Editorial Paulo Vilouta: "Trabajemos con seriedad"

Hoy es un lunes muy particular, donde tenemos dos o tres cosas dando vueltas alguna que simplemente las quiero recordar y otra que son de suma importancia para el día a día.

El fin de semana vimos la sobreactuación de un montón de senadores argentinos tratando de in justificar el papelón de la última semana.

Y ahora todos buscan despegarse del escándalo del aumento en una Argentina de bolsillos vacíos y de muchas carencias y de índices. Más allá de lo que hoy pueda contar el presidente de los superávit de índices, donde vemos que todas las flechas son rojas y para abajo desde el punto de vista, consumo, construcción, industria, pymes Los descarados senadores de la nación trataron el fin de semana de inventar un sinfín de proyectos para justificar lo que hicieron la última semana.

Si tenían tantos proyectos la semana anterior, por qué no presentaron esos proyectos y no hicieron el vergonzoso espectáculo de en un minuto cincuenta y dos, imponernos dietas de más de siete millones de pesos y aguinaldo para los senadores de la nación. Aflojen un poquito con los sueldos, eh?

Que el vocero que el senador que el Ministerio de no sé cuántos aflojen un poquito con los sueldos? Porque no es la Argentina que estamos viviendo. La de cuatro, cinco, seis, siete, ocho millones de pesos, eh? Estamos viendo una argentina de ciento noventa mil pesos de jubilación. Estamos viendo una Argentina de una asignación universal de diecinueve mil pesos. Estamos viendo bonos de setenta mil pesos. Aflojen un poquito, eh? Aflojen un poquito y terminemos, Por favor, terminemos, por favor. Con la justificación permanente hemos hecho en todo en la Argentina, la justificación del pasado. Toma un ejemplo malo para justificar mi mala conducta.

El señor Lousteau, que le costó tanto levantar su mano y que la levantó a favor del aumento, trató de justificar diciendo Si el señor adorne gana cuatro millones de pesos, cómo vamos a ganar nosotros menos. El mal ejemplo de Adorni no justifica la mala conducta de luto y el resto de los senadores, por favor, terminemos la justificación ejercicio muy de nuestra sociedad aplicable en todas las materias che, como lo hizo aquél o como lo hizo aquélla.

Yo tengo la posibilidad de hacerlo. Terminemos con esta payasada y ojalá que en la semana no nos olvidemos. Yo no me quiero olvidar de este tema, porque acá en la Argentina tenemos temas muy intermitentes y nos olvidamos rápidamente.

No nos olvidemos de este tema que paguen el costo político. Como no nos olvidemos de mirar la Cámara de Diputados porque estarán pensando che después del papelón de los vecinos de los senadores, qué vamos a hacer nosotros ahora?

O cómo lo vamos a justificar o cómo lo vamos a llevar a cabo. Después tendremos que abrir y de una vez por todas, ser serios.

Así como yo pido que en un tema tan icónico como las universidades y todo lo que tenga que ver con las cuestiones hospitalarias, dentro de lo que es el aprendizaje, estemos en condiciones de seguir hacia adelante porque hay cuestiones icónicas. Por favor, respetemos los controles y tengamos un control exhaustivo sobre la Cámara de Senadores y Diputados para saber qué cantidad de asesores tienen, cuánto tiempo le destinan a esta tarea, si cumplen o no tareas en forma privada, Cuál es el gasto de cada uno?

¿Cómo es el tema del desarraigo? ¿Por qué tienen tantos gastos de representación cuando el año pasado se sonaron tres cuatro veces porque se la pasaron de campaña?

Cuál es la obligación de la tarea, porque cuando hay campaña che hoy soy senador, pero ya estoy pensando que en dos años quiero ser gobernador o vicegobernadora o no sé qué historia. Trabajemos con seriedad, trabajemos con seriedad.

Punto dos. La ministra de capital humano, la señora Sandra Peto Vello, va a tener que tomar una determinación urgente.

Yo sé que hoy estará en una disyuntiva muy, muy compleja, porque el Gobierno anunció el jueves una propuesta de mejora de un setenta por ciento para el mes de mayo para gastos de funcionamiento se suma un setenta por ciento de marzo con una partida extraordinaria de catorce mil cuatrocientos millones para los hospitales universitarios.

