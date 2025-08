Editorial Paulo Vilouta: "Un mensaje al Señor Presidente" (05/08/25) #Vilouta910

Embed

Me tomo un minuto, como todos los días y nos metimos en la campaña electoral, no,lo escuchaba con mucha atención al presidente Javier Mile, que va a tener un protagonismo muy, pero muy fuerte y antes de referirme a es mentira que que la gente no llega a fin de mes, etcétera, etcétera,Me parece sí que hay una parte de del presidente de anoche con con la cual coincido y me parece que nos tiene que llamar a la reflexión, así como nos tiene que llamar a la reflexión y se lo digo todos los santos días porque salvo la abogada Silvina Martínez, no veo nadie en la Argentina que quiera poner un stop a la trampa y a la mentira de las candidaturas testimoniales,Pero el presidente me hizo pensar algo.

Por qué en un mismo lugar?con elecciones desdobladas en septiembre y en octubre,En septiembre utilizamos el viejo sistema de boleta y en octubre utilizamos el nuevo sistema de boleta, que es la boleta única de papel,realmente es llamativo,No, porque yo nunca adherí a ese viejo sistema,Recuerdo.

Pues yo soy bonaerense que he votado muchas veces,He entrado al cuarto oscuro con esas boletas de un metro, no?hice cortes y en algún momento yo que estoy metido en el tema que trabajo en esto que le presto dedicación que me gusta,Llegó un momento que hasta dudaba Che, estoy poniendo bien esto porque la verdad que era una cosa de un metro cortando con una regla tirado en el suelo o arriba de un escritorio con toda una clase, un cuarto oscuro repleto de boletas que confundían Che a ver ojo, la fecha a ver si me están poniendo una fecha trucha,Recuerdo un día,que fui a votar a un lugar y la boleta que buscaba no estaba y salí y reclamé y había un montón de gente que formaba otra fila y eran los que supuestamente votábamos ese candidato o candidata y como no había boleta, nos hacían poner aparte hasta que en un momento vino una autoridad de mesa oficial y dijo Vote otra cosa o vote en blanco,Yo dije Oh, mira lo que es el sistema de votación arcaico y tramposo que tiene la Argentina y vamos a ver en una misma provincia, con la diferencia de un mes que votamos con un sistema y después con otro en septiembre, con un sistema viejo,que da lugar a la impresión de boletas, a cambiar las fechas, al robo de boletas, a que desaparezcan del lugar donde deben estar a que los partidos que tienen dinero utilicen plata negra de la política para poner fiscales, porque si no te roban la elección y los pobres partidos menores no puedan tener un solo fiscal.

Milei ganó, entre otras cosas, la elección porque el pro que tiene plata le puso fiscales si no lo hubiesen pasado como alambre caída y después también la aparición de esos partidos truchos que candidatos que sacan 001, pero cada dos años se llenaban de plata con la impresión de boletas,Bueno, en eso estoy de acuerdo y me parece que lo tenemos que utilizar como reflexión,porque no es posible que en una provincia que vota desdoblada en septiembre vote de un modo,Bah, después de los testimoniales podemos ir a cualquier cosa, no testimoniales, boleta larga, fiscales, es truchadas por todos lados y que después en octubre vayamos a un nuevo sistema donde ningún partido político va a emitir boletas y todos vamos a entrar al cuarto oscuro con una boleta única de papel,uno lapicera para marcar,hoy decía muy temprano que me parece bien que aparezca una campaña nacional para explicarle a los argentinos cómo es el nuevo sistema para no llegar el día de la elección y no tener la más mínima idea como tenemos que votar.

La otra parte de lo que dijo el presidente es la siguiente ayer en Campaña y entonces ahora viene a decir no, no se llega a fin de mes,Bueno, digo que además convengamos que está claro que la frase, digamos, suena muy interesante, digamos, para para ponerse sensiblero, sí,es muy interesante porque si fuera cierta, ustedes tendrían que caminar por la calle y tendría que estar llena de cadáveres,Si alguien se puso entonces a pensar en serio, digamos, dio esa pelotudez,Yo creo con todo respeto, señor Presidente, que no es una frase sensiblera, que es una frase real,No necesitamos ver cadáveres en la calle para darnos cuenta que mucha gente no llega a fin de mes,no necesitamos verte muerta,pero sí necesitamos abrir los ojos y ver que hay gente que está en estado de abandono,gente que vive en la calle.

