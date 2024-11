Editorial Paulo Vilouta: "Un límite"

Ayer me sentía tan frustrado porque veía el Congreso de la nación y digo Qué difícil poder avanzar y salir en un país que repite siempre las mismas historias y choca siempre con las mismas piedras, porque, por lo general las sociedades para avanzar tratan de alimentar un poquito la cabeza.

No es solamente la cuestión del corazón, no es solamente la cuestión de lo que me conviene. Alguna vez hay que dar un salto de calidad en la vida. Y ayer estuvimos ante un grupo de diputados que dan vergüenza en la Argentina.

Yo estoy de acuerdo. Hasta creo que con Rodríguez Larreta, que no hay que estar descalificando. Yo no le diría a usted es una rata, Usted es No, no, no, no, no. Pero tienen conductas que realmente llaman la atención y llevan a que la sociedad argentina los exponga permanentemente.

La semana pasada hicieron un papelón sublime con el tema de ficha limpia que mañana se repite, no dando quórum ayer con el tema de sindicalistas eternos en la Argentina, donde se intenta poner un límite, un límite para que no haya reelección indefinida.

Un límite para que vos no tengas que hacer un aporte compulsivo de tus ingresos como trabajador, como hace en otras partes del mundo donde no tenés un Amadeo ochenta que hace cuarenta y uno años que está al frente de un sindicato, un Rodolfo da el treinta y nueve, un Luis Barrionuevo treinta y nueve, un Lin Cheri treinta y ocho, un cavallieri.

Treinta y ocho, un Hugo Moyano treinta y siete. Un Pio Mato treinta y cuatro Andrés Rodríguez, que hablamos con él treinta y cuatro años. Juan Carlos Smith, treinta y uno años. Omar Maturano treinta. Gente de muy buena salud, porque la verdad que para tener este tipo de mandatos increíble, no? Y siguen y siguen y siguen. Bueno, Ayer, por iniciativa de la Unión Cívica Radical y del Pro, se intentó poner un límite no para que no puedan estar, sino para que haya reelección no indefinida, sino que haya alternancia pero el killer mismo que cree que si no gobiernan ellos no puede gobernar nadie.

La izquierda, que es funcional a todo y que nunca tiene una idea. Y el sector de Pichetto mas el Gobierno a través de la libertad, avanza. No dieron quorum. Y uno dice qué son eto tipo, cobardes, cómplices? Qué hacen? Por qué no están en sintonía con la sociedad argentina?

La sociedad argentina no quiere ver más a estos sindicalistas que tienen un noventa y dos de imagen negativa. El señor Pablo Moyano, que no tiene una idea la única, el monotema es el paro. Tuvo que irse de la CGT. La gente está harta de los paros, que son coercitivos.

La gente está harta de este tipo de gente que funciona desde un lugar donde no pueden ni siquiera justificar los bienes que tienen. Pero no, no damos quórum. No, porque no. Porque la paz no sé cuánto. No, porque son amigos, no, porque no sé qué historia. Mañana ficha limpia.

La sociedad está pidiendo que no haya corruptos en el recinto. Traten de analizar un poquito lo que dijo la urna en la última oportunidad.Eligió un outsider. Por qué? Porque está harta de los compromisos que tienen los partidos políticos de fracaso en fracaso.

Y otro tema, también muy importante y dramático, tiene que ver con este tema de no querer tener los presos donde tienen que estar. Ayer les conté que se escaparon un número importante de presos en la ciudad de Buenos Aires, ahora en barracas trece veces a lo largo del año. Saben por qué? Porque están colapsadas. Las comisarías están colapsadas las alcaldías? Porque en algún momento el Gobierno de Alberto Fernández cortó los traslados adonde a los penales, donde tienen que estar los presos. Y sobran casi novecientos noventa presos y nadie los quiere trasladar.

Y hoy desde la ciudad tienen que hacer malabares para trasladar noventa por día, cuando habría que hacer entre ciento cuarenta y ciento cincuenta traslados diarios. Y como están deteniendo más gente Y eso está bueno, Significa que existen muchos delitos. No hay lugar para los presos. Y saben de los que se fugaron y recapturaron, que solamente son dos.

Qué estaban haciendo estos distinguidos señores presos que se escaparon? De una comisaría en barracas. Bueno, se los cuento Néstor Benítez, atrapado al volver a la casa de su víctima, que lo había denunciado por violencia de género. O sea, este tipo que se escapó Néstor Benítez, este delincuente en la casa de la persona que lo denunció por violencia de género. Otro que se escapó recapturado. Néstor Biglia. Saben dónde lo encontraron? Intentando cometer una salinera.

Dejémonos de joder con los presos. Si aman tanto a los delincuentes, digan Somos del club de los delincuentes y amamos a los delincuentes y queremos que los delincuentes estén en la calle, pero dejen de joder a la sociedad argentina, que vive con pánico y está harta de esta gente. harta de esta gente. Vivir con terror, con estas bandas de delincuentes que están todos en la calle. Si los aman tanto, díganlo públicamente, no nos expongan a tener que vivir con esta gente todos los días. Y lo último para cerrar, lo dije muy temprano.

Me parece que es un hecho de justicia ante setenta y cinco por ciento de jubilados que cobran menos de doscientos cincuenta mil pesos si viven en estado de miseria, as con el señor Mariano de los Heros a la cabeza. Está haciendo una auditoría o un arqueo, que espero que el resultado sea rápido para ver cuál es el dinero que Cristina Fernández tiene que devolverle a la sociedad argentina. No es por la jubilación de privilegio ni por la pensión de privilegio, es por los seis millones doscientos mil pesos que cobra de plus. Por decir que vive en Santa Cruz cuando su residencia es en La Recoleta.

Por lo tanto, lancé quiere obligar a Cristina Fernández, que tampoco tiene algún gesto, porque para ella se auto percibe en otro mundo, en otra esfera, y siempre tiene razón devolver los millones de plus que cobró por decir a través de un certificado que vive en el sur de la República Argentina.

Ojalá que se concrete. Y aunque con este dinero no vamos a resolver ni la pobreza de los jubilados, ni vamos a levantar la caja ni vamos a tener superávit en un sistema que está totalmente fundido. Pero vamos a tener estos pequeños gestos que los argentinos del punto moral. Necesitamos tener que algún día alguien que cometió un error, alguien que cometió un delito, alguien que trazó una raya y la cruzó, tenga la obligación de responder ante la justicia o mínimamente ante una sociedad, en este caso la sociedad argentina