Editorial Paulo Vilouta: "Un mensaje para la Política" (20/08/25) #Vilouta910

me tomo un minuto como como todos los días,Hoy es 20/08,Estamos expectantes por ver los informes del Malbrán a propósito del tema fentanilo porque vuelvo a repetir lo que dije muy temprano pero este es un programa donde ustedes entran, salen de casa, suben el auto, llevan a los chicos, vuelven algunos viajan más largo, otros más coros, algunos en el colectivo, Entonces tal vez lo que hablamos temprano, no lo tenemos presente a toda hora, no?El cuerpo médico forense de la Corte concluyó que hay un nexo concausal en la muerte de 12 pacientes de los primeros 20 que han analizado y cuando uno ve estos números aterradores y qué pasó en la Argentina?Estamos lejos,Murieron 96 personas,Pero qué hubo algún problema?Porque hay como los Estados Unidos, una situación muy grave con la venta de fentanil o ilegal,No, no, no murieron en clínicas.

Murieron en sanatorios, murieron en hospitales,realmente a esta altura uno se pregunta cómo no hay una sola renuncia, una sola autocrítica,un solo o una sola responsable a esta altura para poder contarnos por qué estamos viviendo esta tragedia sanitaria,estamos superando los números del propolio que nos hicieron agarrar la cabeza como sociedad allá en la década del 90 y hoy salvo un ratito el ministro de Salud, que tuvo que salir porque no le conocíamos la cara ni la voz al doctor Lugones,con argumentos de muy poco peso,Ni él ni su gente ni nadie mueve un pelo,Todos siguen en sus puestos y se utiliza el tema pura y exclusivamente desde lo electoral.

Qué significa esto?Che?No te voy a dar un ministro en medio de un escándalo y en una batalla electoral,Bueno, así estamos,No, no hay un solo responsable y yo le decía muy temprano,hay muchos muertos y muy pocos responsables, por lo menos que se autoperciben responsables,Nosotros sabemos que hay responsabilidad, pero nadie asume una responsabilidad en la Argentina siempre la culpa es del otro o siempre los temas son de corte electoral,me beneficia, me perjudica realmente una vergüenza,punto número dos,Señores intendentes 22 que se cuelgan y se hacen que van a ser concejales salgan a recorrer los municipios,Es una vergüenza lo que está pasando gran cantidad de gente en el conurbano bonaerense,llovió mucho,Sí, cambien las condiciones,Cambió el clima,Hay un cambio climático,Hay que hacer vivir a la gente dignamente,Igual pueden estar mejor, eh,Aún lloviendo mucho porque llueve.

Llovió 24 horas,Sí, pero si tuvieran cloacas, si tuvieran asfalto, si tuvieran agua potable, si tuvieran limpieza, no estarían viviendo lo que se vive hoy es una vergüenza,sumideros tapados, gente mezclada con las cloacas, con los desechos que han desbordado,Por favor, salgan a recorrer en vez de estar colgándose en la boleta mintiéndole a la gente que van a ser concejales,salgan a cumplir la tarea que tienen que cumplir hoy de intendentes,Es una vergüenza lo que está pasando en gran parte del conurbano con la gente, con el agua metidos en medio de un barro, uno mugre, una inmundicia con desechos cloacales por todos lados,Dejen de mentir, señora vicegobernadora de la provincia de Buenos Aires, que no sé si va a asumir o va a ser testimonial,salga a recorrer el conurbano y póngase en la piel de la gente,Deje de hacer campañita testimonial,Salga a ponerse al frente de una campaña porque es una vergüenza,la mugre y la falta de consideración que hay con la gente,Tengan un poquito más de empatía todos, así como les decía lo del fentanilo, tengan empatía con la gente y con los familiares de la gente que ha muerto,Tengan empatía con la gente que vive en medio de la mugre y del olvido,estamos discutiendo si en Villa Celina la foto de los del pro y la libertad avanza.

Vean lo que es ese lugar, un basural a lo abierto,llovió mucho,Llovió mucho,Limpien más,pongan más sumideros,Saquen más gente a la calle,Hagan algo,Problema de ustedes,Para eso son intendentes y para eso quieren ser supuestamente concejales que no lo van a hacer y a propósito de este tema, que baja está la vara? No, porque uno dice Che, mirad lo que es el Ministerio de Salud y mirad lo que es el tema fentanilo,Mirad lo que es la provincia de Buenos Aires y toda esta truchada de los testimoniales,Qué baja que está la vara y hoy estamos discutiendo creyendo tal vez que el Congreso es de recibidos en o instruidos en Harvard,la llegada o no de influencers, de actrices, de deportistas, de un compañero del colegio del presidente de la Naciónde un hombre de la Fundación El Faro,Pero me parece que no sólo tenemos que preocuparnos por este signo de interrogación,con desta gente que ojalá alguno sea una grata sorpresa y no sean un fracaso sistemático, sino también tenemos que prestar atención a todos aquellos que quieren volver o permanecer y que hoy tienen una actuación muy, muy baja, una vara muy, muy baja.

