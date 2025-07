Editorial Paulo Vilouta: "Sociedad determinante" (17/07/25) #Vilouta910

Embed

ME tomo un minuto, como todos los días y hace un rato en la agenda de Gonzalo,Yo me anticipaba un poquito a lo que iba a hacer este minuto, Tampoco me quiero adelantar porque luego vamos a tener una entrevista vinculada al tema del fútbol y esto de la prueba piloto, no la vuelta de los visitantes a la Argentina, porque si no le damos un título que no es real, porque la fecha son muchos partidos y esto es una prueba de dos este fin de semana, yo hablaba sobre la necesidad que tenemos lo que somos ciudadanos en la Argentina de cumplir un rol determinante para que traten de no engañarnos permanentemente y lo digo porque nosotros somos los responsables, simplemente analizando un poquito, pensando y en este caso, votando cuando hay situaciones que nos quieren hacer pasar por la cabeza, que son de un color y en definitiva, son de otro porque nos mienten y si hay mentiras políticas, nosotros a través del voto, lo que podemos hacer es ponerle punto final, así como hoy estamos en la era de la cancelación y donde hay conductas, actitudes y formas que la sociedad argentina ha cancelado , me parece que tenemos que estar muy atentos y todos aquellos que van a formar parte de las próximas elecciones en la provincia de Buenos Aires ante una gran estafa que podemos tener, en primer término, aquellos que se preparan para ser candidatos testimoniales.

qué significa ser testimonial? Lo hablamos mucho cuando tuvimos la legislativa en la ciudad de Buenos Aires, donde Silvia Los Pato o Paula Oliveto nos decían cuidado, porque tal vez están votando candidatos, que en diciembre no asuman, o sea, estamos votando nombre,Se acuerdan en un momento también que tuvimos la testimonial de la provincia de Buenos Aires, que fue un espanto porque se presentaba gente sabiendo que jamás iba a asumir, Bueno, esto está pasando otra vez y me parece que de aquellos aprendizajes, los políticos creen que no aprendimos porque seguimos votando este tipo de cosas en la medida que nosotros no tengamos una conducta que ponga fin a cierta conducta, se van a repetir estas situaciones, Me parece una falta absoluta y total de respeto poner nombres o prestar un nombre para supuestamente ocupar un cargo que no se va a ocupar,la señora Verónica Magario es vicegobernadora de la provincia de Buenos Aires, encabezar a ella, la tan mentada sección que iba a encabezar la señora Kirchner, que hoy no puede porque está presa, va a seguir siendo vicegobernadora si gana, porque entrar va a entrar porque acá no es gana un espacio o gana el otro o gana una sección gana otra, Son diputados o son senadores, el señor Diego Valenzuela en la primera si gana, sigue siendo intendente de 03/02 o es el primer legislador que entra por esta sección, que es la uno y así un sinfín de nombres, Digo, nosotros somos lo que tenemos que averiguar nosotros entrevistando y ustedes que votan escuchando y después a ver si eso es lo que quieren y forma parte del menú para nosotros, los argentinos.

Che voto a un candidato a una candidata que no va a entrar, Jugamos a que votamos,Es de mentirita nomás Y después viene una lista de un sinfín de nombres que no conocemos y que los vemos cuando abrimos,los ojos y decimos Che, mira lo que están pasando en el noticiero, Una diputada le está tirando agua a la otra, Che Hay uno que quiere desafiar a trompadas al otro, Hay uno que le robó la lapicera al presidente de la Cámara,Cuando vemos todos esos papelones sublimes, nos damos cuenta el nivel de gente que metemos nosotros votando a través de esas listas sábanas,entonces me parece que vamos a tener que preguntar y recontrapreguntar, Sé que muchos no habla, La vicegobernadora hace siglos que no la escucho en una entrevista, pero habrá que preguntarle a ella y a todo.

Che, usted se va a presentar y después qué va a hacer? Va a asumir o se va a quedar con el puesto que actualmente ostenta,Me parece que depende de nosotros, como también depende lo que pueda suceder y charlábamos en la agenda con que no habrá reelecciones indefinidas en el territorio bonaerense, Por qué? Porque en el 2016 María Eugenia Vidal y Sergio Massa, con buen tino, oxigenaron algo que para mí es necesario,la alternancia cuatro años fue brillante como diputado, como senador, como concejal, como consejero escolar.

