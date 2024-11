Editorial Paulo Vilouta: "Un guiño a la corrupción"

Yo le puse demasiada expectativa ayer y a veces uno se olvida en qué país está, no? Uno pone fichas en temas o en circunstancias, pero los protagonistas somos nosotros, los argentinos y yo.

Ayer puse muchas fichas en lo que era ficha, limpia y no porque es un traje armado al momento hoy de la presidenta Cristina Fernández para inhabilitar a ejercer cargos públicos porque tiene ya un doble estándar de corrupción más todos los juicios que se le vienen más. Todo lo que tiene atrás, no?

No es un traje a medida de ella, pero justo en este momento estamos hablando de lo que pasó con casación, que ratificó la condena de Cristina Fernández a seis años de cárcel. Pero yo decía Che dentro del Congreso, juntar ciento veintinueve diputados para lograr tener a futuro una ficha limpia que permita que toda aquella persona que está juzgada por corrupción en la Argentina no pueda manejar los destinos de un país y los nuestros como ciudadanos.

Era una herramienta bellísima, como pasa en muchas partes del mundo. Había que llegar a ciento veintinueve diputados. Llegamos a ciento veintiocho. Y con un apuro increíble de Martín Menem, el titular de la Cámara. No esperamos a ver si ese Veintiocho se transformaba en ciento veintinueve. Siendo un tema tan importante, me parece que ayer y a mí me da mucha vergüenza, no como periodista, porque ésta es una profesión.

Yo soy ciudadano, como todos ustedes, que en diputados crean que la cuestión corrupción es una cuestión corporativa. Y que tengamos que ir a esa vieja frase hoy por mí, mañana por ti, porque yo no puedo entender cómo los diputados argentinos, pudiendo crear esta herramienta, la miren tan de costado o hagan puesta en escena para eludir lo que ayer era un día histórico. Si esto se debatía, comprendo los de Unión por la Patria, porque yo ayer hablé con Daniel Arroyo. Daniel es un hombre honesto, no es un chorro, no es un corrupto, no es un delincuente, pero muchas veces están a la merced de esto en la Argentina, que a mí realmente me tiene un poco cansado también, que es la necesidad de tener que siempre salvar un líder, una cuestión para mi gusto ya obsecuentes. Porque si yo soy honesto no tengo que estar defendiendo a un corrupto ni salvándole la ropa a un corrupto, porque yo estoy dentro de la otra vereda.

Entonces me tengo que distinguir Y acá hay noventa y nueve diputados de Unión por la patria que parecía que le hacen un guiño a la corrupción el jefe de la bancada K. Germán Martínez, ni sus noventa y ocho compañeros de bloque dieron quórum en el día de ayer. Por qué? Porque está la reina Cristina ahí arriba.

Innovación Federal ocho. Qué pasa con los del grupo de Pichetto? Miguel formó fórmula con Macri. Usted en algún momento defendiendo algún otro valor supuestamente en la Argentina, no me olvido que en algún momento la salvó a Cristina con el tema de los fueros cuando quedaron con que los fueros son casi inamovibles en el Senado, el Pro y la Libertad avanza cinco ausencias. Está bien, que tuvo un problema jorobado. El ex ministro de Educación fin noquearon, que está internado pagano, que está por tener familia, que no sé cuánto hace que no va.

No sé, el embarazo más largo de la vida. El libertario Carlos García Chaqueño no estuvo presente. Qué le pasó, García? Dónde estaba usted? Defendiendo uno de los proyectos que supuestamente lo distinguen de algunos otros políticos en la Argentina Agustín Fernández, el jefe de independencia y sus dos compañeros ausentes. Jorge Ávila, diputado por Chubut Petrolero, tampoco estuvo Nicolás del Caño y la izquierda, que están en todas las marchas habidas y por la haber y que hablan de las injusticias a la Argentina y que defienden a los pobres y que defienden Tod no saben que los pobres, entre otras cosas, son consecuencia de la brutal corrupción. Señor del caño, los cinco ausentes todo el tiempo hablando de lo mismo de lo mismo, de lo mismo de lo mismo, pero son izquierdistas disfrazados.

Acá lo que tenemos en la Argentina, todos ausentes. Coalición Cívica, un ausente con un voto Via Qum los bloques de izquierda. Cinco. Una de la Unión Cívica Radical, que ya no sé cuál es porque hay tres grupos viste uno por acá, por allá viven en internas, viven en otro planeta uno. Y Héctor Stefanie, del Pro supuestamente Banca, sin renovar, figura en el Senado, en el Congreso, uno.

La verdad que decepcionante, no porque teníamos la oportunidad. No de poner un punto final con los circunstanciales, hoy bajo la lupa de la justicia, sino a futuro y trabajar decentemente. y por lo menos saber que pretendemos esa línea en la Argentina, que no es lo mismo la línea de la decencia y la transparencia que la línea de la corrupción. Pero la verdad que no se puede entender.

Como tampoco entiendo la obsesión que tiene el Gobierno argentino de creer que si compite contra Cristina Fernández el año que viene, si triunfa el triunfo, tiene una épica diferente a si le gana a cualquier otro candidato. La verdad que no lo entiendo, porque en el orden de prioridades me parece que la prioridad es la decencia. Es la transparencia. Es la ficha limpia.

Después vemos si le ganamos el partido a Cristina Fernández. Si se lo ganamos a, qué sé yo al hijo, si se lo ganamos a Mair, así se lo ganamos. Es un tema de ustedes, de los políticos, pero no es un tema de la gente. Me parece que el mensaje ayer fue paupérrimo. Se perdió una gran oportunidad. y además con la situación al alcance de la mano, porque con ciento veintinueve había quórum y había ciento veintiocho.

Pero hubo una precisión y un apuro que no parecía la Argentina parecía Suiza para levantar la sesión y decir listo. De esto no se habla realmente llamativo y particularmente doloroso, porque, repito, que los diputados hagan y crean que la corrupción es una cuestión corporativa solamente de ellos. Realmente en la Argentina deja un precedente que marca una gravedad institucional. Pero bueno, vivo en Argentina y tal vez tenga que entender las cosas de otra forma hoy por mí y mañana por ti. Lamentable.