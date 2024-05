Editorial Paulo Vilouta: "Un camino diferente"

Hay un tema central que yo no lo voy a dejar de lado y lo voy a potenciar, porque me voy enterando día a día del escándalo absoluto que tenemos en un país donde hacer.

El estudio de la Universidad Torcuato Di Tela habla de cuarenta y nueve por ciento de pobres en el último semestre del año. Estamos en el mes cinco, sea que diciembre y cinco este año. Treinta millones de argentinos en la pobreza.

A esto le sumó otro dato En la ciudad de Buenos Aires vive más gente en la calle, catorce por ciento más que en el dos mil veintitrés, con problemáticas muy severa que son el consumo de drogas y los inconvenientes psiquiátricos de mucha de la gente que está en la casa y que la vemos Lamentablemente para muchos como una desagradable postal, cuando tendríamos que ver cómo se resuelve, porque el Gobierno de la suelta pidiendo que estén en Paradores, con alimentos, con duchas, con dignidad y mucha gente defiende que estén en la casi total. Claro hecho. ¿No duerme en la calle? No, la gente sí, dejando el hago esto que lo vamos a tener que solucionar El índice de pobreza que marca la Universidad Torcuato y te la tiene punto de coincidencia con el INDEC y con la UCA.

Después, cada uno cree como somos Argentina. Cada uno tiene su propia Cuestión de fe. Yo digo yo le quiero a le brinda hay porque porque confío mucho. Marco Lavagna. Algunos se Chicho, confió la de la UCA. Ofrecen no porque la boca cada vez que un acontecimiento político tira un número que favorece, perjudicado y está la de Torcuato Di tela, tal vez no tan conocida, pero con un número dramático treinta millones de argentinos pobres Somos cuarenta y siete. Es un número realmente bestial.

A esto le sumamos lo que venimos anunciando de hace muchos días hablando con los verdaderos protagonistas hacer Tuvimos una nota de altísima repercusión con un fiscal serio de la nación, como es El fiscal Marijuán que nos dijo Es un escándalo lo que estamos investigando. Yo por un lado, con La Juan, el doctor Paul y cita con el tema de los piqueteros porque porque es innumerable la cantidad de gente que se llama ya se denuncias y doctor, puede ser que sean Trols. Dijimos como aducen alguno? No, no son trols. Son personas con nombre y apellido que frente a un fiscal de la Nación hacen la declaración de lo que les está pasando.

El ex ministro Juan Zabaleta hablando con Facundo Pastor admitió que sabía sobre las extorsiones piqueteras estuvo mucho tiempo al frente de Desarrollo Social y contó que recibían información de dirigentes que pedían plata a los beneficiarios de planes sociales y los obligaban a ir a las marchas. La pelota es bestial. Denuncia sobre comedores inexistentes, Desvíos de fondos de programas sociales Desde o de fondo de programas de salud popular. Extorsiones por parte de piqueteros, insumos, cursos, paradero.

Se desconocen guardapolvo que se pagaron pero no se compraron. Compra de Medicamentos en forma irregular. Transferencia de subsidio sin rendiciones Mike hablar en la época de la pandemia con el cubil, transferencia de subsidios o beneficios ilegítimos a movimientos sociales. Forman parte de catorce denuncias.

La señora Nayla tuvo el deseo de ayudar a la gente. La municipalidad le dijo Mire, señora, no hace falta. Alguien se aprovechó del deseo de la mujer y la negativa de la municipalidad. Parece que acá inventemos un comedor. y la casa de Nayla. Alguien determinó que era un comedor inexistente donde se presupuestaba alimentos en gran cantidad, que no sabemos a quién se lo dieron o a quien se lo vendieron, se aprovecharon. Entre lo que fue el deseo de una persona de buena fe la negativa porque la municipalidad tiene todo derecho decir sí o no, no hay ningún problema. Y alguien dijo Che mira que hay una tal Nayla donde podemos decir que en su casa hay un comedor comedor inexistente.

Que manera de robarle los pobres, Por favor, que manera de robar a Lopo escuchó a mucho dirigente piquetero ahora admitiendo que pueden haber sucedido cosas Pero desde Bueno, lo fortuito, la casualidad han encontrado, como en algún momento el amo de la causa de los cuadernos.

Muchas libretita s as con papelitos de prolijo, pero que al juez casa ni lo parece que le están haciendo ruido porque son documentaciones que están siendo analizadas. Etiquetas Taco leyenda que decía sanciones a personas que no van a las marchas, remito de alimentos que el Estado entregaba a los comedores. Bueno, esto tiene que seguir y tiene que profundizarse.

Y tendremos seguramente dos tipo de condenas en caso que realmente sea todo cierto que la condena, no solamente nuestra como ciudadanos, repudiando a todo lo que se abusan de los que menos tienen, sino una condena ejemplar por parte de la justicia para que nadie se meta en el Estado a robarle la gente, porque nosotros podemos estar los argentinos cansados de la corrupción.

Pero ya cuando entramos en el terreno de los pobres, con aquellos que hablan todo el día de pobreza, que se emocionan en los medios de comunicación, que hacen dramas y que dicen la comida de los pobres, los medicamentos buenos.

Acá hay un chantaje sublime y hay que terminar con todo este tipo de cosas para terminar otra cosa que tendríamos que ir terminando un poquito es bajar los tonos, hacer un escándalo en un programa de televisión entre el señor Juan Grabois y el señor Ramiro Marra contaba Nuria m que hay una gran molestia por lo que dijo el señor Dragó y sobre Massa en el Partido Justicialista, un personaje que le han dado mucha cuerda políticamente y lo transformaron en precandidato a presidente nación.

Después perdió por paliza poco con el propio Sergio Massa. Pero este nivel de agresiones hacer entre Grabois y Marra poniéndose en un momento cara a cara, me parece que no solamente no suma, sino que genera más violencia de la que tenemos en la Argentina.

Bueno, que necesitamos esto en un momento de tanta agresión, de tanta violencia, de tanta falta de entendimiento Usted no lo ven? Porque estamos en la radio cara a cara levantando los deditos.

Un debate a esta altura cuando no tenemos gracias a Dios ninguna contienda electoral cercana no tendría que haber ideas más que agresiones. Necesitamos esto, Pero esto no fue todo. La señora Mayra Arena que consultora política y dirigente peronista hacer también en un medio de comunicación nos hizo pasar un momento para mi gusto lamentable porque podemos pensar distinto, pero no podemos es tratar a la gente de este modo.

No hay nada físico ahí para hacer. Solamente podemos referirnos a él como lo que es la señora Mayra harina dirigente peronista en algún momento a compañero Daniel Scioli, consultora política mal educada al mil por mil y discriminadora. Me parece que ya de este tipo de cosas no hablamos más. No hablamos de los cuerpos, de los problemas, de la gente, de los inconvenientes? No, no hablamos. Y esta señora y muy suelta de cuerpo lo plantea porque hoy Daniel Scioli decidió acompañar a Javier Miley situaciones como la de Marra grabó hoy y como lo de esta mujer, Mayra arena realmente atrasan y generan violencia.

Y me parece que es un momento donde tenemos que buscar un camino diferente, con gente que por lo menos en, siendo un poquito más el cerebro para encontrar fórmulas donde podamos sentarnos a discrepar o cada uno decir que pienso sobre lo que se vive en la Argentina o sobre quienes nos gobiernan o dejaron de gobernar el Argentina, pero con ideas y fundamentalmente sin tanta falta de respeto.