A mí me preocupa muy poco si son de la provincia, si son de la ciudad, me preocupa muy poco,Son argentinos, gente que duerme en la calle, gente que revuelve basura,ocho de cada 10 argentinos que no llega a fin de mes,un recorte de gastos que tuvimos que hacer porque vivíamos una irrealidad que no es culpa suya,Es de los gobiernos populistas que inventaron que todo era gratis en la Argentina y lo pagábamos con emisión,Entonces yo tenía un índice de inflación brutal, pero me hacían creer que me regalaban el agua, la luz y el gas y lo estaba pagando por otro lado, no,ocho de cada 10 tienen problemas para llegar a a fin de mes, señor Presidente,hay un altísimo número de chicos en la Argentina que no comen cuatro veces por día y mirando Management and Fit, que es la última encuesta a la cual yo le presto mucha atención todos los meses,La principal preocupación de los argentinos es los aumentos de precios,está la corrupción, por supuesto,pero también les preocupa la pobreza, la desocupación que tiene que ver con lo que usted plantea y por supuesto, yo estoy dentro del sector de argentino que cree que en un año y medio no vamos a resolver si le va bien a Milei, Ojalá le vaya todavía no lo sabemos.

Los 100 años de déficit fiscal permanente y de los errores y horrores brutales que tiene la Argentina,hoy no vemos cadáveres en las calles, pero estamos con jubilaciones de 370000,Pueden haber sido menos, pero igual no alcanza,porque si no entramos en cuadros comparativos donde discutimos pobreza, indigencia,Yo sé que para mucha gente el 20 se termina el mes y yo sé que para mucha gente la tarjeta de crédito es el bote para poder vivir,entonces me parece y muchas veces esto sucede,no porque los presidentes estén aislados de la realidad, sino porque muchas veces los llenan de datos de estadísticas y de cosas que algunas son auspiciosas.

Cuando yo conocí el dato de la baja de la pobreza antes de difundirlo, hice unas cuantas averiguaciones,porque confío plenamente en el index,pero consulté a la UCA y consulté a la gente de la Dayla y todos coincidieron en lo mismo,Por qué?Porque aumentaron fuertemente la AUH aumentó fuertemente la tarjeta alimentar y terminaron con esa chantada de dirigentes que estaba en el medio que le afanaban a la gente,borraron de un plumazo a todos esos truchos que los hacían dormir a la puerta del Ministerio,Desarrollo social que les sacaban plata, que los maltrataban, que los obligaban a ir a marchas marchas para beneficio propio,sacaron de un plumazo a todos los delincuentes,pero no vamos a decir que la pobreza se terminó,No vamos a decir que tenemos una pobreza generalizada y que tenemos una parte de la pobreza enquistada que nos va a costar mover,señor Presidente y esto no es culpa suya porque usted no gobernó en la provincia de Buenos Aires.

Veo candidatos que están haciendo campaña prometiendo cloacas, agua potable, gente que cae dos gotas y vive en un mar de caca porque pozo ciego, ríos que son una vergüenza, ros tapar un desastre,ayer me llegó un informe en muchos municipios,Exceso de arsénico en el agua que toma la gente contaminándose situaciones que son absolutamente graves pero me parece que tenemos que tener cuidado con las frases porque no vemos cadáveres en la calle,Gracias a Dios pero ocho de cada 10 argentinos tuvieron que hacer modificaciones en su vida para intentar llegar a lo que es este cuadro grave,también pasa algo muy particular y es a favor del presidente de la Nación, que la gente tiene un sentimiento positivo, que es la esperanza y es mucho más fuerte cuando se la consulta la esperanza que un sentimiento negativo que es la tristeza y me parece que eso es un buen augurio,también llama la atención que muchos digan C, no me va bien, pero apoyo a este presidente y cuando profundizan los encuestadores dicen Pero cómo si no le va bien, apoyo y porque miro para atrás y me fue aún peor o creí que me iba a ir mejor, pero estafaron mi fe o estafaron mi bolsillo y me parece que por ahí viene la cuenta.

Pero ojo en la campaña con las frases que tiramos porque vuelvo a repetir,no hay cadáveres en las calles, pero hay dolor, hay preocupación y hay ocho de cada 10 argentinos que tuvieron que hacer algún ajuste para que el 20 de cada mes no sea el 30