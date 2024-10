Editorial Paulo Vilouta: "Todo es político, menos vos"

Tengo una cuantas contradicciones más de lo habitual, porque formo parte de el sesenta y nueve por ciento de los argentinos que creemos que la educación tiene que ser pública. Lo tengo absolutamente clara desde hace mucho tiempo la postura, el pensamiento y la decisión.

Pero viendo lo que fue pasando a hacer y en las últimas horas digo Che el Argentina todo es político menos la gente Por qué hacer? Un montón de gente salio despojada de cualquier mandamiento politico a defender Lo que sin duda marca un acceso universal, algo donde casi todos estamos de acuerdo.

Me parece que en la Argentina el gobierno de Javier Miley muy explosivo en algunas cosas. Para mi gusto tendrá que entender que hay cosas que nos unen y donde hay unión, no hay que sembrar discordia hoy en la Argentina. Imagínense si no ponemos a discutir sobre la soberanía de las Malvinas, estaríamos entrando en un hecho demencial, porque creo que el noventa y nueve coma nueve por ciento Los argentino Decimos que las Malvinas son nuestras a pesar que no las tenemos bajo nuestro dominio hoy. Y la educación pública es como el tema de la salud.

Es un derecho adquirido. En Argentina no lo discutimos. Nos permite igualar. Nos permite que una persona de de muy con de condiciones muy baja pueda salir al mundo, salir al frente. Capacitarse? No lo tenemos. Encuentra eso porque ya lo hemos resuelto. Y salvo algunas excepciones, todos pensamos lo mismo. Pero me parece que lo de hacer comparado con lo de abril también marcó una diferencia Por qué hacer? El panorama fue muy distinto. En abril discutíamos educación pública o no?

Porque nos creíamos que Milei iba a cerrar todas las universidades. No pasó y no está en discusión. Se terminó y se canceló. Es asunto, Me parece que sea la mayor reivindicación fue salarial. Por eso he movido, entre otras cosas, tanto sindicalista no metido ahí en el medio hobby, una situación diferente a la de de abril, algo más transversal que se algo algo diferente porque no te Mucha política y vuelvo a repetir todo es político, menos vos que formas parte de la gente que hacer.

Salió porque defiende algo y no va con un control remoto porque salvo a en contra de tal o a favor de tal, no te tiene que mandar Miley no te tiene que mandar Cristina no te tiene que mandar Macri, manejas tu sentimiento y yo estoy de acuerdo con que los maestros ganan mal y los docentes ganan mal, como también los médicos, como también los enfermeros o como el dato que difundió el INDEC el setenta por ciento de las personas que tienen trabajo ganan menos de quinientos cincuenta mil pesos en Argentina Una vergüenza Un jubilado cobra con bueno, trescientos mil. Una vergüenza.

Pero la vergüenza es casi general, entonces me parece que ayer estábamos ante una reivindicación salarial de un grupo de personas que tiene un promedio de un millón de pesos, que son los dos cientos universitarios Después tendremos que discutir porque las universidades recibieron treinta por ciento menos de fondo que en el año dos mil veintitrés. Que esto representa un cero coma catorce del PBI contra el cero cuarenta y cinco de Los jubilados.

Tenemos que discutir un montón de cosas, pero me cuesta la discusión central Por qué hacer cuando escuchaba el tema este permanente del acceso universal de mi abuelo que llegó en el barco y fue la Universidad de mi papá, Digo todo muy emotivo, pero no estamos discutiendo, cerrar o no las universidades lo que estamos viendo. A ver si podemos lograr que algo sea más eficiente y con una gran cantidad de dinero.

