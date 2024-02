Editorial Paulo Vilouta: "Tolerancia cero"

Embed

Bueno, esta es la Argentina que tenemos hoy al 16 de febrero, cuando nos están pasando cosas muy, pero muy graves, no?

Pero las discusiones argentinas pasan por temas donde cada uno mantiene una postura, una posición, una ideología, pero no son claros.

Yo pensé que esta semana, señor presidente, después de ver al Papa que lo trató a usted de maligno en la Tierra y él, en vez de responderle con una agresión, le respondió con un abrazo Íbamos a bajar un poquito los niveles, no de agresión y de tensión.

Yo pensé que esta semana seriamente íbamos a hablar para saber si atrás de todo lo que es cultura en la Argentina estamos con los papeles al día y está todo en orden o hay alguna irregularidad?

Yo no sé si la señorita Lali cometió alguna imprudencia, como tampoco sé si la señora Fátima Flores, que la tengo que traer porque es del mundo artístico también que ha hecho muchos shows provinciales y municipales en esta ventaja que tiene el teatro, que es no pagar el impuesto a las ganancias que persigue a muchos argentinos.

Tiene todos sus papeles al día y no voy a generar una polémica de algo que desconozco o que no lo tengo claro, porque si no jugamos al fuego artificial todos los santos días.

Mi índice de tolerancia con este tema está colmado, porque creo que hay temas que tienen una relevancia y una preocupación.

No sé si van a comenzar las clases.

Veo que hay un montón de argentinos que están preocupadísimos porque tienen miedo a que les aumente la tarifa del transporte, porque el sistema que hoy tenemos es muy precario y funciona con irregularidad.

Me encantaría que esté hablando, que han deportado a un delincuente extranjero que estaba aquí en Argentina y que hay que poner un límite a este tipo de cosas.

Deportaron a un ciudadano después de haber robado sistemáticamente celulares en Argentina.

Me gustaría que estemos hablando, que el salario mínimo no está resuelto.

Me encantaría estar hablando del tema de nuestro bolsillo, tan debilitado, porque hoy estamos llevando a cabo un ajuste.

Y yo creo que muchas cosas absolutamente necesario con Milei, sin Milei o con quien sea, porque la economía no es ficción, sino que tiene que ser real.

Pero estamos afrontando los problemas de febrero con los sueldos de noviembre, los que tenemos paritaria y mucha gente con la plata de mayo o de junio del año pasado, porque está en negro.

Entonces me parece que esta discusión llegó a un punto donde no vamos a partir y donde no vamos a salir, porque los fanáticos de una idea y con el presidente van a crear una cosa y los fanáticos de otra idea van a creer otra.

Entonces me parece que hemos llegado a un punto donde no nos vamos a mover.

Valoro que la señora Espósito escribió una carta donde finalmente ella dice sin ironía, hace como una invitación al presidente.

Ojalá sea el tono que tengamos que utilizar.

Tenemos que resolver cosas muy, muy importantes.

Hoy hay una denuncia de un ministerio que habla de canalización y sobreprecios en el tema Comida.

Nos pasamos un mes hablando de falta de comida en muchos comedores.

Hoy el Gobierno responde con esto que tiene que ser una investigación judicial y señor presidente, con todo respeto, si hay alguna irregularidad en la señora Espósito o en quien sea del mundo del espectáculo del mundo de la cultura, llevémoslo a la justicia y expliquémoslo a los argentinos.

Dejemos de utilizar apodos para descalificar a la gente y dejemos de tratarnos de un modo que no sirve porque es un país que está en llamas y no hace falta agregar más fuego.

