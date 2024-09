Editorial Paulo Vilouta: "Todo lo que se suma va restando"

Ayer veía este escandaloso espectáculo en la puerta del Congreso, cuando algunos en la Argentina que tendrán que demostrar que son honestos y que no se afanaron la comida de los pobres, estaban tratando de defender a un grupo de pobre jubilados que la Argentina están desde hace años en una decadencia absoluta, porque el setenta y tres vive en la pobreza.

Les quiero aclarar que no admito que ningún policía le pegue a una persona mayor, sea jubilada o no sea jubilada. Si no están en condiciones de manejar el orden, que den un paso al costado o quien maneja esto hasta ahora con bastante éxito, porque no hay más cortes y piquetes en la Argentina tienen que instruirá esta gente para que nadie ose levantarle la mano a una persona mayor.

Esto está totalmente claro, Pero después que piqueteros, organizaciones sociales, agrupaciones de izquierda que creen que gobiernan cuando sacan dos o tres puntos cada vez que vamos a elección y nunca se ganas al Gobierno el Polo Obrero el Movimiento edita barrios de pie.

Me parece que tienen que resolver otro tipo de cosas mas que poner a un grupo de gente mayor al frente de una protesta y utilizarlos como los utilizaron el día de hacer Los argentinos Todos Creo que somos solidarios con este setenta y cinco por ciento de jubilados que cobran la mínima con este setenta y tres por ciento de jubilados que viven en la pobreza, con este delirio majestuoso de todos los gobiernos que han metido más de cuatro millones de personas sin aportes. En vez de crear una figura aleatoria, como puede ser la PUAN.

No tuve aportes porque tuve la desgracia de trabajar en un país donde el informalismo dentro del laburo en moneda corriente, como un obrero que abre hoy que me dijo Cano doscientas Lucas por quincena. Y si me aumentan ochenta mangos, el tren se me complica la vida porque estoy en negro y porque tampoco me pagan los viáticos y porque tampoco me pagan la comida. Nosotros solidariamente estamos con ello, pero nos hemos a la gente grande para los espectáculos lamentables del día de hacer.

En vez de estar piquete, ando y prendiendo fuego, los estos de basura busquen alguna idea superadora para estar mejor y pídale a sus líderes que aclaren bien ante la justicia La investigación del fiscal Pauly cita donde hay enormes irregularidades en muchos de estos movimientos sociales, con la distribución de la comida y con la extorsión de la gente.

Dejemos de usar a la gente grande para hacer política. Busquemos les soluciones, porque nosotros somos los próximos E los que estaremos también con este tipo de sueldo lamentable, de jubilaciones indignas que tiene la Argentina porque el sistema está totalmente roto. Le preguntaba al ministro Franco que basar con este senador porque hacer Bartolomé.

Abdalá contó que tiene más de quince asesores, de los cuales trece se están están en San Luis y que no se utiliza en beneficio propio porque él quiere ser gobernador. Pagamos la deuda externa argentina de más de cuatro cientos mil millones de dólares. Con esto no, pero así como el senador lo con total ligero de lengua, Imagínese la cantidad de situaciones que podríamos recortar para poner todos el hombro de la misma situación. Tendría que darse cuenta que lo que hizo no solamente es un Sincericidio, sino que forma parte de una realidad que la irrealidad de mucha gente que no tiene nada a su favor. Un papel o más. Y un senador que habrá llegado de milagro, No? Y ahora quiere ser gobernador.

Y cuando llegan a y Che Mira, soy Senado. La gente me votó ni sabían quién era. Le fue bien a mí la y como le fue bien a mi lado, me metieron a mí en la Cámara dentro de otra mala noticia que está dando vuelta. No puedo entender esta locura entre Nación y Provincia con el tema de la vacuna del dengue. Dejense de joder con esto y solucionen el problema porque viene el verano y vamos a estar lleno de mosquitos. Quince. Y los cobró. Compró sin quinientas mil mil Hay no sé cuántas.

Póngase de acuerdo. Levanten un teléfono, Hablen, Dejen de hacer política Con todo, resuelvan el tema. Si la provincia tiene quinientas mil y La Nación compró No sé cuánta expliquen nos como vamos a hacer vacunados y quienes van a ser vacunados porque vamos a tener mucho dengue por todo lo que no se dice por todo lo que nos está haciendo.

No hagamos política con los jubilados, No hagamos política con las vacunas, seamos un poquito más sensato. Sacamos, saquemos, lea la gente. La angustia de no saber si va a estar bien o mal con la epidemia está de dengue, que ya está en la Argentina y que sale hemos padecido y que va a ser mucho peor este verano.

El que se tasar cando buena noticia Aerolíneas Argentina logró bajar el déficit que hizo retiro voluntario, prejubilaciones, las empresas aéreas ninguna supera los diez mil empleados Argentina y Aerolíneas Argentinas superaba largamente esta cifra. Consiguió en el mes de julio ganar después de muchísimos años, veinte millones de dólares. Mueve la aguja, pagamos la deuda externa.

No Pero heladita de todos los argentinos cuando tal despilfarrado cuando está mal usada y cuando vamos sumando Abdalá Aerolíneas Argentinas el dislate de aquí las jubilaciones de privilegio, las pensiones de invalidez, trucha, la universidad de las Madres de Plaza de Mayo donde no egresa nadie y se llevan una. Todo va sumando y todo va restando donde va restando en el salario de los empleados públicos, en el salario de los jubilados, en los alimentos y la calidad de lo que compramos y distribuimos en las obras públicas que hay que hacer con mucho control para que no haya Fano.

Vamos sumando muchos gastos innecesarios y vamos generando y vamos restando por el otro lado. Un día de mucho movimiento. En el caso de la causa Alberto Fernández, atento a lo que pueden ser declaraciones claves en el día de hoy y mucha atención a lo que pueda ir pasando en las próximas horas.

También con el Senado de la Nación y algunos temas contundentes que están dando vuelta. Entre ellos la reforma que tiene que ver con la próxima elección, la reforma electoral y todo lo vinculado a las internas permanente que tiene esta Argentina. Una argentina de pocas ideas, de muchas internas, de muchos gastos, muchos innecesarios y de situaciones realmente extremas y graves porque ayer la UCA volvió a confirmar que el número de pobres El Argentina llega al cincuenta y dos por ciento.