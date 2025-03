Editorial Paulo Vilouta: "Una Argentina con dos versiones"

Qué difícil vivir en la Argentina. No? Porque uno pasa de un estado emocional tan profundo con lo que está pasando en Bahía Blanca. Ayer escuchaba a la mamá, leía un tuit de la mamá de Delhi. Un posteo las chiquitas desaparecidas un ayer justo cumpliendo cinco años. El desborde emocional y solidario de todos los argentinos, poniendo el corazón para superarlo de Bahía Blanca entre tanta indiferencia. Tanta dejadez de tantos años en en la Argentina, donde parece que son más importantes los políticos que los científicos, no.

Y ayer esta vergüenza y este escándalo en el Congreso de la Nación. Donde algunos ciudadanos va ciudadanos con memoria intermitente, descubrieron que hay un problema central con los jubilados en la Argentina que cobran una miseria desde hace muchísimo tiempo, con una caja jubilatoria fundida con un sistema laboral donde hay ocho millones de argentinos en negros, sin aportes a futuro y a presente.

Porque para pagar a los jubilados necesitamos aportes de los que trabajamos, no imprimir dinero o pedir dinero prestado y creer que con eso solucionamos el problema. Qué tema este de la memoria intermitente? No, porque yo ayer, cuando veía estos energúmenos rompiendo todo, maltratando gente y generando un caos para mi gusto desestabilizante, porque las democracias sirven para protestar, sirven para reclamar. Sirven para pedir, pero no para imponer hacer lo que yo digo porque si no te vas afuera y aquí en la Argentina ya lo hemos visto en algunas oportunidades.

Hay un deseo ferviente de un sector de desestabilizar gobiernos porque no les gusta porque perdieron, porque no es su idea o porque no pueden gobernar. Yo siempre les digo que para cualquier gobernante, hoy en la Argentina de toda la vida, será mortificante ver a Javier, Miley y a Victoria Villarruel sentados en el puesto uno y dos. ¿Por qué? Porque toda la vida fueron políticos y la gente los sacó a votos porque hicieron todo mal.

Hicieron todo mal, entonces debe ser doloroso. Algunos ni gobernaron como a la izquierda de la Argentina, que saca un dos por ciento prácticamente nulo, pero creen que viven bajo la imposición de lo que son sus ideas y están absolutamente confundidos y fuera del sistema. Yo ayer me preguntaba esto Qué son? Barras, hinchas, militantes encubiertos con camisetas sagradas del fútbol. En Argentina el fútbol es sagrado. Venimos de una consagración deportiva notable y tenemos que estar confundiendo el fútbol con estas lacras, con estas mafias, con estos energúmenos, con esta gente fuera del sistema. La legitimidad de la democracia es que un gobierno empieza un día y termina cuatro años después. Después, te guste o no te guste. Este año vamos a votar y vamos a elegir nuevamente la composición de un congreso. Quiénes son estos tipos para imponernos a nosotros un día de extrema violencia como el de ayer? Quiénes son para que tengamos un enfrentamiento brutal como el que tuvimos en el día de ayer? No existen. Quién financió lo de ayer? Quién promovió lo de ayer?

Hoy algunos tendrán un peso en su conciencia cuando ven a Pablo Grillo debatiéndose entre la vida y la muerte. El fotógrafo agredido cuando ven a esa jubilada tumbada de un golpe por un policía energúmeno que tiene que estar fuera de la fuerza hoy mismo. O el sin fin de a policías que actuaron de buena fe y como corresponde y hoy están lesionados.

Vi uno con una fractura expuesta que daba lástima tirado en la calle. ¿Quiénes son estos tipos?¿Quién maneja esto y quién financia todo esto?¿Quién promueve todo esto? Estamos en un sistema democrático y vamos a votar este año. Guste o no guste. Y en cuatro años estaremos poniendo punto final en tres al gobierno de Miley, tal vez con una continuidad si lo reelige o no con otro y no pasa absolutamente nada. Pero hay gente que tiene una intolerancia y que vive en el golpismo, en la marginalidad, en la violencia.

Ayer escuchaba algunos discursos cuando se acercaba algún micrófono de los colegas de televisión, con gente totalmente alterada fuera del sistema, con banderas de Palestina, con un manual de obviedad realmente impresionante, con cosas que no se pueden entender. Ayer veía un panfleto que, de ser cierto, uno, dice.

