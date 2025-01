Editorial Paulo Vilouta: "Un número que llama la atención"

Un breve repaso de dos temas inquietantes de las últimas horas y un tema muy muy de hoy los temas de las últimas horas Me parece que ya se cancela la discusión, el apoyo que han tenido el gobernador de la provincia de Salta con el tema de este alambrado para poner punto final o intentar contrarrestar el sinfín de bagalleros sin arcos que tenemos en el norte con Bolivia me parece que ya es un tema donde hay que estar menos sensibles y por alguna vez ponernos en la cabeza.

La idea que tenemos que hacer cosas que mejoren nuestra vida. Yo no puedo creer hoy que han descubierto que teníamos tirados en la aduana drones comprados en la gestión de Macri, no utilizados en la gestión de Alberto Fernández para poner en la frontera. Y hoy no sirven porque tecnológicamente están rotos. Somos un país muy pobre, no? Yo sé que el Gobierno de Alberto Fernández es un gobierno olvidable por lo desastroso, pero compramos drones para poner.

Hoy tenemos como un alambrado de Moron Langa de doscientos metros de alambre, drones, tecnología. Hoy no funcionan porque quedaron tirados en la aduana. Qué falta de respeto que hay y qué falta de un trabajo conjunto entre los gobiernos argentinos, porque todos creen que tienen la mejor idea y todos desestima la idea de la anterior.

Y vamos a tener que tener tecnología, porque las fronteras nuestras son un peligro. No? Porque venga una señora con un par de zapatillas. No, porque entre un señor con un iPhone No, eso no. Porque tenemos el narcotráfico enquistado en las fronteras argentinas y porque ven pasar avionetas y porque están pidiendo hasta una ley para poder derribar un avión. Cuando ese avión no cumpla con las órdenes, cuando le digan usted tiene que descender.

Pero no estamos con cosas de otros tiempos, con una mentalidad antigua, pasada de moda. Quién lo compró? Macri? No, no lo usemos, Lo dejamos tirado ahí y no sirve para nada. Miren qué antigua la mentalidad que ayer el señor Omar Maturana estuvimos esperando todo el día, que dé una definición sobre los pasos que va a tomar después de esta incomprensible medida de paralizar los trenes durante largas horas aquí en la ciudad de Buenos Aires.

El señor Maturano, cuando reapareció en el día de ayer, dijo esta pavada Escuchen, se dice que el primero de marzo cada conductor. Y cada ayudante perteneciente al Sindicato de la Fraternidad y afiliado. Se va a tomar el día del Ferroviario. Y no va a prestar servicio. En manos de esta gente está un servicio público como el tren. Primero de febrero, el día del Ferroviario Fes Déjenlo en la casa. Abrá sese.

Manden una misiva, Señor Maturano. Evolucione mentalmente. Estamos en otro tiempo. Estamos en el dos mil veinticinco. Está manejando una empresa del estado que nos cuesta un huevo a los argentinos mantener que es deficiente y es cara. Donde la gente paga solamente el nueve por ciento del valor del boleto, porque el noventa y uno está subsidiado.

Y usted viene con esta tontería que el primero de marzo van a parar porque es el día del ferroviario del maquinista. A quién le importa esta estupidez? Festejen en su casa, Respeten a la gente. Es un servicio público que sale muy, pero muy caro.

Están discutiendo una paritaria por cuatro o cinco puntos con un régimen jubila de otro tiempo. Se jubilan a los cincuenta y cinco años. ué manga de vago, no? Qué manga de inoperantes gente de otro tiempo. Y en manos de estos inútiles estamos manejando un sistema como es el ferroviario que traslada a la gente más humilde. Ayer fue un caos, la gente perdió tiempo y plata y está harta de estar bajo este tipo de imposiciones que pone este sindicato.

Espero que de acá al primero de marzo, ante este, festeja tan ridículo que pretende hacer esta gente el secretario de Trabajo, el señor Julio Cordero o el secretario de Transporte, el señor Franco Moggeta. Reaccionen y hagan algo y sino que lo haga la justicia, porque el primero de marzo tiene que haber trenes, como tiene que haber todos los días, porque es un servicio público para terminar el minuto.

Es muy llamativo lo que pasa en el Gobierno argentino con la gran cantidad de gente que entra y sale funcionarios de distinto rango desde que comenzó esta gestión. Cuatrocientos quince días de gobierno, funcionarios que quedaron afuera. A un promedio de dos por semana desde el diez del doce del veintitrés.

Si le quiero poner atenuante, digo Javier Milei se transformó más allá del impulso que le dieron muchos de ustedes que me están escuchando en un presidente impensado para la Argentina. Por qué? Porque Javier Milei hace dos años estaba en lo privado. Y emerge como consecuencia del fracaso brutal de todos los últimos gobiernos argentinos.

Puede tener equipo, puede tener armado una estructura que casi casi en alguna oportunidad, alguien me dijo Es una cancha de fútbol completa de gente, porque tenés que tener más de cuarenta mil funcionarios y es difícil. Tenés que contar con gente de otra fuerza. Sí, tenés que ratificar gente potable, por ejemplo, Si Che, qué hacemos con el INDEC? Marco Lavagna funciona. Dejalo a Marco Lavagna. Qué hacemos con la secretaría de no sé cuánto. Qué hacemos, además, con un Estado sobredimensionado. Secretaría, Subsecretaría, Consejero, Secretario Sub secreta. Una historia infernal, pero realmente llama la atención.

Porque si analizamos las bajas por cargo, ha salido un jefe de gabinete, el señor Pose, un cargo super relevante, tres ministros. Yn interventor de la ex AFI. Treinta y seis secretarios secretarias de Estado, treinta y seis subsecretarios o subsecretaria de Estado, titulares de unidad de gabinetes de asesores. A razón de uno cada ochenta y seis horas y en algunos puestos importantes. Porque estamos hablando de la canciller Mondino. Estamos hablando del señor Pose como jefe de gabinete, que uno dice mano derecha, después cargos tal vez más irrelevantes este que tuvimos en las últimas horas del señor Seely, que estaba también en todo el área de comunicación.

Pero cuál es el inconveniente? Son mal elegidos, no están a la altura del cargo que tienen que cumplir. Se arrepienten porque tal vez el sistema de gobierno en los últimos años es muy duro y ante la primera es cachetazo y te saco. Ono están capacitados y los eligieron mal.

Me parece que tenemos que tener algún tipo mínimo de conclusión para poder entender qué pasa o son mal elegidos o no están a la altura. Por qué este discursito todos los días me voy por estrictas razones personales. No es creíble en ningún caso. Porque yo creo que todos han intentado y todos intentan llegar. Después. Las condiciones pueden ser más desfavorables en lo público que en la vida privada. Pero el argumento siempre agradecidísimo a Javier Millet y a no sé quién más. Pum, pum! Por la oportunidad. Me retiro por razones personales. Es muy poco creíble.

Ojalá que sea no. Por ineficiencia, no, porque si no podemos decir estuvieron mal elegidos. Pero repito, cuatrocientos quince días de gobierno, ciento dieciséis funcionarios afuera a un promedio de dos por semana, uno cada tres días y medio de gestión. Números para analizar, para tener en cuenta.

Algunos mueven, otros mueven poco porque tienen algún lugar irrelevante. Pero la pregunta que nos hacemos no estuvieron a la altura, los eligieron mal. No pudieron cumplir con su tarea. O la maldita interna que está vigente en todos los gobiernos, se los terminó comiendo injustamente. Preguntas que nos hacemos con un número que llama la atención.