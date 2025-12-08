Editorial Paulo Vilouta: "Un año sin Nahuel Gallo" (8/12/25) #Vilouta910

Embed

El viernes no lo hice que estaba tan jorbado de la garganta pensando un montón de cosas y uno llega a esta altura del año y dice bueno la mayoría de los países sacan el pie del acelerador van a un balance pero me parece bien que Argentina no saque el pie del acelerador porque nos faltan tantas cosas hay tanto por resolver hay tanto atascado que con las sesiones extraordinarias vamos a intentar mínimamente tratar de resolver algunos temas que son cruciales y definitivos para el gobierno y para la sociedad argentina el presupuesto y el tema de la reforma laboral porque vuelvo a repetir pasaron meses pasaron años pasaron décadas donde venimos insistiendo de muchos sectores que hay que hacer modificaciones sustanciales para un país que está en punto muerto marcha atrás y ha llegado el momento de tratar temas importantes después veremos cómo lo debatimos quién tiene el mejor proyecto quien tiene la mejor idea pero hay reformas imposibles de postergar en la argentina la laboral la previsional la impositiva y ojalá que lo que reinen sea la contienda de proyectos que digamos que es que bueno el de la unión industrial argentina pero mira la cgt lo que propuso y mira lo que tiene la cta y mira lo que sabe y lo que dijo tal ex ministro ojalá que sirva para eso y no para no este es el proyecto único que planteo el gobierno a no quien lo plantea el gobierno nos oponemos salimos a la calle rompemos todo eso no sirve es de países de atraso y estamos en un atraso bestial sustancial en un montón de temas así que ojalá sea con prudencia con parlamento con diálogo con superación de ideas que algún día la argentina mucho y mira lo que dijo tal tipo tal mina realmente nos quedamos con la boca abierta y no siempre en esta cosa tan berreta de tan escaso nivel de tan poco argumento intelectual de oponernos por oponernos de oponernos porque nos conviene porque este gobierno no me gusta y el anterior me gustaba ese tipo de cosas ya cansaron a una sociedad que pidió cambios y los cambios que el gobierno tiene sobre la mesa hoy es un día muy importante también porque se cumple un año de la detención arbitraria de un argentino llamado Nahuel Gallo en Venezuela está en una situación increíble hace un año.

Está retenido en forma ilegal el gobierno argentino ha golpeado la puerta pidiendo explicaciones muchas veces no se la han dado pero me llama la atención hoy porque se cumple un año porque hay una mujer María Alejandra y porque hay un nene Víctor su hijo que lo están esperando y no tienen noticias y porque la conducta de muchos argentinos es realmente increíble estamos viendo que en las últimas horas también en este país primero desaparecido luego preso político Alfredo Díaz ex gobernador de la isla Margarita murió muy joven como consecuencia supuestamente de un infarto podemos estar los argentinos tan apartados y tan poco empáticos con lo que está pasando con Gallo en Venezuela yo la semana pasada cuando veía a muchos concejales entre ellos uno de los que rompió el canal TN porque no soportaba que Cristina Kirchner vaya presa y hoy es concejal en 3 de febrero cuando veía a muchos concejales jurando y a muchos diputados entre ellos la señora Bregman el señor del caño que viven en otra esfera a favor de Venezuela a favor del régimen a favor de Maduro digo en un futuro qué va a ser de estos políticos argentinos cuando tengan toda la verdad sobre la mesa de lo que ellos no reconocen de un país que hoy es una dictadura que no respeta derechos y que tiene aún sin fin de políticos por pensar distintos detenidos qué van a hacer con la familia de Gallo qué van a hacer con el chiquito Víctor porque son unos caraduras terribles porque hoy avalan una dictadura saben que en Venezuela hay una dictadura saben que en Venezuela no hay derechos saben que en Venezuela hay hambre saben que en Venezuela no hay posibilidad de tener una comunicación libre.

Saben que no hay medios opositores saben que hay presos saben que hay tortura y lo ocultan si no lo quieren a Trump o no lo quieren a mi ley es un problema de ellos pero el inconveniente está hablen con Michelle Bachelet que fue una muy buena presidenta chilena que estuvo conmovedora y sacó un informe conmovedor de lo que pasa en Venezuela señora del señor del caño señora Bregman por ejemplo que anda a los gritos todos los años en el congreso sáquense las dudas pregunten sean solidarios con un compatriota que está desaparecido de hace un año en Venezuela la familia no tuvo ni siquiera un mensaje para decir quedate tranquilo estoy bien lo único que se sabe es por parte de un ex compañero de celda un colombiano Iván Colmenares que relató algunos detalles de cómo viven privados en la libertad privado de todo tipo de derecho y sin saber por qué está preso porque está retenido por eso después de ver la semana pasada un nivel paupérrimo en la jura de muchos diputados argentinos y de muchos concejales argentinos que entre otros disparates juran por Venezuela y su régimen y sus autoridades que tengan un poquito de piedad hoy se cumple un año de la desaparición de un argentino en ese país está retenido en un centro como cuando la argentina funcionaba la ESMA por ejemplo que hoy repudiamos que hoy rechazamos y que hoy condenamos y me encantaría que todos estemos a la altura de la circunstancia para repudiar para rechazar y para condenar este tipo de arbitrariedades un año sin Nahuel Gallo ojalá que el gobierno argentino y todas las fuerzas políticas hagan todo lo posible para encontrar a Gallo sano salvo en su país regresando al lado de su mujer al lado de Víctor que es su criatura y para terminar con este tipo de arbitrariedades y dictaduras voraces y brutales en el mundo después discutamos si me gusta mi ley si me gusta Trump si me gusta la señora Corina Machado si me gustan las elecciones pero hay cosas que no las podemos discutir hay un régimen ilegal hay una dictadura y estamos esperando todavía que el dictador maduro de este estado narco nos muestre las planillas de lo que fue su contundente victoria en una elección absolutamente falsa que se libró en ese país un año sin Gallo ojalá que sirva la fecha el aniversario que debe ser brutal para una familia un año sin saber nada de una persona que está en Venezuela para concientizar a muchos que en la Argentina han perdido el estado de conciencia