Pero che son de manual las consignas en la marcha de los jubilados firmado por un frente de izquierda ponerse camiseta de fútbol, empezar en la vereda de a poco a ir cortando la calle, provocar a los policías revol, botellas, piedras o lo que haya al alcance buscando su reacción. Una vez que comiencen a reprimir. Grabar la respuesta policial, buscar móviles periodísticos para visualizar la violencia recibida, subirlo a las redes sociales. Difundir que este problema es por los jubilados. Si esto es verdad, este manual es un manual de la intolerancia y de la falta de respeto a una sociedad como la nuestra, que está golpeada por un montón de temas.

Un día de un atraso brutal. Un día donde muchos promovieron. Este tipo de situaciones en una Argentina que tiene un componente, una mano de obra barata y marginal que está al acecho para este tipo de situaciones. Y una memoria intermitente porque los jubilados en la Argentina estuvieron siempre mal. Los jubilados en la Argentina en los últimos diez años, uno de Milei y nueve del cinismo y del macrismo perdieron el cuarenta por ciento del poder adquisitivo y no vi a ninguno de estos energúmenos defender a nadie. Hay cincuenta pobres abuelitos que están todos los miércoles en la puerta del Congreso y nadie les da bola.

Pero aprovecharon la oportunidad. y mancharon lo que para el hincha de fútbol genuino es algo in mancha, como una camiseta de fútbol. en manos hoy de gran parte de las barras bravas que los gobiernos circunstanciales de Argentina no han sabido resolver el papelón del fútbol campeón del mundo que no tiene público visitante por los enfrentamientos en las canchas y en las adyacencias, pero que tienen un común denominador la marginalidad, la violencia y el componente económico para unirse en una supuesta causa a favor de los jubilados y provocar el dislate que vivió Argentina en el día de ayer.

Una argentina que gracias a Dios, veinticuatro horas antes, nos mostró que el noventa y pico por ciento largo tiene otra cabeza, tiene otra composición. Tiene otro deseo el deseo de salir adelante, el deseo de a través de la esperanza, crear un país mejor. Y lo vimos con Bahía Blanca, con el tren de la solidaridad, con los micros, con los camiones, con la gente en los clubes de fútbol, haciendo lo que tiene que hacer, juntando cosas para los que menos tienen, no promoviendo barras bravas, delincuentes que son una lacra, un asco en la sociedad argentina.

Esa es la Argentina que vimos veinticuatro horas antes y que nos hace pensar que no todo está perdido, porque lo de ayer forma parte de una intolerancia no solamente armada y programada, sino un oportunismo para un sector vulnerable que lo creó la propia política argentina, creando un sistema marginal y de posmo, donde el setenta y cinco de los jubilados cobran la jubilación mínima. Una Argentina dividida en dos pero con notables diferencias, la de Bahía Blanca y la del Congreso.

Un capítulo aparte y breve para la conducta de algunos de adentro. Cuando nos preguntamos por qué el nivel argentino moral, intelectual es tan bajo, muchas veces lo entendemos. Cuando vemos escenas como la de ayer, la del diputado que se trenzó ahí saco y el resto a los empujones, la de Roli, Rocío Bona, tirándole agua a la diputada Lemoine al señor Kirchner increpando a los gritos a Martín Menem. Hoy están como si nada. Hoy la libertad avanza. Tendría que tomar alguna decisión sobre la conducta de Bonache de Pagano con Lemoine en el día de ayer.

Esto no es un corso, un corso, metro Esto es un congreso y si no lo saben respetar, den un paso al costado. Yo decía muy temprano Por ahí pasó Graciela Fernández Meijide, Florentina Gómez Miranda. Mujeres luchadoras, respetables, educadas con ideas. No podemos vivir estas situaciones de mamarracho todos los días si no están en condiciones, den un paso al costado. Entraron de casualidad y tal vez de casualidad, pueden dejar la banca para gente que tenga vocación, educación y esté al servicio de la gente.

Un día dramático, un día perdido, un día lamentable, pero vuelvo a repetir. Cuarenta y ocho horas antes vivimos otra situación y me quedo con esa, la de Argentina, que piensa que el arte que sufre y que es solidaria no, no con la de las mafias, los energúmenos, los violentos marcados a control remoto que están a favor de una Argentina que gracias a Dios, para la gran mayoría de los argentinos es parte del pasado.