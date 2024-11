Editorial Paulo Vilouta: "Un cambio de época"

Ayer nos quedamos atentísimos a todo lo que pasaba en los Estados Unidos con una elección que impacta y pega en todo el mundo y por las once de la mañana parece un tema aleatorio y terminó siendo un tema gravísimo en nuestro país. Un insensato y un injustificado tema de un gremio terminó arruinando le da vida a un sinfín de pasajeros que quedaron encerrados arriba de distintos aviones como consecuencia de la medida de fuerza, Sólo empieza a repasar lo que pasó en todo este tiempo de Javier, Mila y presidente como consecuencia del fracaso político de los espacios más tradicionales. Uno dice eché todas las medidas de fuerza gremiales implementadas para conseguir entre otras cosas, que no se privatice Aerolíneas Argentinas no lograron obtener absolutamente nada. No lograron ni un peso en el tema paritario ni lograron mover al Gobierno en el tema de la necesidad, aún siendo esto excluido de la Ley de Bases para privatizar una empresa, tal vez una de las más emblemáticas que tiene la Argentina.

Pero una de las estatales que todo el mundo sabe que está sobredimensionada de hace muchísimo tiempo, que lograron hasta el momento generar que un sentimiento en algún momento por una línea de bandera, todos somos Aerolineas Argentinas se transforme en un descontento generalizado entre los pasajeros. Y entre que no no tienen el privilegio de viajar. La sociedad en general, otorgándole al Gobierno una legitimidad social para ir por la privatización de la empresa.

O sea, el resultado de lo buscado hasta este momento por los distintos gremios, que son cinco pilotos Aero navegantes, Asociación de Personal, Aeronáutico, rampas Personal, Técnico Aeronáutico tuvieron resultado paupérrimo, el mismo que obtuvieron los pasajeros en el día de hacer con una retención, pero de lo peor, porque a nadie lo podemos privar de su libertad y menos dejarlo dentro de un avión encerrado. los resultados a la clara están demostrando que este tipo de sistemas forman parte de un sistema que no tiene resultado, que indigna a la sociedad y que por Endesa no son efectivos.

Me parece que a esta altura, gran parte de la política en la Argentina y gran parte del sindicalismo, el Argentina y gran parte de los movimientos sociales, el Argentina tienen que repasar la lectura de los acontecimientos y a partir de estos das darse cuenta que estamos ante un cambio de tiempos Lo que tal vez fue efectivo en algún momento. Deja de serlo ahora porque o porque hubo una situación de medida en algún momento o porque hubo alguna situación oportunistas, vamos contra algún gobierno y no vamos contra otro.

Y por que generaron un cansancio de la sociedad que en definitiva, es la que observa, la que decide, la que elige, la que vota, la que ha posa o la que desprecia una medida y hacer. Hubo un desprecio generalizado porque lo sucedido ya colmó la paciencia de la gente y estamos hablando de una empresa por la cual todos sentimos algo no se porque cuál es la cuestión? Pero hay dos empresas como emblemáticas en la Argentina y que todos los argentinos, indirecta o directamente, las apoyamos y queremos que le pasa bien y las tenemos como en el corazón y son Aerolíneas Argentinas YPF. Pero la hemos golpeado tanto Aerolíneas Argentina que somos todos aerolínea, pasamos a bueno si esto no funciona y si estos llegó a este extremo y si esto tiene este nivel tan precario de sindicalismo argentino, se remos o privaticemos.

Yo hace unos días, como todos los años de saben, tengo informe al exterior.Viajó en un momento a verlos y siempre trató de utilizar en riñas Argentina porque siento que estoy como ciudadano, contribuyendo a una empresa que nuestra, donde hay un montón de trabajadores que son fieles a la empresa que latina en el corazón, que han hecho carrera, que tienen vocación con unas chicas encantadoras en en cabina, con pilotos de primerísimo nivel.

Pero lamentablemente, todo eso lo fuimos perdiendo como consecuencia de un salvajismo desmedido de medidas de los últimos tiempos. Porque traigo mi caso porque cuando este año quise comprar el ticket para viajar, la agencia me dijo No te vamos a vender Aerolínea, digo, pero no como sirven. Conviene no te lo podemos vendar porque no te podemos garantizar que vueles y después el problema no lo vas a trasladar a nosotros. Y así como en mi caso, obra muchísimo que están perjudicando a una empresa. por la utilización de sistemas que ya no forman parte del resultado de los trabajadores porque no se resolvió absolutamente un a favor y el Gobierno mantiene la firmeza decir señores y mañana no traen un plan. Esto se cierra o entramos en un plan de crisis?

Me parece que hay que hacer lecturas así como ayer. Leíamos con mucha atención la lectura en los Estados Unidos, donde vimos antagónica mente lo que defendía a cada uno de los espacios. Los republicanos, la economía, el bolsillo, el precio del supermercado, el precio de la vida y los demócratas más soñadores con un montón de temas que son importantes para la sociedad, pero que tal vez hoy los estando estadounidense consideran que son de otro momento aleatorios o que no son imprescindibles, hicieron que gane la economía. Del otro lado hubo una discusión y un debate sobre el tema del aborto. Hubo una discusión y un debate sobre el tema de la marihuana, una discusión y un debate sobre la democracia.

La gente entendió tal vez que se tenía que refugiar en otro tipo de propuestas. Y me parece que en la Argentina también con este tipo de medidas de fuerza pasadas de moda antiguas, con un sindicalismo que huele a viejo con muy poco resultado es de la extorsión, el de la patota, el DT encierro en el avión El del no te doy la valija. El no viajas porque yo lo de seguido el de la señora chilenas que entrevisté hace una hora que hace un día y medio están clavadas en Argentina, gastándose más de setenta mil pesos.

Cuando no tienen dinero para gastar porque terminó su excursión Me parece que forma parte de otra época y quien no le a lo que dice la sociedad se queda abajo del avión, del tren o del barco.Porque la sociedad en la que toman las determinaciones y me parece que no entienden muchos políticos y muchos sindicalistas en la Argentina, que hay cosas que forman parte de otro momento, será un cambio de tiempo. Será un cambio de época. Será un cambio de pensamiento. Será un cambio de no sé qué, pero es un cambio Al fin