Editorial Paulo Vilouta: "Solamente en Argentina"

En la próxima hora, las nueve vamos a abrir los chats escandalosos de Fabiola Sánchez, donde aparece, entre otros, la señora María Cantero, que está investigada por las coimas y las comisiones en los seguros del Gobierno de Alberto Fernández, porque son realmente dramático. No?

Anoche me pego una pata de la panza sabiendo que por estar embarazada cosas pero increíble de de un hombre que gobernó la Argentina y hoy está imputado por lesiones graves, amenazas y abuso de poder. No nos vamos a olvidar de este tema.

Escucho así como en varios lugares y se habla mucho de lo de Alberto Fernández para tapar otras cosas. Y me parece que hay momentos en que la sociedad argentina Ha madurado tanto, tanto tanto y le hemos visto con resultados tan contundentes de elecciones y direcciones intermedias, donde por más que nos has han tratado de cambiar un chip, la socia argentino está muy madura y nadie pudo cambiar. Nadie pudo cambiar. No quisieron crear que algunos corruptos helaron esto.

La gente tiene un concepto muy claro Nos hicieron creer que no hablando de pobreza o cambiando los números de pobreza estigmatizamos a los pobres la gente no le dio pelota Nos hicieron creer que tu luchando los números de la inflación y vamos a creer que la inflación era bajo la sociedad argentina no prestó atención. Por eso son.

No estoy tan de acuerdo con ese discurso porque me parece que hoy el Gobierno argentino, el Gobierno de Javier Milei tiene una serie de elementos para mirar con mucha calma lo que está sucediendo alrededor Y a qué me refiero a que están pasando cosas como siempre gravísimas Argentina tiene altísima por esa altísima indigencia trabajo super precarizado, gente que no da pie con bola en la Cámara de Diputados político que no están altura de circunstancia.

Todo eso sucede si pero el el Gobierno mira para adelante y tiene cuatro cinco elementos para decir Estamos totalmente tranquilos porque los que están enfrente de un lado y del otro, y que han gobernado esta Argentina están de papelón en papelón y de tragedia en tragedia. Lo de Alberto Fernández, primer presidente argentino democrático imputado por violento, es de una magnitud extraordinaria, no con cuantas mujeres se acostó Alberto Fernández que la verdad.

A mi me importa muy, pero muy poco, porque habrá un pacto de pareja con su ex pareja. Será un problema de hecho, pero que hace un violento En materia personal y un tibio absoluto gobernando los destinos de Argentina por cuatro años.

Hoy lo notamos y sabemos que pasaron muchísimas cosas que tuvieron influencia directa a la sociedad argentina hoy. Si yo fuera gobierno argentino, digo a ver, me siento y caso a todos. No habla nadie, no habla ni Adorni. No, nadie, nadie, porque porque hacer tuvieron la suerte de dar a conocer un número de inflación de cuatro puntos, el índice más bajo desde enero del dos mil. Veintidós.

Ayer la UCA publicó un trabajo. que también nos beneficia. Y mucho, porque la UCA publicó un trabajo donde el sesenta y tres por ciento de los chicos y adolescentes argentinos son pobres y el dieciséis es indigente.

Pero saben que es el trabajo del dos mil diez al dos mil veintitrés no lo incluye a Milei. Y por qué hacer alguno con mal hizo? Comprendo que fácil también para la Unión por la Patria y el pro decir que todos los problemas empezar el primero de enero. Pero el millón de chicos que marca Unicef es de Miley, es de Cristina y es de Macri y el de Alberto Fernández. No se hagan los distraídos, eh? No se hagan los distraído porque creen que todos los males son del primero de enero. La fecha y el trabajo de la UCAM viene a corroborar esto que estoy diciendo. El sesenta y tres por ciento de los chicos y adolescentes argentinos son pobres y el dieciséis coma dos indigentes desde la cifra más alta desde el dos mil diez.

Y los datos corresponden al dos mil veintitrés. El estudio realizado por la Boca revela que el sesenta y dos coma nueve de los niños adolescentes vive en situación de pobreza. El dieciséis se encuentra la indigencia y son las cifras más altas entre el dos mil diez y el dos mil. Veintitrés siete millones, seis cientos, ochenta y cinco mil cuatro cientos treinta y seis niños y adolescentes de cero a diecisiete en situación de pobreza y entre esos casi dos millones de indigentes.

Yo sé que es una falta de respeto estar tirándose pobres, pero así como a echar el de Unicef se lo tiran a a Milei tiene que compartir todas las responsabilidad de la decadencia brutal, Argentina y de la cantidad de chico que se van sin comer a dormir.

Y estamos hablando de la que con el Instagram del perro y estamos hablando del otro que hacer. Le dieron cesantía. Secretario de no sé qué. Por los gastos que tenía, aflojen un poco, sean un poquito más terrenales. Dejemos de de, de gastar, de gastar, de gastar Si Yo fuera gobierno hoy diría tengo el índice de inflación de cuatro. Tengo el informe de la UCA. Tengo a Cristina Fernández que ayer fue tribunales. Había diez en la puerta, después seis. Cierto patrón, poquito más movimiento.

Pero un grupo de fiel evite que está ahí. Pero ya no es lo que fue. No tengo piquete, no porta mala casi donde están lo los del Ibón y los Pérsico. Los Menéndez que defendían tanto a los pobres ni en la vereda separan porque antes te cortaban toda la Argentina. La nueve de julio era peatonal. Hoy no está ni en la vereda ante esta en esto. Pues yo si fuera gobierno día. La verdad que estoy sumamente tranquilo.

Y además también sumaría esto último El trabajo de y sonó mía y su trabajo en el mes de julio El nivel de la posó a la Libertad avanza. Saben dónde está? Sustentado fundamentalmente en el segmento de gente entre dieciséis y veintinueve años. Este segmento joven es el segmento más optimista de la sociedad argentina. Cincuenta y cuatro por ciento cree que el país va a estar mejor dentro de un año? No son todos votantes de Milei pero marca una tendencia.

Y es que el cincuenta y cuatro por ciento de la gente entre los dieciséis y los veintinueve cree que Argentina va a estar mejor. Los adultos mayores son optimistas pero optimistas con dolor. Muchos creen y apoyan la actual situación, pero no tienen la euforia de la gente joven en virtud de los años que tienen, porque son adultos porque son grandes y porque vivir en una Argentina donde muchas veces nos prometieron el oro y el moro y estamos donde estamos y como estamos. Pero este trabajo, dicho no mía también al Gobierno le permite ver que la gente apuesta o que siente Esperanza o que tiene optimismo.

Por lo tanto, me parece que no es momento para armar tanta solas y tantos inconvenientes. Viendo el escenario durísimo que hoy las fuerzas tradicionales de Argentina están viviendo en carne propia, el justicialismo Elkin, herimos o como quieran llamarlo, con el papelón bestial de Alberto Fernández pro con un Macri que trata de reaparecer pero que sabe hoy que sus votantes son casi casi todos para Javier Milei en el medio número dramáticos y números que impactan en el corazón de estas fuerzas políticas que, tras fracaso, fracaso en fracaso, hicieron que un emergente de la política impensado para cualquiera de nosotros hace dos años lo transforman el diputado y hace ocho meses lo hicieron Presidente de la Nación increíble. Solamente en Argentina.