Yo cuando les digo que hay 22 intendentes que quieren jugar a que son concejales para poner su nombre en la boleta y estafar a la gente,estos son más preocupantes que los influencers, las actrices del deportista y el compañero de Milady de no sé dónde,Si yo veo que está Hugo Yaski, qué aporte le hace Hugo Yaski al Congreso de la Nación para ser elegido a la provincia de Buenos Aires? qué aporte le puede hacer el señor del Cio que se tiene tan poca fe que va por la de septiembre y por la de octubre,la izquierda siempre lo mismo,también ustedes que hablan de alternancia y no sé cuántas cosas modernas más allá de ser una sucursal del Killermo de estar chupando en las medias a Cristina Fernández visitándole la casa doble candidatura,Pongan otro siempre lo mismo del caño,la otra señora C Bregman siempre lo mismo siempre lo mismo,Una cosa impresión doble candidatura,Veía el señor Trota fue ministro de Educación,Tiene algunas cosas interesantes,pero leí una frase habla del gobierno de la crueldad cuando se refiere al gobierno de mi ley Trota,Ustedes también formaron parte de un gobierno de la crueldad que tiene una mujer presa por corrupta,todo ese dinero que no está en la gente y que está en otros lados forma parte de una crueldad total,hoy un nuevo peritaje determinó que Otesur, el hotel de los Kirchner, recibía dinero sólo de Lázaro Báez,esta firma no tenía capital propio, lo que confirma que fue usada para lavar dinero negro de la obra pública y hoy hablan de la obra pública y se llenan la boca porque caen 100 milímetros y la obra pública, en muchos casos, fue una verdadera estafa,dejémonos de jorobar,seamos un poquito más sinceros, porque yo comprendo que el Estado tiene que estar cerca de la gente, pero no siempre es con el subsidio, con el billete y con la corrupción.

Muchas veces es con la empatía, con el interés, con la cercanía, con poner la oreja o poner un cepillo en gran parte del conurbano borarense, donde la gente llueve y está tapada de barro tapada de caca y no puede salir de la casa,Por favor, hagamos un poquito de refresco en nuestra cabeza,F cinco cada tanto,Yo sé que es la era de la inteligencia artificial, pero a falta de inteligencia artificial, no tanta burrada natural, por favor y más autocrítica para un gobierno que tiene que definir cosas gravísimas como jubilaciones, discapacidad y para una oposición que hoy va al Senado y a diputados creyendo que cuando ellos impusieron moratorias infinitas y discapacitado casi a 1200000 habitantes en la Argentina, todo funcionaba en forma natural y bien, levantemos un poquito la vara está muy, pero muy baja con sólo ver un debate uno ve el nivel cuando uno escucha a esta senadora Carmen Álvarez Rivero, que dijo que los chicos argentinos no tienen derecho a venir al garra jamás a ser curados,Cuando escucha a esta hoy señorita que pretende entrar, que veíamos y escuchábamos en la agenda de Gonzalo Prado hablando de mi ley y las redes sociales y no sé cuántas cosas más cuando vemos las que se tiran agua cuando vemos los que se desafían para pelearse a trompadas cuando vemos los que van con certificados truchos que dicen que se contaminaron con fiambres y no pueden estar dando quóru,Cuando vemos este nivel tan, tan precario, sabemos que hay que levantar la vara,pero exijamos nosotros, eh, que somos los que definimos los que votamos, los que ponemos el voto,basta de tanta frase de ocasión.

Basta de tanta situación para hacer de la política y de la vida un oportunismo exijan más hoy, cuando abran la puerta de la casa, vean todo inundado y vean todo ese desastre,Pero la verdad nos están tomando el pelo,Nos están tratando de pelotudo, no, porque ponen los nombres en la boleta y después ni siquiera ni siquiera se van a sentar en la banca,Seamos un poquito más firmes, seamos un poquito más concreto,Ah, para terminar otro caso,nombrábalo de Hugo Yaski, la señora Kelly Olmo, con todo respeto y todo cariño, candidata dos en la ciudad de Buenos Aires por uno de los frentes más potentes,lo último que le conozco en las entrevistas que le hicimos acá,no ser empática y solidaria con Fabiola Yáñez porque dijo que no podía creer lo de Alberto Fernández y en un momento de problemas laborales y de inflación, cuando la entrevistamos, estábamos jugando el Mundial y me vino con una frase que realmente me sorprendió,Escúchenla para recordar trabajando con la inflación, pero primero que gane Argentina,Yo considero que hay que trabajar todo el tiempo por la inflación, pero un mes no va a hacer una gran diferencia y en cambio, desde el.de vista anímico de lo que significa para el conjunto de las Argentinas y los argentinos queremos que Argentina sea campeón.

Olvidémonos de la inflación,en ese mes Argentina podía ser campeón,Dios mío, Dios mío,Así después usábamos a la selección a ver si iba a saludar a Alberto Fernández,No, menos mal que los jugadores no entraron en esa torpeza,Levantemos la vara está muy baja,Me parece que ya en el subsuelo del Congreso y de la política argentina