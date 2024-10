Editorial Paulo Vilouta: "Una Argentina en blanco y negro"

Hoy me costó cuando me levanté y mire el calendario porque uno por lo que hace confunde el único en el mar de Martí con el miércoles. Si será ocho, será die todo otra confuso. No me confundió el año porque tuve que fijarme con claridad que decía dos mil veinticuatro porque uno mira un poco las noticias argentinas o mira las redes sociales. Se encuentra nombres que vuelen al pasado pero que se resisten a desaparecer de nuestro tiempo.

Desaparecer no significa nada malo, significa listo. Cumplió un rol. La sociedad de juga bien mal y se termina. Si me juzga bien, salvo a la Casi me aplaudo. Me pido una foto. Sí, me fue mal. Me quedo dentro mi casa No puedo pisar la Casi no puedo viajar a no pasar nada. Pero bueno, ahí está. Vivo también de mi propio relato.

Y mientras Argentina sigue hablando de Cristina Fernández de Mauricio Macri y hoy se sumó un capítulo de Elisa Carrió y Patricia Bullrich. La Argentina la gobierna una hucha ayuda el llamado Javier Miley Mientras. Muchos están jugando un juego con olor a viejo. Ha pasado, ha pasado de moda.

Repito, la Argentina no la maneja un político. La maneja un outsider porque la gente se cansó de la política tradicional y de los políticos tradicionales. Yo le decía que Argentina en medio, como el canal Volver No, porque uno enciende y ve programas de otro tiempo, éxitos de otro tiempo.

Fracasó y otro tiempo, pero otro tiempo y hacer su veía cuando yo cuando me levante, que en Argentina en blanco y negro permanentemente y algunos no terminan de entender. que hoy están en un segundo plano, por más que quieran crear que están en el primero. Y hay dos ejemplos muy contundentes El de Cristina Fernández hacer y el de Mauricio Macri a ser Cristina Fernández nos obliga a tener que estar mirando y Mauricio Macri permanentemente hacia atrás y el Argentina que yo particularmente no quiero.

Primer Sé que es una Argentina que se ha sido jugada varias veces en las urnas y que no puede revivir por el interés de dos personas que tuviera una participación pública muy importante en la Argentina y cada uno de ustedes jugará. Los resultados para mí han sido malos. Pero hacer nos encontramos con Cristina Fernández tras con estas cartas otra vez con esta historia otra vez con esta situación tan unitaria de creerse el centro del mundo sin ninguna autocrítica, con un relato selectivo, con un repaso de una historia que solamente se la cree y esa y diez o veinte o treinta o cuarenta alcahuetes que le aplauden y algunas personas que están obsesión al Así hacen de Cristina Fernández una cuestión de fe, pero sin responsabilidad alguna.

Sin responsabilidad de lo que pasó a la Argentina bajo su Presidencia o bajo lo último que sucedió cuando fue vicepresidente y no trajo Alberto Fernández que fue dramático y lamentable para la Argentina en todos los sentidos, en el sanitario, con la pandemia en el económico, en el escándalo hasta de haber elegido un personaje que hoy la justicia lo está jugando por violento.

La doctora Kirchner vive un mundo paralelo, un mundo donde la realidad no es la que vivimos los argentinos, la doctora qui ser tuvo que llevar Alberto Fernández porque ya no podía ser presidenta porque no la votaban. Y si la votaban y bomba Notas y lo perdía como Mauricio Macri porque tienen más de sesenta por ciento de imagen negativa.

No lo entienden? No lo entiende. Mira, las encuestas al revés deben creer que la imagen negativa es positiva. La Última sesenta y tres punto le dio a Cristina Fernández sesenta y dos amores a Mauresmo y siguen insistiendo. Yo tenía mi porque lo metes a Macri acá porque hacer Macri también buscó protagonismo de condicionamiento permanente a Miley Macri.

