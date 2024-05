Editorial Paulo Vilouta: "Un tren fantasma"

Creo que la Argentina se habló como nunca de lo que iba a pasar por la noche. Y lo charlamos muy temprano con Nuria cuando hacía su agenda. El Gobierno tuvo la habilidad para generar una expectación importante con relación al tema de la noche en tiempos de vacas muy, pero muy flacas Porque porque hacer fue un día particularmente difícil si nosotros no analizamos si corremos un poquito la cortina del acto show del Luna Park dictamen caído.

Esto en el Senado de la Nación significa que hubo otra vez un freno a una ley que se trató durante dos meses en el verano que fracasó, que se la redujo sustancialmente y que hoy fin a todos los senadores de la nación pidiendo como los chicos a su mamá y a su papá más Dame esto, Pa-, dame el otro y cortemos acá y pongamos el otro y déjame a Radio Nacional y déjame aerolínea Y no me toques el tema de ganancias acá y no me siete mil quinientos pedidos por segundo.

Hacerse caso El dictamen Estamos en la semana previa al veinticinco de mayo. Cerramos los ojos. Miramos el primero de marzo, cuando Miley anuncia el pacto de Masó I- y estamos ahora del veinticinco. No tenemos la posibilidad del pacto si la posibilidad de un acto Sin leches.

Un presidente que no tiene una sola ley, una sola herramienta en su caja para poder gobernar. Sin la posibilidad de utilizar algún otro recurso que no sea ajustar para no caer en situaciones dramáticas, como estábamos viendo que tenía que ver con el desborde absoluto de empleo de la inflación en la Argentina.

La verdad que es un escenario muy complejo hacer pasaban cosas también en la previa del acto show. Economía en caída ocho como cuatro por ciento, dos, cientos, setenta y cinco mil cajas de ahorro sueldo que se cerraron porque son dos cientos, setenta y cinco mil personas que dejaron de cobrar su salario porque han sido despedidas.

La situación muy compleja en la provincia de Misiones, donde también hay una cuestión salarial muy fuerte. El tema de España, que para mí es un tema más Miley Sánchez que Argentina España porque nadie va a romper un vínculo que está sellado con sangre entre los españoles y los argentinos. Y uno dice Por qué tanta expectativa en este acto que para mí fue un acto más de Campania que otra cosa, porque le sirvió al Gobierno argentino en un día de muy mala noticias.

Repito, dictamen caído sin leyes, sin pacto, con un acto rengo el próximo sábado en la provincia de Córdoba, con nombres de la economía difíciles, con un día donde el bluff si yo para arriba y tocó cuarenta y cinco y a Carlos Argentino nos pone siempre alterado Cuando.

Esto sucede, logró revertir el cuadro y transformar en expectativa un acto que tenía un hecho para mi gusto insólito. Y era que el presidente relación cante Miley tuvo su show i- y Miley de un día difícil.

Concentró la atención de todos con diez mil personas viendo no y con altísimo números. En cuanto a la atención de raiting de todas las señales de noticias que estaban cubriendo desde muy temprano este acontecimiento, Y uno se pregunta por qué? Porque sea la presentación de un libro. No es que Argentina es un país su par lector y que hay una avidez por compra. El libro de Milei no, pero sí creo que hay una vida es por algo que se llama el Argentina Expectativa y esperanza. Y uno deseche, pero conectó número tan dramáticos.

Hay lugar para la esperanza en la Argentina y son números, pero portal ese ocho coma cuatro La caída solamente dos sectores el agro y la minería, con con números en verde y lo que le repito todos los santos días pobreza, indigencia, malos índices en educación, malos índices en salud, muchísimo problema, muchísimos problemas. Salario que tan por el subsuelo.

Pero me parece que lo de hacer marca una síntesis. Y es que hay una enorme porción de argentinos. Hoy les presentamos la encuesta de Se ve temprano con Nuria también donde la imagen del presidente Miley sigue en crecimiento.

Aún con todos estos problemas que vos tenés, como los tengo yo, hoy los tienen todos los argentinos mejor o peor posicionados en los en lo económico, después otro, todos tenemos un mismo problema la inseguridad. Todos tenemos un mismo problema.

