Editorial Paulo Vilouta: "Terminemos con la monotonía " (13/02/26) #Vilouta910

Embed

Como todos los días, cerrando una semana que para mi gusto fue de altísimo movimiento porque nada peor en un país que no intentar hacer algo para salir de la monotonía y del fracaso. No sé si la media sanción laboral, no sé si la media sanción del nuevo régimen penal juvenil van a ser la salvación de la Argentina, pero es salir de leyes de mil nueve setenta, de mil nueve cuarenta, de una Argentina estancada, de una Argentina paralizada, que para muchos tiene que seguir así y para otros tienen la idea por lo menos de intentar buscar algo mejor. Yo me paro de este lado, ¿no? Porque la monotonía, la mediocridad, la practicamos todos los días en la Argentina y resultado no nos da.Ahora hay que trabajar fuerte para que esta reforma laboral que blanquea la precariedad absoluta que tenemos en materia laboral porque tenemos malos empleos y cuarenta y tres por ciento en negro en la Argentina no asegura por sí sola que nos llenemos de trabajos buenos, dignos, y todo el mundo en blanco, todo el mundo registrado. Argentina tiene que crecer.

Argentina tiene que dar saltos económicos, hace catorce años que este país está frenado mínimamente en materia laboral y hasta este momento ni Cristina Kirchner, ni Mauricio Macri, ni Alberto Fernández, ni hasta Javier Milay en estos tiempos rompieron esta inercia. Esto por el lado laboral y por el lado del régimen penal juvenil me parece que es una reivindicación a todas las víctimas de delincuentes menores de edad que lamentablemente como consecuencia de una descomposición social y moral de la Argentina con jueces y políticos muy permisivos llegamos a esto que estamos viviendo en los tiempos de hoy donde mayores y muchos de ellos vinculados al narco se han aprovechado de los menores no punibles para transformar la Argentina en una cuna de delincuentes de muy corta edad.Ayer yo escuchaba y vuelvo a repetir no alcanza solamente con la cuestión laboral si no salimos de la inercia y no crecemos económicamente y no alcanza si los recursos destinados a qué hacemos con los menores que detenemos por delincuentes no son bien utilizados y bien custodiados para que no exista otro nicho de corrupción pero ayer en la cámara de diputados más allá que hubo mejor conducta que el año pasado porque no hubo gente en escándalos sublimes como los que vimos la temporada anterior vimos escasez de ideas no podemos hoy destacar algún discurso por lo notable por lo bueno por lo diferente por lo trascendente sino que siempre tenemos que marcar el común denominador de muchos de estos discursos ayer hay uno que para mi gusto es lamentable y que rosa la apología del delito el señor Horacio Pietragala que es diputado nacional en el debate sostuvo esto que la única dignidad que tuvo fue delinquir empezó a ser digno cuando empezó a delinquir y empezó a poder llevarle un plato distinto de comida a su familia que la primera vez que vio cómo vivía una persona en clase media le generó más resentimiento llevar adelante una ley que baja la imputabilidad no resuelve nada al contrario genera más violencia y va a generar cada vez más persecución a los pibes más humildes de nuestro barrio este hombre que en algún momento fue secretario de los derechos humanos para algunos en la argentina no para todos y hoy es diputado dijo que hay jóvenes que empezaron a ser dignos cuando empezaron a delinquir bueno a partir de esto nos damos cuenta lo que muchos piensan hay una muy buena noticia a esta hora y es que hay un fiscal con huevos y digno llamado patricio ferrari que pidió a la justicia que se prohíba de manera absoluta el uso de teléfonos celulares y de cualquier dispositivo con acceso a internet para los 40 detenidos señalados como los integrantes de la denominada banda del millón por fin un fiscal que hace las cosas que tenemos que estar aguantando que en la provincia de buenos aires el ministro de justicia de seguridad y el gobernador están fascinados con que todos los presos tengan teléfonos celulares hugo isaías castillo alojado en la unidad penitenciaria número 9 de la plata forma parte de la banda del millón la banda que acosa a gente grande y que son responsables entre otras cosas de la muerte de gente y de un desorden absoluto mataron a enrique de marco en su casa en lomas en marzo del 2024 llegaron a la celda donde está este delincuente el autor de este delito cuando llegaron al calabozo encontraron un televisor un parlante luces led marihuana y al ritmo de canciones de elegante permitió el ingreso para que vayan ahí a requisarlo de qué estamos hablando este tipo está preso o está en un hotel huguito los llaman los secuaces tiene 20 años acusado de matar a golpes a un empresario en su casa para robarle estuvo prófugo durante gran parte de este año hasta ser detenido finalmente en noviembre en una discoteca de tigre desde entonces dirige la banda desde la cárcel a través de redes sociales o videollamadas en el asalto de la abuela influencer mónica los delincuentes que estaban adentro de su casa torturando a la señora veía cómo desde la cárcel y a través de videollamada este tipo le daba las instrucciones tienen internet parlante televisor luces led marihuana.

