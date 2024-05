Editorial Paulo Vilouta: "Un llamado de atención"

Acá estamos para tomarnos un minuto breve en el día de hoy porque estamos comenzando una semana muy particular. La semana tiene marcado el jueves como el paro nacional de la CGT, con un condimento determinante que si el día jueves no tenemos colectivo ni trenes, está garantizado rotundamente el éxito del paro, porque acá la mayoría de la gente, más de un setenta y cinco por ciento, utiliza el transporte público para poder viajar.

Lo que no se terminan de entender algunas cosas que hoy, en medio de lo que es la previa de un paro nacional, tengamos asambleas por parte de la Confederación del Transporte Automotor en medio de una situación laboral de tantos argentinos que todos los días le ponen el hombro para vivir en un país muy, muy complicado, muy, muy, muy difícil, donde no alcanza el dinero y donde la situación realmente hace que la gente tenga que tener dos o tres empleos changa, curritos, lo que sea para poder subsistir.

Entonces no se entiende si el juez vamos a tener un paro nacional que incluya el transporte con una CGT que, de acuerdo a lo que dicen algunos sindicalistas que no forman parte del ala de la CGT. Ejemplo, el señor obrero acordó con el Gobierno de Miley el lavado de la presunta ley laboral que vamos a tener en la Argentina y mantuvo la caja a su favor, que es lo que le importa a los gremios.

Es llamativo que tengamos una doble situación que afecte tanto a la gente, porque hoy la verdad que se podría haber salteado la protesta de los gremios del transporte, generando asambleas de dos horas por turno para poder decidir cosas porque supuestamente el jueves adhieren formalmente al paro nacional.

Hoy hay veinte vuelos a esta hora de Aerolíneas Reprogramados y la persona que toma un vuelo paga mucho dinero y pone su tiempo y pone su agenda personal para decir Che, tengo que estar en Jujuy a tal hora porque tengo que hacer esto. Tengo que estar en misiones a tal hora porque tengo esta reunión.

Tengo este encuentro o, aun en el caso que tenga que utilizarlo para recrearse veinte vuelos a esta hora demorados en el su de que hasta ahora no han tenido por lo general en muchas medidas lúcidas. Se acuerdan que el año pasado, en plena campaña, cada dos segundos teníamos un corte hoy levanta los molinetes.

La afectada es la empresa. No son los pasajeros los afectados que tienen que estar con el corazón en la boca. Che funcionará mi subte funcionará mi tren? Habrá algún problema? Habrá una asamblea en medio de todo esto? Hoy es un día muy complejo, pero vuelvo a repetir.

Me parece que hay una sobreactuación así como la CGT le cuesta plantarse fuerte el día jueves porque negoció con el Gobierno argentino y la previa de lo que fue la ley de base fue pulida, fue retocada, fue maquillada.

No pudieron levantar la fecha porque no hay forma de decirle a las base che levantemos lo del jueves porque hicimos un arreglo porque no nos van a tocar la caja de los gremios, porque lavamos totalmente lo que es el proyecto de ley laboral y no se va a mover demasiado de aquí en adelante.

Mientras tanto, tenemos hoy un montón de gente que no sabe si puede tomar tren colectivo, subte o si lo agarra la asamblea esta que está programada en medio de un día laboral donde la gente no tiene demasiado tiempo y donde el bolsillo está muy flaco para cambiar el destino no es che.

Me tomo un subte, no me tomo un taxi, no me tomo una combi. No, no. Hoy está muy complicado. Entonces hay que ser respetuoso del tiempo, del dinero, de la gente y de lo que es un transporte público. El transporte público no es de ningún gremio y hay que tener en cuenta esto.

Entonces hoy tenemos una situación que replica sin ser al cien por ciento, por supuesto, pero que al que le toca lo pone en una situación muy, muy compleja. Con relación al día jueves, otro tema importante tendrá que ver con esta decisión del Gobierno de la ciudad, que sin duda va a despertar mucha polémica.

Esta decisión que tomó el Gobierno de la ciudad tiene como fin evitar que la gente duerma en la calle. En las últimas horas, autoridades de la ciudad de Buenos Aires dieron a conocer un comunicado encabezado por el señor Kravets que determina que toda aquella persona que está en situación de calle tiene la posibilidad de contar con los albergues de la ciudad.

El secretario de Seguridad dice que la ciudad tiene un abordaje que no lo tiene ninguna otra ciudad de la Argentina con un sistema de Paradores, remarcó que está todo preparado para que la gente pueda tener una vida un poco más digna que vivir en la calle como está viviendo hoy por hoy.