Cuatro años más después a la vida privada,Punto.no es vivir del Estado toda la vida, toda la vida,Cada cuatro años me cambio, me cambio, me cambio, No sé qué historia,Soy amigo del intendente del concejal,No sé cuánto, ocho años y a casita,Bueno, ahora como esto tiene media sanción y la otra media sanción no se consiguió porque pusimos grito en el cielo porque no puede ser que un diputado o un senador en la provincia de Buenos Aires o un intendente le tengamos que pagar un seguro de cochería, porque lo sacamos muerto del cargo del cargo al cementerio,Están 8400 años,No sé si es por tanta vocación política o porque la verdad se acostumbran o porque la verdad es un curro fenomenal que nadie quiere largar, entonces me parece que acá también nosotros tenemos que ser determinantes,porque por qué hoy los diputados que no pueden ser elegidos se pueden cambiar de sección y ir a otro lado, si no les da el domicilio o por qué si hoy son diputados, Che, me cambio a la otra y soy senador, en el caso de los legisladores, podrían anotarse por otra sección electora electoral para poder postularse a una cámara distinta a la que integran ahora un senador que cumple ocho años consecutivos puede ser candidato a diputado por otra sección,No se están tomando el pelo, nos están tomando el pelo, No los necesitábamos,la señora Daniela Reich del Pro, La señora Teresa García de la unió por la patria,Vuelvan a su casa.

Listo,Ya está,Ya cumplieron,No hace falta que estén la señora Gabriela de María y muchos ni los conocemos, eh, María Elena Male de Func de no sé dónde de 09/07 la camporista Fernanda Díaz, la otra María Fernanda Bevilaco, Susana González, Carlos Cuto Moré,No los conocemos,No tenemos el gusto o los que lo votaron tal vez los conocen,si no se puede, no se puede,No inventemos un atajo para que sean reelegidos otra vez,Dejemos de mentirnos en la cara permanentemente,No pueden ser candidatos,legisladores, decenas de concejales y de consejeros escolares,esto se tenía que aprobar antes de lo que es la lista final del sábado y no hay tiempo, pero no hagan trampa,no hagan trampa y no votemos trampa,No votemos aquellos que no hay que votar porque no van a asumir y no votemos aquellos que no hay que votar porque se les vencieron los ocho años y lo que están haciendo es trampa y por las trampas,Los argentinos estamos como estamos en un montón de cosas,hoy, cuando veo la marcha a favor del Garraham digo Che, qué bueno que la sociedad responda ante esto,pero veo algunos hipócritas que están pidiendo, entre otras cosas, la libertad de Cristina Fernández que si sumamos los 537000000 $ que le debe al Estado ella Báez y esa banda de gente que fue contra el Estado argentino y en un caso clarísimo de corrupción, debe este dinero.

Estamos pagando 600000 sueldos dignos del Garraham,entonces dejemos de ser tan hipócrita,Che, qué barbaridad,Los médicos del Garrajan cuando estoy apoyando delincuentes y causas que están cerradas y gente que le choró al Estado,Che, qué barbaridad lo que ganan los jubilados,Qué poco le dan a los jubilados,Por un lado, por la insensibilidad del gobierno y por otro lado, porque no está la guita de la corrupción,dejémonos de apoyar situaciones que son irregulares desde corruptos a todos aquellos que tratan de romper leyes y reglamentos,La testimonial es una estafa,Es una candidatura trucha,Es alguien que se presenta, que lo votamos, pero que no asume,Está usando un nombre y está engañando gente,Algunos lo sabrán y mucha gente votará engañada porque no lo sabe y acá tenemos un grupo de 22 legisladores, un sinfín de concejales y de consejeros que no se pueden presentar porque se le vencen los ocho años y hay una ley del 2016 que se lo prohíbe,Vayan a lo privado,la legislatura de la provincia de Buenos Aires, donde todos estos truchos quieren presentarse como testimoniales o quieren presentarse aún no pudiendo porque se les venció la reelección indefinida,tiene dos veces el presupuesto del hospital Garraham.

Qué bien que nos vino entender la crisis del Garrahan para ver lo mal que está ese hospital y lo bien que están algunas cosas que tendrían que tener menos presupuesto,Una legislatura tiene el doble de presupuesto de un hospital que salva chicos con enfermedades incurables y que ahora es ejemplo en el mundo porque va a ser el primer lugar que trasplanta un intestino y estamos pagando el doble para toda esta gente que está tratando de engañarnos con testimoniales o con relecciones indefinidas cuando una no se puede y la otra tampoco está permitida,Abramos los ojos,Somos los que definimos,Somos los que decidimos,No nos agarremos después la cabeza,Qué barbaridad!Qué choreo, Qué barbaridad, Qué descontrol,Qué barbaridad, chocolate,No sé cuánt,Qué barbaridad,En vez de decir tantas veces qué barbaridad, abramos los ojos y algún día pongamos algún tipo de límite,Se lo pusimos a muchos corruptos.

Hagamos lo mismo con aquellos que quieren estafarnos día a día, con candidaturas testimoniales o con reelecciones indefinidas que hoy no están permitidas.