No solamente tengamos que pagar salarios, sino que tengamos que mantener edificio y tengamos que darle nivel educativo a la educación argentina. porque es muy fácil se pongamos la guita. No controle, monada, no nos fijemos qué cantidad alumnos se reciben, no proyectemos, que necesita Argentina para el futuro total. El Estado pone y decimos que todos eran y no es todo gratis y me parece que no va a hacer. También fue un reflejo confuso porque el político en la Argentina y hablamos de una educación hoy del dos mil veinticuatro, comparada con la de mil nueve ochenta mil nueve se varió bastante, saben porque, porque tuvimos muchos gobiernos ineficientes que hicieron polvo Argentina económicamente y muchos políticos que están en la justicia por corrupción, por haber tal vez tocado lo que no le correspondía a todos estos ese dinero de malas políticas y de malos políticos.

Hoy no lo tenemos y estamos fisura DOS en todos los aspectos en la Argentina. Pero lo que no me gusta y me tiene realmente cansado es el oportunismo de los políticos. Porque hacer fue todo política menos vos, que formas parte de la gente.

Cuando el presidente de la nación, Javier Miley, era diputado. Decidió levantar con otros políticos el impuesto a las ganancias cuando Javier Milei entró a la Casa Rosada y tuvo que manejar los números de la economía argentina, dijo. Esto es un disparate, pero siempre hay un político en campaña y un político en funciones, Javier Miley.

El Estado es una organización criminal violenta que vive de una fuente coactiva de ingresos Samad a impuestos y por lo tanto los impuestos son un robo y cualquier iniciativa que conste en bajar impuestos. Yo voy a estar de acuerdo Además. Los impuestos son una rémora de la esclavitud. Por lo tanto, bajar impuestos es devolverle libertad a los sin Nada nos. En cuanto a la naturaleza de lo que es el impuesto a la ganancia, me parece un impuesto aberrante. Nos encontramos frente al delirio descomunal de tratar al salario como ganancia, lo cual es un delirio total y por lo tanto digamos, o sea, Better impuesto. Además es inmune y por ende tiene que ser eliminado.

Javier MileI en campaña El Javier Milei en funciones restituyó el impuesto a las ganancias Todo político a ser menos ustedes la gente Y si no pensemos en Cristina Fernández que gobernó tantos años la Argentina hacer. Habló de la Universidad Pública de reconquistar la movilidad social ascendente porque hay siempre dos dirigentes, el dirigente en campaña y el dirigente en funciones la Cristina en funciones cuando era presidenta.

No hace mucho tiempo Pensaba lo siguiente habilidad frente al resto de los trabajadores, por ejemplo, que cuando no anda la fabrica se la cierran la persiana y los hecha por el tiempo, que también tienen cuatro horas frente a la jornada laboral obligatoria de ocho horas para cualquier trabajador frente a la suerte también. Y bueno, porque siempre fue así. Está bien que sea así de tres semanas de tres meses de vacaciones frío, trabajadores que tienen vacaciones mucho más reducidas con el esfuerzo que hemos hecho de dotar a nuestros alumnos de negros.

Como es posible que cada vez que no tengamos que reunir con sus dirigentes solo tengamos que hablar de salarios y nunca tengamos que hablar de qué pasa con los pide que no tienen clases Esto es lo que yo quiero cambiar de la cultura Cristina Fernández, muy aplaudida en ese momento como presidenta y muy en contra de los docentes, saben porque.

Porque hay un político siempre en campaña y un político en funciones en campaña y todo es color de rosas en funciones No hay un mango para ningún lado. Emitimos o pedimos préstamos y me parece que no hay muchas opciones tres de octubre Argentina se levanta. Esta igual que hacer con el éxito rotundo de ustedes, los que salieron por todo el país a pedir y a levantar la bandera de la educación. Sin duda hacer con un condimento salarial.

Pero hoy nos levantamos y tenemos veto. Hoy nos levantamos y tenemos docentes cobrando lo mismo que hacer. Hoy nos levantamos y tenemos incertidumbre y hoy nos levantamos los argentinos sabiendo que más allá de los docentes universitarios y las auditorías y los controles obligatorios que tenemos que hacer el setenta por ciento de las personas que habitan este país que tienen trabajo ganan menos de quinientos cincuenta mil pesos. Doloroso pero real. Todo es política, menos vos, la gente.