Los quirófanos del clínicas, que son dieciséis, solamente funcionan cuatro. Es la primera vez.

No, no es la primera vez, pero tenemos que solucionar esto para que de una vez por todas funcionen los quirófanos, funcionen los ascensores y tengan esa calidad profesional y humana al servicio de la gente, como lo hicieron siempre, sin tener que estar a oscuras o en situaciones muy, muy complejas.

Porque la verdad que es insólito trabajar de este modo, pero la ministra va a tener que tomar una determinación y así como no hubo ningún problema la semana anterior para levantar el rango, eh, de muchos que tienen a su cargo la vocería del gobierno.

Bueno, por favor pongan un vocero o una vocera a la ministra de capital humano, porque tengo entendido y traté de lograr que alguien la entreviste. Solamente dio una nota desde que es ministra, que no le gustan los medios, pero no es cuestión de gustar o no gustar.

Tiene una tarea pública y hay que explicar y hay que hablar. Y hoy la ministra tendría que estar explicando claramente qué va a pasar mañana, si está el dinero, si no está el dinero, si van a hacer auditoría, si no, van a hacer auditoría, si alcanza o si no deja de alcanzar, si es solamente para sueldos o es para funcionamiento.

Pero estando muda, nadie entiende nada porque el jueves emitieron un comunicado que el que quiere lo lee y el que quiere no lo lee. El que quiere lo difunde y el que quiere no lo difunde. Puede ser la mejor ministra de la historia.

La verdad que recién comienza. No la conozco, no tengo el gusto y no le estoy haciendo una crítica a su función, pero en un lugar tan delicado así como pasó con el ministro de Salud o el secretario de Salud que no abría la boca y hoy tiene una calificación en las encuestas.

Lamentable el tratamiento del dengue en la Argentina. Por favor, ministra, si no quiere hablar porque no le gustan los medios o le tiene temor a los medios, ponga una vocera o un vocero que explique porque estamos ante el único capital, supuestamente con billetera abierta y hay que definir cosas importantes, importante.

Después definamos si los extranjeros tienen que pagar o no. Después definamos si es lógico hacer una carrera en doce o quince años después definamos si algunos pueden pagar y otros no.

Después definamos todo, pero tratemos de hablar, porque con silencios y con señas no se entiende nada. Para terminar, simplemente un breve recordatorio. Porque hoy se cumple un mes de uno de los asesinatos más significativos en los últimos tiempos a nivel sociedad, que tiene que ver con lo que sucedió en esa peluquería de Recoleta, ese hombre llamado Guzmán.

Ese asesino todavía está prófugo. Los que se escaparon de las comisarías de la ciudad de Buenos Aires, once están prófugos Por favor, traten de encontrar a alguien. El grado de inutilidad de algunos es realmente llamativo.

Este señor Guzmán, que es de una banda de narcotraficante que tiene tanto apoyo y tantas formas para esconderse, mató a un compañero de trabajo. Está prófugo.

Hace un mes no lo pudieron encontrar ocho mil cuatrocientos cámaras? No, que salió por beu, que levantó la persiana, que llegó a la esquina, que tomó un auto, se escapó solo, no lo pudieron encontrar. Es vergonzoso. Marca, entre otras cosas, la inseguridad.

No solamente que tenemos cuando estamos en la calle, sino la inseguridad que tenemos después que se comete. Nada más y nada menos que un crimen o una fuga de los penales de la ciudad. Y para terminar, quiero que escuchen, porque el fin de semana pasan muchas cosas a Sandra Arroyo Salgado, la fiscal, la ex mujer de El doctor Nisman, Sandra Arroyo Salgado, que analizó la delicada situación que se vive en la ciudad de Rosario y en muchos puntos de la Argentina con una frase que realmente tiene que levantar todas las alarmas.

Nuestro país ya es casi un narcoestado. La verdad es que tenemos que sincerarnos hablar de lo que hay que hablar en nuestro país ya es casi un narcoestado. Tenemos jueces, perdón, que la interrumpa. Me impresionan mucho los niños delincuentes, escenas de sicariato de asesinos y asesinos, muchos casos de de ajustes de cuenta. Sí, muchos que no trascienden la situación de la provincia vicario y peleas de territorio. Pero la preocupación es que estamos conviviendo con el narcotráfico adentro hemos tenido jueces federales destituidos.