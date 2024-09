Editorial Paulo Vilouta: "Sustentabilidad"

Qué extraño este comportamiento de siete diputados radicales, siete legisladores que van a hacer un un cambio de de voto iban a permitirle al Gobierno vetar el tema Jubilaciones. Digo que extraño, porque hace muy poco días atrás votaron una cosa y hoy votan otra. Y uno tiene dos opciones o pensar que tenían un desconocimiento sublime de la normativa que está mal o que algo les hizo cambiar y no sé qué exactamente.

Si algún beneficio Si un convencimiento del presidente de la nación, no es lo mismo hablar con el presidente que hablar con el asesor de no se qué o el vocero de no sé cuánto. Me parece que Javier Milei se puso las pilas, lo que le dijo Macri tomamos el control aunque te aburra la política y encamina esto hacia adelante.

Me llama la atención el comportamiento de estos siete. Porque digo, en tampoco tiempo cambiaron de opinión. Se puede cambiar de opinión? Si, pero a la hora de votar lo que se transforma en una normativa. Es realmente llamativo que a un cambio tan profundo, de un momento a otro, no, la verdad que me llama la atención me llama la atencion todo, casi en el tema jubilaciones, porque hoy vamos a definir si hay veto, no hay veto.

Y la verdad que el Gobierno en su debilidad parlamentaria convierte goles impensados, porque hoy podría vetar lo que el Congreso dijo que había que modificar, que es un ocho por ciento de un tramo de enero hacia adelante para darle trece mil pesos a cada jubilado Pero al margen de de del tema de la cifra. Que vergonzosa, porque la verdad que veo que hay una tensión entre les damos o no les damos trece mil peso. No es que estamos diciendo Che solucionamos el problema jubilatorio en el Argentina.

Me llama la atención que el Gobierno con su debilidad numérica porque tiene muy pocos diputados y senadores porque es una fuerza nueva, logra cosas importantes en este caso frenar lo que eso consideran romper el número del déficit fiscal. Acá hay dos alternativas muy claras si queremos darle los trece mil pesos a cada uno de los jubilados o inventar un nuevo impuesto que pagamos todos los argentinos o emitir casi seis millones de pesos para darle y generar inflación o sacarlos de otro lado. Bueno, esto no sirve, lo ponemos, saca o alguien perjudicamos y le damos esta manito a los jubilados.

Pero es una manito muy chiquita, porque la verdad que es vergonzoso en esto tiempos creer y sacar pecho por trece mil pesos a los jubilados de tu tiempo no, que vienen golpeados y que vienen mal. Y el oportunismo permanente de mucho político argentino que pasó durante miles de años al frente de los gobiernos y no hicieron nada.

Y hoy están organizando marchas y escándalos, piensan dos jubilados. Porque la verdad que los jubilados no están para plantarlos en la plaza, ponerlos en el frente a un grupo de gente grande, con algunos policías que están desquiciados y actúan como no deben actuar con la ministra Patricia Bullrich.

Por momento también se se va demasiado. Y hay gente mayor de por medio. Pero atrás de ETA gente mayor aparecen algunos personajes que forman parte de nuestra vida de todos los días que no los veo nunca traer una solución son siempre un problema. Es Joan Eduardo de limón y el señor Hugo Cacho robot o hoy el señor Pablo Moyano. El señor Emilio Pérsico. El señor Daniel Menéndez que fue funcionario hasta hace poco. Desarrollo social solucionar. Portó el señor Juan Carlos Alderete, Señor Juan grabó OIS.

Nunca tienen una solución. Siempre están en el conflicto. La izquierda Mucha casi poco voto porque no sea ni el tres por ciento. No gobernaron jamás en la Argentina y tienen soluciones para todos los problemas. Y el kirchnerismo? El quince vimos hoy sacando pecho por los jubilados. Veinte años de Kirchnerismo con ajuste, con litigiosidad, con moratorias, con el fin de un sistema para supuestamente volver al reparto y tener éxito. Cuentas pendientes por todos lados. No, Porque con la inflación de regreso a la Argentina aumentaron solamente los haberes mínimos y mucho juego jubilado tuvieron que salir a hacer juicios y no apuraban a la justicia porque porque estaban contrarreloj. Sólo si algún juicio y tengo casi noventa años, No sé si lo voy a poder ganar.

La sentencia emblemática de de la Corte año más tarde, que aprobó un un sistema diferente para poder actualizar los montos de los jubilados que se los tenían congelados y los dejaban muchas veces, muchas veces que mueran sin solucionar en la justicia lo que corresponde la pérdida del poder de compra, la eliminación de la capitalización, la inclusión de personas sin aportes pero a raudales. perjudicando a los que pusieron dinero toda la vida sin saber crear una figura.

Parte insiste Bueno, lo que no te damos por jubilación te lo damos por otra figura, como después fue el pan. Informalidad por todos lado de que habla el quise ánimo cuando sale hoy a cortarse la vena por jubilados El Ajuste brutal del Gobierno de Alberto Fernández rompieron la la ley anterior, que beneficiaba a los jubilados la fórmula de movilidad que estuvo en el dos mil dieciocho dos mil diecinueve.

Aumento diferenciales bonos para algunos, lo que ganaban un poquito más de la mínima perjudicado porque no le tocaron un mango en la pandemia. Cierre temporario de oficinas Dean CES la gente dejó de operar todo tipo de derecho. Una caída en el número de altas de prestaciones les permitió ajustar en su momento y hoy se vuelven locos con la palabra ajuste. En definitiva, la palabra sustentabilidad, que es tan necesaria. Nunca nadie le presta atención Y hoy temo que el gobierno no encuentre un camino y que crea que conectó bonos de setenta mil peso y algún ajustecito mínimo. Le salva la vida a los jubilados.

La oposición totalmente desquiciada, perdida Cuando estuvo en el Gobierno no resolvieron lo más mínimo. Los jubilados con Alberto Fernández perdieron treinta y dos por ciento en el último Gobierno kirchnerista y en el medio un foco de tensión poniendo a sindicalistas, a piqueteros y a jubilados hoy en la plaza.

Ojalá que alguien tenga alguna idea mejor Y ojalá que estos diputados radicales Mariano campero, Francisco, Monti, Roxana, Reyes, Martín al hall Pablo serví Luis Picado y Juan Federico Turnier que cambiaron en una semana de parecer tengan en la cabeza la posibilidad de presentarnos algún plan para entender cómo cambiaron tan rápido y cómo es posible tener un sistema jubilatorio digno, el Argentina, donde el setenta y cinco por ciento no cobre la mínima y donde casi el ochenta y pico por ciento de los jubilados hoy estén en extrema pobreza.