Esto va a traer una respuesta rápida de muchos aquellos que creen que hay una cuestión de discriminación para con toda esta gente. Si yo tomo postura, le soy sincero. Como ciudadano prefiero a la gente que esté en un lugar semi digno, que por supuesto no es su hogar, pero es un parador donde hay profesionales donde hay comida, donde hay techo, donde hay una toalla donde hay una posibilidad de tener un baño o agua corriente y no durmiendo en las esquinas de Buenos Aires.

Aquellos que hoy están tan en contra de la medida me gustaría que aporten algún tipo de medida superadora, porque la ciudad instala todo un sistema de Paradores al cual muchas personas no quieren acudir, algunos porque hay que cumplir con algún tipo de normativa de convivencia.

Algunos porque tienen antecedentes y temen que alguien pueda vincularlo con la justicia. Y algunos porque acostumbraron a vivir de un modo muy particular, que es la calle y en este caso, hay que asistirlos y hay que atenderlos desde el punto de vista mental para que entiendan los riesgos que están corriendo y lo poco humano que se está viviendo en estos momentos en gran parte de la ciudad, donde vamos muchísima gente con colchones, con frazadas, con cartones o improvisando algún tipo de protección.

Me parece que es un tema que lo tenemos que que tratar de solucionar sin entrar en grieta, sin entrar en gritos, sin entrar en aprovechamiento político. Porque la postal de ver gente tirada en la calle durmiendo es absolutamente indigna.

Pensemos lo que pensemos o estemos de acuerdo o no con quien lleva a cabo algún tipo de tarea o algún tipo de idea política que pueda estar más cercana o más alejada de todos nosotros. Y para terminar, hablábamos muy tempranito hoy aquí, con Damián Iribarren de la muerte de César Menotti.

Era un personaje muy público, pero con una vida privada muy cerrada, y desconocíamos lo que estaba pasando en su estado de salud, que más allá de lo físico y más allá de sus ochenta y cinco años, bastante bien llevados. Porque la verdad que a mucha gente los sorprendió ayer el dato che tenía ochenta y cinco años. Contó su entorno muy cercano el sufrimiento que padeció Postpandemia.

Y me parece que este tipo de ejemplos tan públicos, tan notorios como un director técnico de fútbol que es muy abarca y que hace que todo se potencie y que todo el mundo pueda hablar de un tema vinculado a una persona tan popular, nos tiene que hacer un llamado de atención porque, terminada la pandemia, nadie le prestó atención a las consecuencias gravísimas que en materia mental nos dejó lo físico terrible.

Gente que ha pasado, instancias gravísimas, gente que ha estado con respirador artificial, gente que ha estado boca abajo en una cama más de una semana, gente con plasma, gente con bigote para tener aire, gente que hoy tiene tubo de oxígeno y mucha gente que murió. Ciento treinta mil personas discutiendo estupideces sublimes.

Que la vacuna, que Rusia, que no, que los aplausos, que los aviones, que la emoción que la política de por medio, que el vacunatorio VIP que Alberto Fernández hoy está negando y dice que no existió y no sé qué historia y que nadie se dio una vacuna inapropiada. Mientras tanto, un sinfín de argentinos padecieron y padecen lo que nos contaron de Menotti en las últimas horas el no poder volver a una vida mental clara, a tener un proyecto a sacarse de encima las secuelas de un encierro que fue infernal y que dejó a mucha gente dolorida, triste y sin seres queridos a su alcance que ni siquiera se pudieron despedir por la magnitud que tuvo el virus.

Me parece que a esta altura todavía estamos a tiempo de poder indagar. Facundo Manes, que hoy la gente lo conoce como político pero que es un científico, alertó sobre lo que iba a pasar en el mundo y fundamentalmente en los países donde no se prestaba atención al tema.

Y me parece que lo de Menotti, más allá de la sorpresa y del dolor, tiene que ser un llamador para ver si a esta altura, la ciencia y los que están capacitados para esto pueden rescatar a todas aquellas personas que siguen transitando eslabones de tristeza, de desamparo, de desconsuelo después de una pandemia que hizo estragos en el mundo y fundamentalmente en países pobres como el nuestro y en la Argentina.

Así que me parece que hay que aprovechar el dolor en este caso no solamente para dejarlo en el tema central de la noticia, sino también abrirlo y entender este claro ejemplo, que no es uno que son muchísimos y que tal vez estamos a tiempo de poder hacer algo.