hablar con el jefe de gabinete, que el baño de sangre que la ministra de Seguridad ustedes ven más seguro el país,Ustedes ven más segura la provincia de Buenos Aires o porque hay menos homicidios y más robos,Tenemos que salir contentos de la vida,Yo hago un desafío,Salgamos a caminar esta noche por cualquier barrio, a ver cómo nos va o dejemos la puerta de casa abierta a ver cómo nos va,Y después mañana sacamos conclusiones porque pareciera que hay una cuestión de fe en la Argentina Che Va a haber menos inseguridad porque la estadística de no sé qué,No va a haber más problemas en el fútbol porque un día decidimos hacer una prueba piloto.

Para que las cosas cambien hay que hacer cambios,Si no es una cuestión de fe,Che paramos esto y probemos entre quince, catorce, doce años.

A ver Si algo mejoró?Yo creo que no, que algunos temas están enquistados,Algunos temas están profundizado y que hay una enorme improvisación en un país donde no hay condenas,En un país donde no hay sanciones y en un país donde muchas veces cerramos los ojos y creemos que lo que no estuvo resuelto y fue un problema, se transforma en una solución,Tres, cuatro, diez o quince años después me parece que no funciona,Me parece que los números marcan una cosa, pero la realidad es la que vivimos y la que sentimos,Y en Argentina hoy vivimos con mucha inseguridad, Es uno de los grandes problemas de los argentinos Bajarán los homicidios fantásticos, suben los robos dramáticos?

Me parece que es un ejemplo claro para tratar de observar en medio de lo que será una campaña brutal, de descalificaciones, de falta de respeto, de memes, de epítetos, de vulgaridades, de malas palabras, pero sin ninguna solución a la vista para intentar de alguna forma vivir mejor,No es un día más con lo que va a pasar en San Isidro,Veremos cómo actúa la justicia.Veremos cómo se resuelve un caso tan emblemático, pero marcamos con un asterisco muy fuerte la falta de respeto de la justicia y, fundamentalmente de esta jueza para con una sociedad, con una familia, la familia Maradona y con el buen gusto y el respeto que tiene que tener la Justicia en todo país, que pretende ser serio y algún día funcionar.