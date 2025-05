Editorial Paulo Vilouta: "Tomar recaudos" (14/05/25) #Vilouta910

Embed

Me tomo un minuto, como todos los días, y miro con mucha envidia, como siempre.

Y lo recuerdo porque Uruguay en las buenas y en las malas están unidos, son respetuosos.

Y la muerte de Mujica otra vez no solamente ata al pueblo, sino también al arco político para despedir a un presidente de la nación que la gente eligió democráticamente, que podemos estar de acuerdo o no con las ideas, pero que formó parte del elenco de prestigiosos presidentes de la República Oriental del Uruguay y que hoy todo el país se une para despedir como corresponde, con respeto, con diálogo y con institucionalidad al ex presidente uruguayo, volviendo a lo nuestro y en una situación absolutamente antagónica, de mucho enfrentamiento y más teniendo una contienda electoral de baja monta pero nacionalizada, que es la de los legisladores, no porque no sean importantes ellos.

Pero si nos remitimos a la vieja boleta, siempre tenemos presidente, vicepresidente, jefe de gobierno, diputados, senadores y allá lejos, los legisladores de la ciudad o los concejales.En cualquier distrito que vos votes.

En la provincia de Buenos Aires, según cualquier otro distrito, hoy se ha nacionalizado y me parece que más allá de algunas viejas prácticas que tenemos nosotros en cuestionar algunas cosas, el Gobierno lo que tendría que hacer para evitar este tipo de intervenciones y fastidio generalizados es tratar de ser un poquito más prolijo en la semana final.Y me refiero a los anuncios.

Yo estoy de acuerdo con que los anuncios se hacen siempre gobierna, uno gobierna el otroUn día tiene una ventaja.

Uno un día tiene una desventaja el otro, y esto pasa con todos.Obviamente que no podemos inaugurar una obra y obviamente no podemos tampoco creer que la gente por una obra va corriendo a votar.Siempre hay una especulación.Hoy el Pro cree que por ficha limpia puede sacar más votos.Hoy el Gobierno cree que por los anuncios de los aranceles puede sacar más votos.La verdad que no lo sé.

En la práctica, cómo es tu composición mental para poner un voto el día domingo, Pero me parece que el Gobierno, aprovechando que plantea ser políticamente diferente, tendría que tener una explosión antipolítica la semana previa a una elección aquí en la ciudad, porque nada es al azar en el mundo de los libertarios y esta semana hubo mucha presencia de Manuel Adorne haciendo anuncios importantes en materia económica.Mañana formará parte de este mega anuncio que tiene que ver con este blanqueo del cual vamos a hablar en un ratito nada más, pero muchas veces para encender la gestión Este tipo de anuncios sin duda levantan la expectativa de la gente.

Lo que sí, tal vez, y en esto estoy de acuerdo con el arco político opositor, es que Manuel adorne podría haber pedido una licencia.Y si che yo la semana previa no soy el vocero del Gobierno, me dedico nada más que a mi campaña y no mezclo los tantos, pero pretender que un gobierno cualquiera sea, paralice anuncios o paralice actividad porque tenemos elecciones y la verdad que es imposible, más en un país que vota a cada rato.

Porque no solamente votamos cada dos años, sino que en el año votamos más de una vez, porque este año no tenemos paso.Pero vamos a votar el domingo los que vivimos en la ciudad de Buenos Aires y en octubre sería un año absolutamente paralizado y me parece que no estamos para parálisis.

Y hablando de esto, celebro que el Gobierno argentino mañana haga un anuncio con relación, algo que nosotros los argentinos hemos naturalizado, pero que no pasa en todas partes del mundo.Y es tener ahorros o dinero de resguardo o dinero de seguridad ante un peso tan endeble ante tanta inseguridad por parte de lo que han sido los planes económicos que hemos tenido en los últimos treinta o cuarenta años en la Argentina, que nos ha hecho tener una doble moneda en la Argentina, una que la usamos para las cosas potentes y serias, como es comprar una vivienda, eh, como es, eh plantear algún inconveniente que tenga que ver con nuestra situación patrimonial.o nos exigen para comprar determinadas cosas y la otra para Bueno, vamos al supermercado, pagamos la cobertura médica, pagamos los impuestos, vivimos, viajamos, cargamos nafta, que es el peso hoy más fuerte, más sólido, pero en algún momento con pesos que prendían fuego los bolsillos y que hacían que bueno, Che, al que le sobraba algo y compro esto, renuevo el otro.Reparo lo otro, pero no me guardo un peso como en la vieja alcancía que tenían nuestros abuelos o nuestros papás.Se terminó esa historia en la Argentina y me parece que el Gobierno, que tiene un presidente con ideas económicas porque es economista, tiene que encontrar el camino para instrumentar un sistema que sin duda tiene un riesgo, pero que también tiene un beneficio.

Por qué?Porque la mayoría que podemos tener un dólar incautado en la casa, en la caja de seguridad, en el colchón o donde sea, lo tenemos de buena fe porque o lo heredamos o porque lo compramos o porque sabemos que es negro o porque también sabemos que hay nueve millones de argentinos que están en negro y para ahorrar o para resguardarse.

Tienen hoy algún dólar en su poder y ese dólar hoy está inactivo y ese dólar hoy representa, si todos pusiéramos esa plata sobre la mesa, la deuda externa argentina paralizado, perdiendo valor, porque la inflación en los Estados Unidos es dos, tres dos cinco anual, sin ningún destino y pensando solamente en un futuro que ninguno de nosotros sabe cuál es.Pues yo puedo decir y me guardo, sí, un ahorro, una porción, si puedo y lo cambio en dólares, porque el día de mañana, cuando me jubile y cobre estas jubilaciones desastrosas de la Argentina o no sé qué historia y no sé qué va a pasar dentro de tres, cuatro años porque me decidimos nosotros, dispone Dios.Mientras tanto, todo ese dinero está inactivo.Todo ese dinero está en riesgo.

Vemos como a mucha gente con costumbres de guardar cosas en la casa la pasan mal, la roban, la torturan, le sacan el dinero, ese que tienen de resguardo y una economía que no avanza.

Creo, por supuesto que hay que tomar recaudos, instrumentos, declaraciones juradas donde uno va, se presenta y dice Señores, este dinero, mire, no soy un narcotraficante.

Mire, no soy un delincuente, no soy un político que me hice rico en la función pública.

Sabe que soy un ciudadano que un día compré dólar negro o dólar blue o que me pagaron algo y no tengo la factura para demostrar esto o que murió un familiar mío, mi papá, mi mamá Y en la casa, cuando fui había qué se yo, cinco mil dólares, lo que les debe pasar a mucha gente.

Ustedes que están escuchando, que tal vez yo tengo trescientos cuatrocientos mil dólares, lo que lo que sea, y lo tengo ahí en casa, con el temor que quede algún dedo pegado.

Así que me parece que es una buena idea de reactivación de la economía que nunca escuchamos Por supuesto que tomando recaudos sabemos que Argentina pasó por muchos blanqueos el último el año anterior, pero ojalá sirva.y ojalá sea un instrumento para reactivar una economía que tiene cuatrocientos mil millones de dólares inactivos en poder de todos nosotros, los argentinos, y fundamentalmente en poder de la inseguridad económica que vive nuestro país desde hace muchísimos, muchísimos años.

Ojalá sea un principio de estabilización, repito, con todos los controles necesarios donde uno dice a través de una declaración jurada, este dinero vino de acá y no vino de acá para intentar, de alguna forma de espabilar a una economía argentina que todavía a pesar que muestra no tener tanto sueño, todavía tiene serios inconvenientes en esta materia.