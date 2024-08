Editorial Paulo Vilouta: "Un signo de interrogación"

Una semana movida, cargada, por supuesto, donde acaparó la atención la situación en en Venezuela, donde Estados Unidos ha reconocido el triunfo de González y donde, por supuesto, tenemos a Corina Machado en la clandestinidad y temiendo por su vida y viendo lo que ha pasado en nuestra embajada con otros diplomáticos, con los asilados todo es teatro, pecho y todo este papelón antidemocrático, Me encantaría.

Ya lo hicieron casi todos, no solamente el Gobierno argentino lo hicieron gran parte de los opositores. Lo hizo Sergio Massa repudiando también el escándalo que tenemos en Venezuela que hable Cristina Fernández más allá que mañana estará en México o que el Papa también se pronuncie porque vemos gente que lo está pasando muy, pero muy mal y según la ONU vemos desaparecidos y vemos periodistas casado si vemos una situación de hambre Sería.

Bueno también que Francisco, que le gusta tanto la política, opine sobre este escándalo en Venezuela hacer veía el relanzamiento del pro que yo lo tomo más como el intento de regreso de Mauricio Macri que relanzamiento del pro y de SH Que buena la frase Quiero que le vas habían al presidente mil hay por parte de un opositor, cosa que no es habitual porque en la Argentina si bien lo decimos muchas veces, no nos sentimos y estamos tratando que le vas a mal siempre al otro para poder ocupar su lugar.

Lo que pasa que la Argentina tenemos un problema que si hablamos a corazón abierto Los últimos expresidente fuertes Cristina Fernández y Mauricio Macri Desde algún lugar dirán Che cómo es esto? No estamos nosotros i- y está a un tipo que hace dos años lo conocimos en televisión como un economista fuerte de una empresa privada, como un consultor y ex presidente de la República Argentina que nos habrá pasado a nosotros para que Javier Miley con todo respeto su capacidad.

Pero un hombre ajeno a la política que no fue concejal, que no fue intendente, que no no viene de una provincia que no fue gobernada, se transforme en dos años en Presidente de la Nación. Debe haber un costado interno De todos últimos presidentes donde el ego les debe Richie. Qué pasó con ustedes? Que paso con ustedes para que Javier Milei sea el Presidente?

Yo ponderó la frase Quiero que le vas a bien, Por supuesto, tengo dudas porque en este tipo de matrimonios políticos o en la política siempre está esta historia muy particular, que son matrimonios por conveniencia y yo creo que sea Javier Mila y le va bien Ojalá alguien le vas a bien en la Argentina porque tamo todos arriba del mismo barco y ya con las cuestiones ideológicas jugamos demasiado al filo o jugamos lo que estamos en otra postura? No?

Que podemos para los impuestos que podemos para la comida, que podemos dormir una casa digna y que tenemos soluciones que mucha gente en Argentina no tiene ni siquiera para ponerse a discutir cuestiones políticas. Yo quiero que basa bien, porque acá hay cuarenta y siete millones de personas importa aquí en no me importa.

Se llama Cristina Fernández de Mauricio Macri Alberto Fernández Fernando de la Rúa Nestor Kirchner a todo. Si aplicamos una cuota de ilusión y de esperanza porque estamos todos acá y ustedes que tiene mi hijo? Ni hablar. Me imagino que nadie que tiene un hijo a desear que a un país.

Le vas a mal por una cuestión de ideología, porque acata los chicos y del futuro, pero creo que en Macri hay un punto que no se termina de entender en el discurso de hacer porque tal vez Macri nos habla o le habla a su gente, le habla al pro creciendo, que hizo un estupendo gobierno y me parece que nadie ya se ha hecho un estupendo gobierno en esta Argentina donde uno puede repetir y donde hay reelección.

Nadie que le haya ido bien puede estar afuera. Y hoy Cristina, Fernández y Mauricio Macri tan afuera por decisión de ustedes que han votado y han decidido de otra forma. Si maquilló Cristina. Tenían alguna chance? Se concreta de ser Presidente de la Nación? No tengan duda que hubiesen ocupado los casilleros que ocuparon otros. Los números no le dan ninguno de los dos puede pasar. Un baló tas Macri es el presidente argentino que no pudo ser reelegido. Perdió categóricamente su reelección.