pero no se dejan de joder los que manejan la provincia de buenos aires alimentando esta banda de delincuentes y si no que digan estamos a favor de esta gente y nosotros sabremos lo que tenemos que hacer con ustedes porque no nos pueden someter a tener que vivir bajo la presión de esta banda llévenselo a vivir con ustedes ya escuchaba a diputados los zapatos que también muy emocionada los adolescentes no tendrían que ser punibles y una máxima pena no sé qué llevátelos a vivir con vos victoria vas a ver qué bien la vas a pasar dejate de exponer a la gente con estos discursos tan berretas y tan emocionales de lágrimas que no tienen sentido lloremos por los que están robando a esta hora lloremos por los que mataron pero no lloremos por por delincuentes hagamos algo para rescatarlo castillo san martín con conocido como el corazón de la banda liderazgo intervenciones directas en violentos robos de alta complejidad uso de armas su hermano también tiene una ubicación jerárquica la estructura aunque un eslabón más bajo donde están presos manejando desde la cárcel la banda del millón por fin apareció el fiscal ferrari que dijo terminemos con este show de teléfono y todas estas cosas tan insólitas adentro de una cárcel ayer carlos alerno mostró en américa cuando entraron al calabozo de este tipo televisor parlante al ritmo de elegante a todo trapo la música luces led y marihuana no tienen libertad pero maneja la libertad de nosotros que estamos afuera y que no estamos presos porque nos entran a las casas porque nos torturan porque nos asaltan porque nos roban y porque siguen con este delirio ayer no hubo ningún diputado de la provincia de buenos aires más allá de estos discursos lamentables de pietra gala de tolosa paz de grabois que dijera che la verdad tenemos que evaluar el tema del uso de la tecnología dentro de la cárcel vamos a poner un inhibidor y terminamos con todo este delirio porque hay mucha gente afectada pero eso no hablan y la descomposición moral y social de la argentina también tiene consecuencia por medidas de esta naturaleza y si no hablan y no quieren hablar porque tienen complicidad que lo asuman nosotros nos encargaremos lo que estamos de este lado trabajando y ustedes que están del otro lado votando pero dejemos de apañar y de fomentar este tipo de mafias un fiscal pidió la interrupción de todos los celulares de esta banda del millón que sigue robando a un detenida porque comandan desde la cárcel los asaltos de argentina media sanción para una ley y un escándalo de por medio con un montón de menores que fueron creciendo que hoy están cumpliendo algunos encierro pero que siguen bajo el mismo camino una situación realmente increíble ojalá que alguien escucha este fiscal y ojalá la justicia alguna vez se ajusta en la argentina en un momento gravísimo en un momento de enormes problemas económicos para la mayoría de los argentinos y en medio de esta falta de respeto absoluta y total de un grupo de políticos y de jueces que han determinado que las cárceles en la argentina para algunos son un country y que se vive con condiciones mejores que aún estando en libertad y los que viven en libertad aterrados y con la consecuencia de tener que tolerar que a través de una videollamada en tu casa desde una cárcel comanden el asalto que te están en ese momento llevando a cabo en tu propia vivienda solamente en la argentina hagamos lo que hacen otras partes del mundo no les va tan mal no somos el ejemplo somos una vergüenza en un montón de cosas y hacer en medio del tratamiento de un tema tan tan delicado un fiscal pidiendo a los gritos que por favor terminemos con los celulares en las cárceles de la provincia de buenos aires