Hoy no entiende que su partido hoy quedó en segundo plano ante la libertad, avanza y pretende tomarle parte del Gobierno a Miley diciendo Che este gobierno necesita esto, esto, esto y esto. Cheney mosquearía y yo pondría mi gente acá, acá, acá ya K y no termina de entender que la realidad cambió porque salió tercero. Y el que está tercero puede tener un acompañamiento, pero no un protagonismo.

Pero sigue insistiendo. Sigue insistiendo, por supuesto, que le dio dos manos formidables al Gobierno de Miley con el tema de los jubilados y ahora, con lo que va a ser el veto a al tema salarial universitario. Pero quiere otra cosa. Quieren otro protagonismo porque no entienden que la sociedad argentina les puso un límite. Las urnas tanto a Cristina como Mauricio y siguen insistiendo y siguen buscando un protagonismo.

Yo creo que el gobierno actual vuelvo a repetir mientras Cristina y Macri creen que son el centro del mundo y gobierna Javier Miley el Gobierno se de flota Lamana. No es lo mismo tener de contendiente Axel Kicillof. Te guste o no, te guste con futuro que Cristina Fernández te guste o no te guste con pasado y con una fecha clave el trece de noviembre, cuando casación confirme la condena por corrupción que tiene.

Me parece que el Gobierno se frota, prueba mos a confrontar otra vez con Cristina otra vez con el cristianismo. Otra vez con el tren fantasma. Otra vez me parecerá las caritas de siempre y las situaciones de siempre, pero no podemos avanzar eso en Argentina que no avanza es una Argentina que mira permanentemente hacia atrás, que está atada.

Mandatos que para muchos simplemente lo hacen por una cuestión de obligación. Mandatos de otros tiempos. Veremos si el enfrentan a Cristina Fernández para presidir el PJ, que es un tema que no tiene mayor significancia, presidir el el partido o no Veremos si Macri como promete, es la última vez que le hace un favor a Javier Mila. Y por ahora están ahí, siempre dando vueltas y siempre intentando volver sin entender que no están para las grandes luces de la vida corriente.

Sí, para alguna salita de barrio Viste Y por el diputado y por el senador. Y por ahí, por ahí Pero los sesenta y tres puntos de imagen negativa son imposibles a la hora de querer llevarlos a a una candidatura que, a veces sin ser candidatura, termina condicionando a una Argentina que, repito, está condenada por ahora a mirar hacia atrás. Mientras todos discuten, gobierna Javier Milei y eso es lo que les debe donar alguien ausente de la política argentina hasta hace dos años.

Y para terminar brevemente durísimas acusaciones de Patricia, Bullrich y Elisa Carrió que me parece que no quedan en una batalla Tui Tera que tiene que la justicia porque se están acusando de un lado o del otro de corrupción. Carrió diciendo que Bullrich seduce y suma voluntades una a una y las compra. Y cuando uno y se compra, habla de dinero y Bullrich. Diciendo que en la campaña de Juntos por el cambio, Carrió se vendió y recibió dinero por apoyar a Horacio Rodríguez Larreta Me parece que no queda en una batalla Twiter ha de estas de retas del Argentina con acusaciones cruzadas, sino que algún fiscal tendría que investigar para saber si Carrió recibió ese dinero o si Bullrich compra dirigentes, no solamente seduciendo la voluntad, sino generando algún tipo de intercambio monetario. Porque lo que dijeron las dos suena a corrupción y en la Argentina por pasar tantas barreras de corrupción y naturalizar tanto la corrupción, entre otras cosas, estamos como estamos.

Canal Volver Argentina dos mil veinticuatro mirando permanentemente hacia atrás con Cristina Fernández con Mauricio Macri con Patricia Bullrich con Elisa Carrió hacer veía Eduardo Duhalde y a Guillermo Moreno estamos condenados a mirar para atrás Yo Creo que no, que hay en Argentina distinta, diferente y hacia adelante mientras hablamos veto personajes Todos de otro tiempo. La Argentina la gobierna Javier