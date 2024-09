Editorial Paulo Vilouta: "Son pocos pero hacen ruido"

yo les planteaba hoy tempranito cuando arrancamos el programa. Es un programa donde, por horario, por entrada, por salida, por los chicos, por el trabajo tal vez no nos escuchamos, solo estamos junto a las cuatro horas y algunas cosas que se dicen que ganen los primeros tramos. Pero yo decía este Gobierno, el de Javier Milei que es, apareció repentinamente en la Argentina y se conformó en dos años con el vértigo que le puso Milei a su aparición y su decisión de entrar en la política. Lo ha transformado en un Gobierno nuevo que tiene una debilidad porque siempre les cuento que no está muy robustecido desde gobernaciones.

No tiene ninguna intendencias, no tiene ninguna diputados, tiene poco y senadores tiene poco, pero va generando una trama donde logra algunos resultados, fundamentalmente los parlamentarios, intentando atar consensos y los termina logrando. Y me llama la atención que con la debilidad numérica que tiene y ante todos los políticos argentinos de toda la vida que la gente los puso a un costado. Ahora, por lo menos en las últimas elecciones, Crean acuerdos para lograr cosas que nos ponen más fuertes de lo que realmente son, porque vuelvo a repetir.

Tienen una debilidad numérica muy importante en las últimas horas, que era un un bloque de senadores cercanos a Milei que responden a gobernadores, territorio dificilísimo el del Senado de la Nación En La previa del de Cruz de la discusión del presupuesto dos mil veinticinco se va a reconfigurar el mapa del Senado naciendo un Inter bloque, en este caso de seis miembros de distintas provincias.

Un punto que realmente me llama la atención, como también me llamó la atención el espacio que ganó Miley siendo el presidente de un país como el nuestro, que no está muy bien considerado en el mundo porque tenemos muchas deudas porque le debemos una vela, cada santo, porque somos defauteadores, porque no somos cumplidores, porque hoy en América Somos casi el único país con estas variables económicas tan, tan bajas, pero hacer con un discurso que Algunos aceptan y otro no.

Con duras críticas a la ONU Miley no solamente dio un giro al alineamiento internacional del Argentina, sino que apareció en las principales tapas de los diarios del mundo y llama la atención por Estamos hablando de un país, a esa, el nuestro amado, querido, respetado, pero en lo más bajo de del continente, donde no tenemos una referencia como para que alguien diga Che el fenómeno argentino para bien no pero se las arreglan para ir apareciendo para tener un protagonismo internacional realmente muy fuerte y que hablen del y a ser Dentro de todo lo que se planteó. Se dio un inesperado acuerdo del mileirismo con él kirchnerismo, logrando frenar un proyecto de la supuesta esperada, deseada y hablada democratización sindical.

Por qué? Porque a ser estaban todos sentaditos lo de Pichetto lo de Carrió los radicales con tetas que fue con el proyecto con toda la idea los del PRO se casó una reunión en diputados para avanzar en una iniciativa que tiene la Unión Cívica Radical, que, entre otras cosas, pone límites a los sindicatos y fundamentalmente limita la reelección de los sindicatos. Cuando Uno ve la lista su Esto se los habré contado. Este es el cuarto año de este programa quince horario. Si lo sabré contado. Sienta. A veces lo que hago es agregar años. Luis Barrio nueve, treinta y nueve años al frente de su sindicato Rodolfo Daher. Treinta y nueve a más de ochenta. Cuarenta y un años. Cavalieri treinta y ocho. Hugo Moyano Treinta y siete años Julio Pio mató. No se queda atrás. Julio de treinta y cuatro Gerardo Martínez treinta y cuatro años o Mathurano el de los trenes. Treinta años al frente del sindicato Roberto Baradel veinte años Carlos Acuña diecinueve años. El que menos tiene es José Antonio Voitenko cuatro El resto y Sergio Palazo, que tiene once. Lleva muy bien con los bancario.

El resto es un disparate más de una vida a más de ochenta, cuarenta y un años al frente del sindicato Dar treinta y nueve nos van a decir no se eligieron. Sí, por supuesto, los eligieron y cuando no los pueden elegir se arma una segunda lista casi oficial que hace que hasta casi casi una colectora y terminan ganando. Pero lo llamativo del caso Es este inesperado acuerdo del mileirismo coloca para frenar un proyecto de intentar frenar esta locura de estar al frente los sindicatos durante mil años. Estos rechazado por la CGT llama la atención.

Desde el Gobierno dicen que esos están de acuerdo, pero que no es el momento para dar esta pelea llamativo, misterioso, como mínimo, porque de esto hablamos mil ochocientas treinta y cuatro veces. Y nos indignamos todos cuando decimos que cuántos años lleva en el poder los principales sindicalistas, el Argetina Bueno, hacer este gobierno débil, numéricamente pero hábil para resolver acuerdos, logró junto al quince Nery mo frenar un proyecto que intenta poner un límite en la cuestión sindical llamativo.

Son pocos, pero como dice el Papa, hacen ruido, coparon y se quedaron con el protagonismo de las principales etapas del mundo. En este caso estoy hablando de lo que sucedió en la ONU. Trazaron un acuerdo y ya no tienen un Senado tan débil y muchos gritan. Fundamentalmente los gobernadores y muchos opositores, pero a la hora de tener que discutir algún número, un gobierno de pocos termina obteniendo resultados para muchos a esta altura, en nueve meses de gestión impensados, por supuesto que te medirán Che son buenos o malos? Cada uno los puede medir, catalogar de la forma que quiera. Yo lo que planteó desde hace un tiempo a esta parte que a nueve meses de un Gobierno nuevo de dos años de creación, sin un político de raza, sin un componente fuerte con músculo político, están logrando acuerdos llamativos en el ámbito de la política. Lo que no les gustaba parece que pasa a ser ahora, día a día, algo con mucha más fuerza y que sea nos llama la atención