El kirchnerismo más allá de Alberto Fernández, que fue desastroso con Cristina Fernández en el último Gobierno no pudieron presentarse ninguno de los dos porque los números no le dan porque la gente decidió otra cosa porque tiene sesenta ó sesenta y seis por ciento como tope de imagen negativa.

Y yo escuchaba Macri planteando casi un revolucionario gobierno que no tuvo. Y hoy es como que le quiere prestar algunas herramientas a Javier, Mila y Javier. Milei pone también algún tipo de límite porque Javier Milei de de su balcón. Ve abajo al kirchnerismo ve abajo Junto por el cambio ves que se va siete meses de un Gobierno dificilísimo con variables económicas tremendas en Argentina con un ajuste brutal Con una inflación durísima que ahora parece un poquito más Amai. Nada, pero todavía alta, con precios elevados, con mucha desocupación, con extrema pobreza, con gran indigencia.

Pero desde esa extrema debilidad que tiene numérica. porque son muy pocos. Muy pocos diputados, muy pocos senadores. No hay un gobernador. No hay un un intendente. No hay un jefe de gobierno. El hecho de Buenos Aires que represente a la Libertad avanza. Y dentro de todo la gente sabes que dice?

Se va a siete meses? Si, la verdad Ninguno le hizo demasiado escándalo. Trató la Ley de Bases de armar un escándalo. Fuera. Lo pudieron superar con la ministra de Seguridad Desde Abril no hay un corte, No hay un piquete. No hay un líder piquetero Armando quilombo la casa de Buenos Aires.

A la gente le empezó a llegar la boleta de El gas, del agua, de la LU cola, modificaciones lo que nadie pudo hacer y por ahora la gente se lo banco. El colectivo y el tren subieron cuando era algo como inamovible. La gente Por ahora se lo banco y porque se lo banca porque tiene esperanza, porque tiene ilusión o porque mira para atrás. Se dice todo lo de atrás. La verdad, no me dio ningún tipo de resultado. Y desde ese lugar creo que separa el actual Gobierno. Cuando Macri pretende plantar una alfombra roja donde todo lo que pase. Pero es de excelencia.

Creo que Milei considera que no es así. Creo que hay un profundo respeto entre ambos. Creo que Macri en algún lugar envidia que Miley tiene la chanza de hacer cosas que él no pudo hacer o no se animó a hacer. Y creo que Milei también tiene un gran reconocimiento porque no fue una orden de la aquí de Patricia Bullrich, pero los veintitrés puntos del balotaje de Patricia Bullrich fueron íntegramente a la Libertad, avanza. yo a ser veía todo este acto y todo este movimiento y toda esa cara de enorme satisfacción y digo que peligro cuando creemos que el pasado fue excelente, no?

O cuando el el pasado logra cosas contundentes en estos tiempos. Yo creo que los tiempos de algunos han pasado. Por supuesto que vale la experiencia. Por supuesto que vale los buenos tonos, por supuesto que valen los buenos consejos, las sugerencias, el diálogo, la apertura y, en definitiva, los resultados de Argentina.

No sé si hoy el PRO podrá aportar demasiado, pero creo que le sirvió también al Gobierno para poder estabilizar en el Congreso lo que no tenía una profunda inexperiencia cuando comenzó a tratar la la Ley de Bases y en definitiva, cada uno desde el lugar donde la sociedad los posó, tratar de aportar algo.

Esta semana vimos esta función de Macri creciendo Tal vez que tiene un lugar más destacado en el presente y no tanto la historia. Y vimos la otra función donde la cuestión política ideológica del quince herimos le priva de un enorme negocio que ese barrio negro por parte de YPF y Petrona en en las últimas horas, en esta concesión, donde van a ganar la provincia de Río, Negro y las del sur. Un dinero realmente muy, muy importante. Un pasado, tal vez para muchos olvidado. Un pasado que muchos creen que es presente y un futuro que la Argentina de todos los días, como siempre, es un signo de interrogación.