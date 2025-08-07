📣 Editorial Paulo Vilouta: "Somos un país raro" (07/08/25) #Vilouta910

Embed

Me tomo un minuto, como todos los días y muchas gracias por acompañarnos siempre aquí en Radio La Red,yo prestaba atención a las últimas horas al Congreso y hoy lo que pasa alrededor de San Cayetano y digo qué país raro, no, porque cuántas cosas simbólicas, Cuántas cosas que no arrojan resultados, debates y marchas,los resultados siempre lo mismo, no los protagonistas, lo mismo, los políticos argentinos y los sindicalistas, los integrantes de los derechos humanos de las organizaciones, los piqueteros pasan los años, pasan los meses, pero los resultados no tenemos ninguno diferente y la verdad que para mí es cansador porque nada es real,nada para que realmente podamos cambiar algo,tema laboral en Argentina, el empleo negro quédese más rápido que el empleo formal,el crecimiento promedio trimestral del empleo informal multiplica por tres el crecimiento promedio trimestral del empleo total desde el 2011 que no creamos empleo privado Bueno en la Argentina,el empleo de calidad está estancado desde el 2011,el empleo informal triplica la velocidad del crecimiento de los puestos totales,cuál es la respuesta que tenemos hoy?

Una marcha encabezada por diligentes que forman parte de un pasado porque la gente en su mayoría, salvo los gremios, no los puede ni ver con imagen negativa del 87, encabezando una marcha para salir y poner la carita, nada más que para eso,Porque si los paramos antes que empiecen a caminar y preguntamos cuál es la solución al problema laboral que tiene la Argentina,ladran, ni siquiera explican,no sirve para nada.

Cosas del pasado, cosas simbólicas sin ningún tipo de solución que hoy la marcha del trabajo esté encabezada por Hugo y Pablo Moyano, demuestra la falta de ideas que tenemos en materia laboral para poder salir de una vez por todas,para que el mundo diga Che apostemos en la Argentina,abramos en la Argentina,No vayamos a un lugar donde jugamos a la industria del juicio, donde mínimamente hay gente que está supuestamente con derechos laborales y casi el resto,Todos ahí a la deriva en changas, en situaciones incomprensibles.

Qué hacemos? Nada, una marcha simbólica de un atraso bestial de gente que va caminando de un punto a otro,termina, termina la marcha y saben cómo termina esto con más gente en situación precaria laboralmente hablando porque hoy habrá muchos que se suman a este sistema argentino, donde el empleo negro crece más rápido que el formal,Con eso se sienten satisfechos,como lo que pasó ayer en el Congreso de la Nación,donde me parece que ya estamos jugando con temas muy sensibles a modo electoral, pero sin resolver absolutamente nada,porque el Congreso debate y el presidente veta Entonces dónde estamos?

Siempre en el mismo punto en el punto muerto,soy oficialista,Pienso de un modo soy opositor,Pienso lo contrario hasta que soy gobierno y paso a ser oficialista y pienso como votaba el otro oficialismo,aquí estamos jugando,el quiserismo que ayer a los gritos algunos hablan de la educación en la Argentina, en el gobierno de Alberto Fernández hizo un recorte de 700001000000 de pesos.

De qué hablan los quisñeritas en Argentina? Perdieron todo la memoria, 15000000000,le dieron de baja en lo que era un programa,Bah, estos programas también que inventaban no fortalecimiento edilicia a los jardines de infante,Un recorte de 50000000000 para el programa conectar,Se acuerdan que regalaban computadora y no sé qué historia,Bah, lo tiraron a la mierda,50000000005000000000 en infraestructura y equipamiento,Vaya a saber de que bajaron 7000000000 de pesos y hoy reclaman el financiamiento universitario,estamos pidiendo que los médicos de Garrham ganen bien.

Por supuesto, esto es palabra santa, pero el Gobierno está cerrado a un presupuesto del 2023 que no modifica y el Gobierno tiene que entender también que tiene ministros que pensaban una cosa cuando eran opositores y hoy piensan otra cuando son oficialistas del propio Javier Milei, presidente de la Nación,que votó enloquecidamente para voltear ganancias y después tuvo que pedir restituir ganancia porque no hay países en el mundo que no se pague ese impuesto,Entonces estamos bajo una situación absoluta de delirio, porque cuando somos oficialistas nos ponemos un chaleco, una camiseta.

Cuando somos opositores, nos ponemos la otra y me parece que el país no está para estar jugando al debate y al veto permanentemente o a la marchita de cuatro gordos que salen a recorrer las calles de Liniers y llegan a Plaza de Mayo y creen que han resuelto el tema laboral en la Argentina,Hay mucha gente que sufre el tema laboral y si desde el 2011 no tenemos trabajo digno y está estancado el empleo de calidad,Hagan algo en vez de estar haciendo estas marchitas que ya las conocemos, pero hubo más gente que el año pasado,No hubo menos gente que el año pasado,No va gente a San Cayetano con más pedidos,No va menos gente porque es Suiza no es ni Suiza ni Calcuta,Es un país que está con unos problemas enquistados de hace décadas que no soluciona y seguimos con la misma historia.

Hay unos debates, unos discursos impresionantes,El Congreso debate, el presidente veta el laburo se cae,Organizamos marchas con cuatro impresentables ahí recorriendo la calle de Buenos Aires poniendo cara de circunstancia,No va, no va,Siéntense en el Congreso y piensen Che cómo resolvemos el tema laboral? cómo hacemos para el próximo 07/08, día de San Cayetano tener gente que esté trabajando de verdad con derechos, con condiciones, con sindicatos modernos, no con sindicatos de en el 2025, con un atraso bestial, sin una reforma laboral que hace que tengamos después gente sin aportes y jubilados a 300 Lucas, porque todo lo malo es atado,solucionemos lo de la educación, pero de verdad no lo hagamos solamente por un tinte electoral,A ver si en octubre tenemos un votito más o un votito menos,Así vamos y así andamos, eh?Entre mentiras, entre chicanas, entre tonos y discursos que descalifican y que no sirven para nada y para cerrar el minuto, una muy buena noticia, porque ayer la Wif nos permitió que un delincuente que está en el cielo y seguramente no con Dios, porque ha sido un chorro fenomenal,el secretario de Néstor Kirchner devuelvan sus herederos o sus cómplices, algo así como 150000000 de pesos vinculados a este secretario que en forma increíble lavó dinero en el exterior por 75000000 $ compró departamentos de lujo en Miami y en Nueva York,inversiones en la Argentina 113 inmuebles, estancias en Santa Cruz, una de ellas de 20000 hectáreas complejos en cabañas en Villa Langostura, El Calafate y San Martín de los Andes.

Inmuebles en Río Gallegos, edificios y cocheras y cadenas de farmacias, un restaurante, casas y departamentos en Buenos Aires,Este delincuente, solamente siendo secretario, nos robó 75000000 $ piensen,los que realmente tenían poder 75000000 $,No escuché ayer a un diputado con esos discursos que ya atrasan y que son decadentes cuando quieren defender algo,hacer un comentario sobre este trabajo de la WI y la devolución de algunos bienes de este delincuente que repito, está en el cielo, pero no con Dios, porque es un chorro de los tantos que nos robaron a los pibes que nos robaron a las universidades que nos robaron a los médicos del Garraham y que nos robaron un futuro digno para tener jubilados como la gente médicos bien pagos, chicos que coman cuatro veces por día y no una argentina tan, tan decadente,Si un secretario logró lavar 75000000 $ piensen de ahí para arriba y de ahí para abajo,el de Falco monumental que se hizo a nuestra pobre argentina