Los salarios hoy planchados. Todos tenemos los mismos problemas de incertidumbre y todos tenemos un mismo problema vivir y convivir con inflación. Que el colegio de los chico que las es pensa que los seguro que la tarifa, que la mar en coche.

Pero a pesar de todo esto, Miley, que tenía en abril. Cincuenta y dos coma seis. Ahora tiene cincuenta y cuatro coma ocho contra un cuarenta y dos coma nueve de negativa. Es un número a cinco meses. Y con este brutal ajuste altísimo, que todas las consultoras comienzan a cotejar porque les llama la atención.

Y uno se pregunta entonces, viendo esta imagen y viéndolo de hacer que a mí no me gusta ni en mi leña, en Cristina, ni en Macri ni en Alberto, trató de no repasar el pasado porque el pasado pasó gracias a Dios, pero nunca me gustaron y lo contábamos hacer los presidente, bailarines, los presidentes, cantantes o los presidentes que a través de este tipo de gracias se creen que se acercan a la gente.

Yo no lo veo. Si yo no lo veo así, yo creo que lo del libro Sean marcaba el límite de la acto punto Un acto de campaña, más aún en gestión Después el resto a mi particularmente no me causa gracia. Por momento me da vergüenza. No me gustaba cuando Macri cantaba. No me gustaba. Cuando Cristina Fernández bailaba. No me gustaba Alberto Fabra de tocando la guitarra. No, no, no están para otra cosa. No me causan gracia y creo que no suma absolutamente nada, pero creo que acerca también.

Y mucha gente le cae bien y tengo que respetar lo que les gusta a la gente, aunque a mi particularmente me fastidia y no me pone de buen humor Creo que todo esto que vimos hacer este show barra Campania tiene que ver con algo que si no lo interpretamos, no vamos a entender que nos está pasando las argentinos. No hay un solo motivo. Y yo decía lo mismo no hay un solo motivo para festejar nada.

En la Argentina hay un clima de preocupación, de incertidumbre y de tristeza nueva, potenciada pero de hace muchos años, desde hace muchas décadas.

Y creo que todo esto tiene que ver este clima de tolerancia porque enfrente de Javier Miley que su político, que tiene dos años de vida como político, hay un tren fantasma repleto de hechos de corrupción, de escándalo con los comedores ahora y los planes sociales de la fiesta de Olivos del señor Alberto Fernández y su mujer y sus amigos del vacuna Torio VIP de esta locura de encontrarnos plata de guiada.

Por un lado, para el otro auditoría quedan todos números que no se pueden crear. El segundo semestre de Macri que nunca sigo y nunca fue y que terminó en un fracaso rotundo. Creo que se tren fantasma donde todos los opositores hoy Salvo pequeñas excepciones están en el subsuelo.

En cuanto a la apreciación de la gente, le permite a este político nuevo de dos años de vida tener sus o como tuvo anoche en el estadio Luna Park. ¿Hay algún motivo? No hay ninguno, pero creo que la tolerancia de gran parte de la población argentina que le da número buenos a la imagen del presidente de la nación, se traducen en esta intolerancia.

Que haya un pasado donde todo el mundo conoce la política tradicional de Argentina y la tolerancia hacia algo nuevo que puede ser un fracaso o puede ser un éxito, no lo sabemos porque porque Javier Miley Hace dos años, estaba en la casa o en su empresa aquí, trabajando a dos cuadras de aeropuerto, dos mil. Se transformó en diputado. No lo vieron.

Se transformó en Presidente de la Nación y dejó atrás desde el punto de vista electoral, una política que la Argentina no ha dado resultados ni la de Unión por la Patria el día D junto por el cambio. Ni de la Coalición Cívica, ni del Partido Justicialista ni de la Unión Cívica Radical líder Alianza nivel FREPASO. Todo fueron fracasos.

Y me parece que esta tolerancia de lo sucedido el día de hacer donde se posó expectativa en un show musical de un Presidente de la Nación tiene que ver precisamente con eso, que si no lo vemos no lo vamos a entender. En la bisagra que se puso desde el punto de vista político en algún momento en el dos mil uno, gritaban que se basan todos.

En el dos mil veintitrés no gritaron que se vayan todos, pero pusieron un muro a la política tradicional de Argentina. Cinco meses, dos paros, ninguna ley, un acto y sin pacto. El del veinticinco, el del veinticinco de mayo.