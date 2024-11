Editorial Paulo Vilouta: "Un problema más grande"

Voy a aprovechar los minutos para hacer algunos breves recordatorios. Cosas que uno todos los días se tiene que preguntar en la Argentina para no olvidarse de algunos temas importantes hoy a esta hora, primer recordatorio del asesinato de dos barras bravas en la ciudad de Rosario el sábado a las veintiuna cuarenta y cinco. No hay una sola persona detenida, o sea, los sicarios más allá que la investigación sea, pero impresionante.

Casi que tenemos el FBI en la Argentina sea brutal y por eso hay que mantener en silencio el resultado a esta hora dice que los asesinos de los delincuente barras bravas narco de Rosario están prófugos. O sea, están en libertad. Tema dos en un conflicto tan grave como es el de Aerolíneas Argentinas a esta hora estamos discutiendo los re misses y los pasajes de los familiares.

Si viajan en primera, si viajar atrás iban en turista. A ver si hacemos un poquito más rentable la compañía y de los tres cientos, noventa y dos millones de dólares que pierde por año. Lograr que los familiares de los pilotos y los empleados de Aerolíneas viajen en turista gratis.

O sea, no le están sacando ese privilegio que se lo han ganado, sino lo que están buscando es que si se venden las butacas, las hijas o los asientos, esa la palabra adecuada de Business o de primera clase No pongamos gente con este tipo de beneficio. Viajamos el turista total, viajamos gratis y no hay mayor problema Estos Son dos recordatorios que No quería olvidar porque son importantes.

Por dónde está la discusión de Aerolíneas y la falta de respuestas de una justicia y de los organismos de seguridad que a esta hora no pueden dar con los sicario que caminando voy alegremente a cuadras de la cancha, Rosario Central y aprovechando también que ve un apagón que nadie pudo todavía justificar porque las casas estaban apagadas, Fueron y atrás de un de una camioneta donde había dos barra brava. Lo mataron con lo que significan estos personajes en el mundo del narcotráfico y fundamentalmente en esta ciudad.

Ayer se desató una de las tantas polémicas insólitas y sin ningún tipo de sentido en la Argentina. Y uno dice que discutimos cuando en la provincia de Buenos Aires estamos hablando de los libros para enseñar supuestamente educación sexual En las escuelas, algo tan necesario y tan útil en la Argentina como siempre. Estamos con cuestiones de extremos. Estamos hablando de novelas que tienen contenido de sexo explícito en muchas instituciones que se han negado a utilizarlas porque la grada que tiene un vocabulario, a mí ninguna palabra me sorprende. Pero me parece que hay algunos tramos.

Por ejemplo, la página ciento once del texto Come tierra alertó a muchos padres por por la forma en que se refieren a situaciones sexuales, como calificar y como hablan de de algunos momentos. Un vocabulario que tal vez no es el más adecuado para poder enseñar. Y me parece que es fundamental y clave tener educación sexual que muchas veces, por más que dependa y creemos que depende de los padres, los padres no son los que enseñan porque no quieren, porque no pueden, porque no están capacitados, porque no les interesa. Y hay muchos maestros que tampoco lo quieren hacer porque sienten que es una obligación que que nace en la Casa. No es necesario, detonó lingüístico de estos textos, pudiendo utilizar el Argentina algo más orientativo y algo que tenga un verdadero fin.

Porque mientras estamos discutiendo estas idioteces extraordinarias sí, esto es pornográfico. Cieto no es pornográfico. Sietes instructivos. Y esto no es instructivo. Si el pene, le decimos otra cosa y suena mal a los padres el Argentina. Tenemos un problema enorme de un montón de niñas adolescentes con embarazos no deseados por falta de información y por falta educación sexual, ni de la familia ni de la escuela, el Argentina, entre otras cosas. También por el precio desmedido de los preservativos y la falta de información sobre el uso de preservativos. Hay países pobres donde los preservativos se regalan o donde se hacen campaña fuertes para que se sepa que no es una cuestión de comodidad o incomodidad, sino que es una necesidad para evitar transmitir cualquier tipo de enfermedad sexual.

En Argentina Discutimos este tipo de cosas y tenemos un índice muy alto de B y H porque hay gente que cree que esta enfermedad, hoy, como no es más que una enfermedad crónica y manejable, dejó de importar.

Hoy tenemos herpes genitales. Uno va a cualquier hospital público de la Argentina y los médicos y se Henchy que desinformación hay sobre esto. Virus de papiloma humana Volvió la sífilis, que es una enfermedad que tiene que dar mucho, no solamente con la pobreza, sino con la ignorancia, con la falta de información. La gonorrea. También otra enfermedad de transmisión sexual con mucha fuerza. No es cuestión de sexual izar la educación sexual es cuestión que hacia profesionales adecuados que expliquen, que informen y que permitan a un montón de adolescentes evitar consecuencias que en algún momento se pagan desde una hepatitis B o se a cualquiera de estas enfermedades que le conté, pero la Argentina discutimos otro tipo de cosas Discutimos y pornográficos. Cine pornográfico. Si es en la provincia Así es en la ciudad si es orientado, porque si lo oyes orientado por el, pero si es de la libertad, avanza. y me parece que cometemos errores. Gravísimo, porque en definitiva profundizamos los problemas, no los encaminamos y no los solucionamos como otro caso gravísimo.

Y con esto termino tiene que ver con lo sucedido, en este caso con una persona, Gabriel Fernández, que cumplió una condena de tres años de prisión en un penal cordobés por violencia de género contra su pareja. En aquel momento, una mujer Esta persona manifestó que se auto percibía de género femenino que hicieron, lo evaluaron psicológicamente para ver si esto era tal o si esto era para buscar algún tipo de beneficio. Hicieron las cosas con algún especialista para que una persona que se auto percibe del género opuesto realmente demuestre si esto es tal o es algún tipo de especulación. Pareciera que no, porque esta persona que se auto pan Siria de género femenino lo cambiaron simplemente de pavés. Son y saben cómo terminó esto.

Violó y embarazó a una de las detenidas Ahora ordenaron aislarlo. Ahora hay un escándalo, lo van a jugar otra vez. Habló hasta la vicepresidenta Villarroel que hablo y cuestionó la ideología de género. Pero todo esto no si no es Un, caso más de improvisación donde cuatrocientas ochenta reclusas estuvieron en peligro por obra y gracia de esta improvisación. Porque acá, si esta persona Gabriel Fernández de auto percibe de otro modo como mujer, vos tenes que saber si esto es verdadero o está buscando algún tipo de especulación o está buscando algún otro tipo de fin, porque el fin fue violentar a otra mujer, violarla y embarazar la cosas increíble que pasan en una Argentina que improvisa en una Argentina que debate sin sentido y que a las cosas seria seria seria serias. Muchas veces las toma con demasiada liviandad.