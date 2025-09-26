Editorial Paulo Vilouta: "Solucionar Problemas" (26/09/25) #Vilouta910

Embed

Me tomo un minuto como todos los días, cerramos una semana y todos los viernes les digo, che, qué semana que hemos vivido los argentinos, pero creo que ésta ha sido descomunal en muchos sentidos. Uno tiene que ver con el económico, porque les soy sincero, ayer cuando hablé con Diego Guelar, el ex canciller, yo el viernes pasado sentí cosas muy parecidas a las que me decía Guelar, de creer que estábamos retrocediendo en el tiempo, no sé si volvíamos al 2001, pero sentí la inestabilidad muy muy fuerte, no solamente económica, política y destituyente de un sector que ponía al gobierno argentino al borde de una situación de cornisa.

Apareció Trump, apareció todo lo que pasó, nos recompusimos en un montón de temas, pero me parece que ahora, como buenos argentinos que somos, que estamos acostumbrados a pasar por situaciones extremas y recomponernos, viene el gran desafío, porque este país tiene dos grandes problemas que los tiene que solucionar de una vez por todas, porque abajo de este paraguas de inconsistencias hay 47 millones de personas de las cuales, ayer vimos, el 31,6 vive en la pobreza.Tenemos el riesgo cuca, que es la locura de un sector del kirchnerismo de patear todo y creer que tienen que volver ellos para liberar a Cristina Fernández y para ser un país que creen que fue brillante y terminó siendo caótico, y tenemos el riesgo peluca, que es el riesgo de la inestabilidad emocional del presidente de la nación, para ver cómo toma lo que pasó el viernes pasado en los Estados Unidos y esta decisión salvadora del gobierno de Donald Trump.

El riesgo cuca y el riesgo peluca, para que lo tengan claro y lo puedan graficar. Un presidente que tendrá que entender, que tendrá que dialogar, que tendrá que abrir puertas, que tendrá que por supuesto aplicar su plan, porque para eso lo votaron y lo eligieron, ante el fracaso del macrismo, del kirchnerismo, del albertismo, y de no sé cuántas cosas más, pero con sensatez, con los pies en la tierra, sin tensiones, sin gritos, sin internas dentro de un gobierno, porque la gente cuando votó, votó a Javier Milei, no votó al asesor, a la asesora, a la hermana, al tío, a los Meneva, no sé cuántos más.El gran desafío comienza de este lado. Y por supuesto, la gran preocupación porque detrás de este triple crimen que vivimos en las últimas horas, vemos el terror de una nueva generación de narcos en la Argentina.

Y cuando yo hoy escuchaba muy muy tempranito a la ministra de la mujer en la provincia de Buenos Aires, que ni tenía el gusto de conocerla, la señora Díaz, digo, estamos en manos de una improvisación absoluta, de gente que solamente, Estela Díaz se llama, está para cobrar sueldos, para hacer comentaristas de la realidad, para contarnos que todo esto lo vieron en otras partes del mundo, que lo vieron en alguna película, la verdad a un nivel gubernamental lamentable para situaciones tan extremas que vivimos en la Argentina.

Porque el narcotráfico viene a cubrir el lugar que deja vacante el Estado. No queremos ni el Estado totalmente ausente de Milei, ni el Estado del cincuenta y dos por ciento de pobres del kirchnerismo que además aprovechaban los planes de Estado para robar. Necesitamos un Estado que le diga a la gente y a la sociedad argentina, cómo puede salir, cuáles son los incentivos para que chicas como las que vimos ayer asesinadas tan cruelmente puedan terminar un secundario y poder abrazar si quieren una profesión, aunque no sea universitaria, un oficio.¿Por qué tienen que estar a su edad ejerciendo la prostitución porque no hay un puto trabajo en la Argentina decente para poder trabajar? ¿Cuáles son las políticas de prevención en el tema narco? ¿Cuáles son las políticas de prevención que le damos a la gente en el conurbano que se encierra todas las noches porque manda el narco? La ministra Esta Díaz, que no tiene ni idea de lo que está diciendo. ¿Cuáles son las medidas de prevención que hay en los barrios del conurbano para evitar que se venda tanta droga? ¿Cuáles son las medidas en las fronteras de la República Argentina para evitar que tanto delincuente con antecedentes en otros países ingresen a nuestro país? En el robo de Carolina Pampita esta semana había delincuentes terribles buscados en sus países por asesinar gente. ¿Dónde estaban? En la Argentina.En el triple crimen de las chicas peruanos y no sé qué cosa. ¿Dónde estaban? En la Argentina. El cartel de no sé cuánto, la ramificación de no sé cuánto.¿Dónde están? En la Argentina. ¿Cuáles son las medidas en las fronteras argentinas para que no entre toda esta banda de delincuentes? ¿Cuál es el rol del Estado? Acá se mata la iglesia trabajando.

Hoy tempranito yo les ponía en el aire las declaraciones del obispo de San Justo que realmente son aterradores lo que estamos viviendo porque gente que no tiene ni agua corriente no tiene cloacas y estos políticos de cuarta que no aparecen que están en silencio ni siquiera se acercan a despedir a las víctimas porque tienen miedo que los putén de arriba abajo ganan elecciones la verdad que no sé cómo porque la gente los recontra insulta y ganan elecciones habrá que revisar también un poquito el sistema de elecciones de esto que dicen las urnas embarazadas esto que el fiscal de la oposición no entra porque los resultados son el reflejo de la gente la gente quiere vivir sin cloacas la gente quiere vivir sin agua la gente quiere vivir con los narcos la gente quiere vivir sin patrulleros la gente quiere vivir como vive.

Ayer el obispo de San Justo dijo la iglesia hoy está trabajando por las 13 casa club y capilla y contra otras 13 cárcel cementerio y calle lo hace la iglesia porque no lo hace el estado ministro de acá ministra de allá ministra de no sé cuánto no tienen ni idea no solucionan absolutamente nada politizan el tema a ver a quién perjudican para octubre si le sacan un votito a aquel o le dan un votito a aquella un nivel paupérrimo les están matando chicos en narcotráfico en el conurbano bonaerense y están discutiendo estupideces semana clave y crucial ojalá que la muerte de estas tres chicas sirva para que algunos reaccionen tomen medidas y se pongan del lado de la gente buena y decente basta de amparar narcotraficantes basta de amparar delincuentes basta de amparar la nada misma que es gran parte del conurbano bonaerense en la república argentina y ojalá del otro lado que el presidente miley haya entendido lo que pasó la semana pasada y que entienda que lo político ha tenido predominio sobre lo económico y que hubo un ángel de la guarda llamado donald trump que salvó gran parte de su gobierno.